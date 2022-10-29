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Запорожье (2563) обстрел (25772)

В Запорожье ракетный удар россиян разрушил промышленное здание

запоріжжя

В Запорожье в результате ракетного удара, нанесенного российскими захватчиками, разрушено промышленное здание.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"К счастью, после новой ракетной атаки врага все живы и невредимы. В результате попадания разрушено промышленное здание", - написал Старух.

Смотрите также: Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в Запорожье в субботу во время сигнала воздушной тревоги раздался взрыв.
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Запорожье и Никополь *********** хотят превратить в марисруполь...
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29.10.2022 14:47 Ответить
Харків майже не обстрілюють, згадується початок літа коли без прильотів не було ні дня.
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29.10.2022 21:11 Ответить
 
 