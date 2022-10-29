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Рашисти привласнили мережу меблевих магазинів у Мелітопольському районі, - Федоров

окупанти,мелітополь,рашисти

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітопольському районі привласнили мережу меблевих магазинів.

Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що окупанти вирішили привласнити мережу магазинів "Меблі нова". Роблять це через фейкову структуру зі складною і беззмістовною назвою, головна задача якої виявляти і "прихватизовувати" успішні підприємства.

Загарбники віджимають промислові підприємства, успішні виробництва - все, що може приносити прибуток. А те, що прибуток не приносить, просто розкрадають і розпродують", - пояснив очільник міста.

Також дивіться: "Заехали мы, тут п#здец началось. Там сломали, там украли, магазин разграбили": російський окупант розповів, як мародерив в українському селі, - перехоплення ГУР. АУДIО

Рашисти привласнили мережу меблевих магазинів у Мелітопольському районі, - Федоров 01
Рашисти привласнили мережу меблевих магазинів у Мелітопольському районі, - Федоров 02

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Топ коментарі
+10
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29.10.2022 11:59
+7
ну шо сказать.. где жрут там и срут.... это так скрепно... (*****)
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29.10.2022 12:29
+4
Теперь у каждого рузьге будет свой шкаф с унитазом!
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29.10.2022 12:03
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29.10.2022 11:59 Відповісти
Теперь у каждого рузьге будет свой шкаф с унитазом!
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29.10.2022 12:03 Відповісти
по ночах будуть споглядати і насолоджуватись
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29.10.2022 12:06 Відповісти
Ідійоти! Краще б думали як живими з України драпанути.
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29.10.2022 12:06 Відповісти
так тому і меблі вибирають...в пакетах мусорних не камільфо начальству
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29.10.2022 12:08 Відповісти
"Что ни гроб, то огурчик". Гробовых дел мастер Безенчук.
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29.10.2022 12:10 Відповісти
Ім би деревяні макінтоші приміряти .
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29.10.2022 12:09 Відповісти
Труни робити зібрались?
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29.10.2022 12:10 Відповісти
и шо? прорубают между диванами-шкафами в полу дырку ср*ть ходить???
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29.10.2022 12:10 Відповісти
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29.10.2022 12:23 Відповісти
ну шо сказать.. где жрут там и срут.... это так скрепно... (*****)
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29.10.2022 12:29 Відповісти
У русозверів пристрасть анексувати. ділити і розпріділяти але не виготовлявяти, це генетична їх складова, про це і маньку величи свідчить цілий "председатель совета министров"
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29.10.2022 12:26 Відповісти
Злодійчуки...
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29.10.2022 12:51 Відповісти
Знаю я одного владельца нескольких магазинов в ОРДЛО, с 2014 года не работает, потому как потенциальный покупатель - шахтёр раньше 1000 баксов зарабатывал, после 2014 года 100, а что теперь, вообще х.. зна.
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29.10.2022 13:37 Відповісти
 
 