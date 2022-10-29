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мародерство (457) Мелитополь (610) оккупация (9990) Федоров Иван (459)

Рашисты присвоили сеть мебельных магазинов в Мелитопольском районе, - Федоров

окупанти,мелітополь,рашисти

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитопольском районе присвоили сеть мебельных магазинов.

Об этом в Telegram сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Стало известно, что оккупанты решили присвоить сеть магазинов "Меблі Нова". Делают это через фейковую структуру со сложным и бессодержательным названием, главная задача которой обнаруживать и "прихватизовывать" успешные предприятия.

Захватчики отжимают промышленные предприятия, успешные производства – все, что может приносить прибыль. А то, что прибыль не приносит, просто разворовывают и распродают", - объяснил глава города.

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Рашисты присвоили сеть мебельных магазинов в Мелитопольском районе, - Федоров 01

Рашисты присвоили сеть мебельных магазинов в Мелитопольском районе, - Федоров 02
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Топ комментарии
+10
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29.10.2022 11:59
+7
ну шо сказать.. где жрут там и срут.... это так скрепно... (*****)
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29.10.2022 12:29
+4
Теперь у каждого рузьге будет свой шкаф с унитазом!
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29.10.2022 12:03
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29.10.2022 11:59 Ответить
Теперь у каждого рузьге будет свой шкаф с унитазом!
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29.10.2022 12:03 Ответить
по ночах будуть споглядати і насолоджуватись
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29.10.2022 12:06 Ответить
Ідійоти! Краще б думали як живими з України драпанути.
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29.10.2022 12:06 Ответить
так тому і меблі вибирають...в пакетах мусорних не камільфо начальству
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29.10.2022 12:08 Ответить
"Что ни гроб, то огурчик". Гробовых дел мастер Безенчук.
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29.10.2022 12:10 Ответить
Ім би деревяні макінтоші приміряти .
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29.10.2022 12:09 Ответить
Труни робити зібрались?
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29.10.2022 12:10 Ответить
и шо? прорубают между диванами-шкафами в полу дырку ср*ть ходить???
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29.10.2022 12:10 Ответить
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29.10.2022 12:23 Ответить
ну шо сказать.. где жрут там и срут.... это так скрепно... (*****)
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29.10.2022 12:29 Ответить
У русозверів пристрасть анексувати. ділити і розпріділяти але не виготовлявяти, це генетична їх складова, про це і маньку величи свідчить цілий "председатель совета министров"
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29.10.2022 12:26 Ответить
Злодійчуки...
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29.10.2022 12:51 Ответить
Знаю я одного владельца нескольких магазинов в ОРДЛО, с 2014 года не работает, потому как потенциальный покупатель - шахтёр раньше 1000 баксов зарабатывал, после 2014 года 100, а что теперь, вообще х.. зна.
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29.10.2022 13:37 Ответить
 
 