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Запоріжжя (2186) обстріл (27076) інфраструктура (478)

Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Запоріжжі, - ОВА

ракета

Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, імовірні повторні атаки", - зазначив він.

"Ворог знову атакує Запоріжжя. У місті зафіксовано прильоти. Є загроза повторних атак. Бережіть себе та не нехтуйте правилами безпеки", - повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічного обстрілу Запоріжжя: пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки та освітні заклади

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29.10.2022 13:02 Відповісти
Пора выпускати в бій БАНДЕРОВСЬКИХ ЛІТУЧІХ МИШЕЙ

Комаров ( по рассказам кацапов) українці в бой уже запустили 🤣🤣
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29.10.2022 13:07 Відповісти
Не "літучих мишей", а КАЖАНІВ!
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29.10.2022 13:09 Відповісти
Літючих кажанів.
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29.10.2022 13:13 Відповісти
Дякую
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29.10.2022 13:19 Відповісти
А "кажани" і "нелітучі" бувають?
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29.10.2022 13:46 Відповісти
Дякую Пане Яре.

а як правильно « комаров, в бой» , чи « комарів , КОМАХ, у бій»?

і ще кожен раз гадаю - випускати чи випускать . И чи ТЬ .
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29.10.2022 13:22 Відповісти
Правильно "« комарів , КОМАХ, у бій» Ще раз нагадую : закінчення в дієсловах на "ти" та "ть" - рівноправні (як рівноправні й два діалекти - "брацлавський" і "подніпровський , що послужили основою для "української літературної мови" В першому пишуть "ти" в другому - "ть" Як зручніше - так і пишіть Для західноукраїнських діалектів (що більш споріднені з словацькою мовою) характерний "брацлавський" варіант - на "и")
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29.10.2022 13:39 Відповісти
пора наносить удары в ответ
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29.10.2022 13:12 Відповісти
 
 