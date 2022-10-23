Оккупанты атаковали Запорожье и окрестные населенные пункты дронами-камикадзе, - Старух. ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью атаковали Запорожье и окрестные населенные пункты с использованием дронов-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг продолжает использовать ночной террор против мирного населения.

"Сегодня ночью оккупационные войска совершили атаку на г. Запорожье с использованием дронов (предварительно дронов-камикадзе "Shahed-136"), а также на окрестные населенные пункты с использованием ракет С-300", – отметил он.

По его словам, один из дронов поразил общественное здание в областном центре. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Также был произведен ракетный обстрел одного из сел Запорожского района. В результате попадания трех ракет с использованием ЗРК "С-300" повреждены частные дома и помещения школы.

"Все живы и невредимы! Разрушенное отстроим! Главное берегите свою жизнь!" - отмечает глава региона.







