Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Запоріжжі, - ОВА
Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Запоріжжі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, імовірні повторні атаки", - зазначив він.
"Ворог знову атакує Запоріжжя. У місті зафіксовано прильоти. Є загроза повторних атак. Бережіть себе та не нехтуйте правилами безпеки", - повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
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Комаров ( по рассказам кацапов) українці в бой уже запустили 🤣🤣
а як правильно « комаров, в бой» , чи « комарів , КОМАХ, у бій»?
і ще кожен раз гадаю - випускати чи випускать . И чи ТЬ .