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Запорожье (2563) обстрел (25772) инфраструктура (247)

Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье, - ОВА

ракета

Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки уточняются. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки", - отметил он.

"Враг снова атакует Запорожье. В городе зафиксированы прилеты. Есть угроза повторных атак. Берегите себя и не пренебрегайте правилами безопасности", - сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Смотрите также: Оккупанты атаковали Запорожье и окрестные населенные пункты дронами-камикадзе, - Старух. ФОТОрепортаж
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29.10.2022 13:02 Ответить
Пора выпускати в бій БАНДЕРОВСЬКИХ ЛІТУЧІХ МИШЕЙ

Комаров ( по рассказам кацапов) українці в бой уже запустили 🤣🤣
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29.10.2022 13:07 Ответить
Не "літучих мишей", а КАЖАНІВ!
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29.10.2022 13:09 Ответить
Літючих кажанів.
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29.10.2022 13:13 Ответить
Дякую
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29.10.2022 13:19 Ответить
А "кажани" і "нелітучі" бувають?
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29.10.2022 13:46 Ответить
Дякую Пане Яре.

а як правильно « комаров, в бой» , чи « комарів , КОМАХ, у бій»?

і ще кожен раз гадаю - випускати чи випускать . И чи ТЬ .
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29.10.2022 13:22 Ответить
Правильно "« комарів , КОМАХ, у бій» Ще раз нагадую : закінчення в дієсловах на "ти" та "ть" - рівноправні (як рівноправні й два діалекти - "брацлавський" і "подніпровський , що послужили основою для "української літературної мови" В першому пишуть "ти" в другому - "ть" Як зручніше - так і пишіть Для західноукраїнських діалектів (що більш споріднені з словацькою мовою) характерний "брацлавський" варіант - на "и")
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29.10.2022 13:39 Ответить
пора наносить удары в ответ
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29.10.2022 13:12 Ответить
 
 