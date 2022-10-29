У Запоріжжі ракетний удар росіян зруйнував промислову будівлю
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару, завданого російськими загарбниками, зруйнована промислова будівля.
Про це у телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"На щастя, після нової ракетної атаки ворога усі живі та неушкоджені. У результаті потрапляння зруйнована промислова будівля", - написав Старух.
Як повідомлялося, в Запоріжжі у суботу під час сигналу повітряної тривоги пролунав вибух.
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Крэйда Гібсон
показати весь коментар29.10.2022 14:47 Відповісти Мені подобається 0
Garry Dron 6973c752
показати весь коментар29.10.2022 21:11 Відповісти Мені подобається 0
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