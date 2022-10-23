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Оккупанты атаковали Запорожье и окрестные населенные пункты дронами-камикадзе, - Старух. ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью атаковали Запорожье и окрестные населенные пункты с использованием дронов-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг продолжает использовать ночной террор против мирного населения.

"Сегодня ночью оккупационные войска совершили атаку на г. Запорожье с использованием дронов (предварительно дронов-камикадзе "Shahed-136"), а также на окрестные населенные пункты с использованием ракет С-300", – отметил он.

По его словам, один из дронов поразил общественное здание в областном центре. По предварительной информации, пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью сбиты 16 вражеских дронов-камикадзе, - Воздушные силы

Также был произведен ракетный обстрел одного из сел Запорожского района. В результате попадания трех ракет с использованием ЗРК "С-300" повреждены частные дома и помещения школы.

"Все живы и невредимы! Разрушенное отстроим! Главное берегите свою жизнь!" - отмечает глава региона.

Оккупанты атаковали Запорожье и окрестные населенные пункты дронами-камикадзе, - Старух 01
Оккупанты атаковали Запорожье и окрестные населенные пункты дронами-камикадзе, - Старух 02
Оккупанты атаковали Запорожье и окрестные населенные пункты дронами-камикадзе, - Старух 03
Оккупанты атаковали Запорожье и окрестные населенные пункты дронами-камикадзе, - Старух 04

Автор: 

Запорожье (2654) обстрел (27165) ракеты (3569) дроны (3917) Старух Александр (145)


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А може то не той номер, та й не видно його повністю...
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23.10.2022 09:06 Ответить
"какая разница", да?
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23.10.2022 09:56 Ответить
Старух ,как ты посмел воровать ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ У САМЫХ ОБЕЗДОЛЕННЫХ ⁉️Под трибунал ‼️
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23.10.2022 09:29 Ответить
 
 