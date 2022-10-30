Войска РФ снизили темп наступления под Бахмутом после удара ВСУ, - ISW
Российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Украинские силы нанесли высокоточный удар российским войскам, которые готовились к новой атаке, к югу от Бахмута в районе Майорска. В результате удара погибли примерно 300 российских военнослужащих.
Российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в Горловке Донецкой области. Украинский генеральный штаб впоследствии не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках.
Ни одно из утверждений России о том, что ее войска начали наступление на Угледар, не содержало подтверждения боевых действий. Генштаб Украины не сообщал о нанесении российскими войсками наземных ударов на западе Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
оплата за не знищені - предмет для пеговорів,,,
від - "забули, проїхали"... до ви до нас нічого - а буби нема.... "
а заодно розповідіть мені як там у вас в тамбові? - зарубали взге коррупцію, ні?
Як зазначається, ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. Джерело:
Якщо тобі це занадто складно, посилаю гвинтівку Мосіна, 1891 р.
Агрегат набагато простіший, якраз тобі.
Просто пригадую ваш істеричний наскок на мене, без причини та без приводу. Ось і я теж так умію, без причини та без приводу.
відплюсовую всі.
"Узі" звичайний я вам уже надсилав, цього разу надішлю "Узі"-Міні.
Є ще "Мікро", але це наступного разу.
не болізно це буде? - пішите ісчо...
Неприємно, але переживу.
P.S.
Пропоную "світ", все забути і залишити у минулому.
Приймаєте?
Неприємно, але ne переживу.
ви баран?
Ну то як, мою пропозицію приймаєте?
Не більше!!!
Читав про таке. Патент 2003 р.
Темп наступальних дій може бути частота невдалих спроб наступу.
це ж не те саме.
П.С.
А редактор новин на цензорі - безграмотне мудило, яке постійно друкує якусь маячню, бо школі пагано вчилося...