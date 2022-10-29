В Запорожье ракетный удар россиян разрушил промышленное здание
В Запорожье в результате ракетного удара, нанесенного российскими захватчиками, разрушено промышленное здание.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"К счастью, после новой ракетной атаки врага все живы и невредимы. В результате попадания разрушено промышленное здание", - написал Старух.
Как сообщалось, в Запорожье в субботу во время сигнала воздушной тревоги раздался взрыв.
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Крэйда Гібсон
показать весь комментарий29.10.2022 14:47 Ответить Мне нравится 0
Garry Dron 6973c752
показать весь комментарий29.10.2022 21:11 Ответить Мне нравится 0
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