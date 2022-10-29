Минулої ночі Авдіївка зазнала численних обстрілів, - Кириленко

Найбільшу активність цієї ночі росіяни виявили на Донецькому напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Авдіївка зазнала численних обстрілів по старій та центральній частині міста. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється.

В Очеретинській громаді були обстріли в районі Водяного, Невельського і Первомайського - в останньому пошкоджено щонайменше 2 будинки. Також росіяни стріляли по околицях Мар'їнської громади - без жертв.

На Лисичанському напрямку - знову масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Наслідки обстрілів встановлюємо.

"Донецька область - це одна суцільна гаряча точка. Залишатися тут - небезпечно!", - звертається Кириленко до мешканців Донеччини.