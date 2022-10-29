Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье, - ОВА

Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки уточняются. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки", - отметил он.

"Враг снова атакует Запорожье. В городе зафиксированы прилеты. Есть угроза повторных атак. Берегите себя и не пренебрегайте правилами безопасности", - сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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