Рашисти привласнили мережу меблевих магазинів у Мелітопольському районі, - Федоров
Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітопольському районі привласнили мережу меблевих магазинів.
Про це у Telegram повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Стало відомо, що окупанти вирішили привласнити мережу магазинів "Меблі нова". Роблять це через фейкову структуру зі складною і беззмістовною назвою, головна задача якої виявляти і "прихватизовувати" успішні підприємства.
Загарбники віджимають промислові підприємства, успішні виробництва - все, що може приносити прибуток. А те, що прибуток не приносить, просто розкрадають і розпродують", - пояснив очільник міста.
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