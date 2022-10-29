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Запоріжжя (2186) обстріл (27076)

У Запоріжжі ракетний удар росіян зруйнував промислову будівлю

запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару, завданого російськими загарбниками, зруйнована промислова будівля.

Про це у телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"На щастя, після нової ракетної атаки ворога усі живі та неушкоджені. У результаті потрапляння зруйнована промислова будівля", - написав Старух.

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Як повідомлялося, в Запоріжжі у суботу під час сигналу повітряної тривоги пролунав вибух.

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Запорожье и Никополь *********** хотят превратить в марисруполь...
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29.10.2022 14:47 Відповісти
Харків майже не обстрілюють, згадується початок літа коли без прильотів не було ні дня.
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29.10.2022 21:11 Відповісти
 
 