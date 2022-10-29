Рашисты присвоили сеть мебельных магазинов в Мелитопольском районе, - Федоров
Российские захватчики во временно оккупированном Мелитопольском районе присвоили сеть мебельных магазинов.
Об этом в Telegram сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Стало известно, что оккупанты решили присвоить сеть магазинов "Меблі Нова". Делают это через фейковую структуру со сложным и бессодержательным названием, главная задача которой обнаруживать и "прихватизовывать" успешные предприятия.
Захватчики отжимают промышленные предприятия, успешные производства – все, что может приносить прибыль. А то, что прибыль не приносит, просто разворовывают и распродают", - объяснил глава города.
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