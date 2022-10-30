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армия РФ (18050) Бахмут (1599) ВСУ (6275) ISW (493)

Войска РФ снизили темп наступления под Бахмутом после удара ВСУ, - ISW

рф,окупанти,арміярф

Российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Украинские силы нанесли высокоточный удар российским войскам, которые готовились к новой атаке, к югу от Бахмута в районе Майорска. В результате удара погибли примерно 300 российских военнослужащих.

Российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в Горловке Донецкой области. Украинский генеральный штаб впоследствии не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках.

Ни одно из утверждений России о том, что ее войска начали наступление на Угледар, не содержало подтверждения боевых действий. Генштаб Украины не сообщал о нанесении российскими войсками наземных ударов на западе Донецкой области.

Смотрите: Впервые в войне: ВСУ уничтожили сразу целую российскую батарею из 5 САУ 152 мм Мста-С. ВИДЕО
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Топ комментарии
+30
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30.10.2022 08:24
+23
Лендлиз это форма оплаты за товары во время войны. Украина получает бесплатно то есть даром помощи от США на 5 миллиардов каждый месяц, ты хочешь за это платить ?
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30.10.2022 08:09
+11
Всего 60 раненых на 300 жмуров классно
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30.10.2022 08:05
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Дед Байден, где ленд-лиз. а то мы твоему побирающемуся Хантеру в бурисме яйки то защимим и отдадим на обмен!!!
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30.10.2022 08:04 Ответить
мо за тебе ще проголосувати пійти?
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30.10.2022 08:09 Ответить
Лендлиз это форма оплаты за товары во время войны. Украина получает бесплатно то есть даром помощи от США на 5 миллиардов каждый месяц, ты хочешь за это платить ?
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30.10.2022 08:09 Ответить
товари (танкі, ракети і вся інша залізяка), получені і знищені не підлягають відплаті,,,
оплата за не знищені - предмет для пеговорів,,,
від - "забули, проїхали"... до ви до нас нічого - а буби нема.... "
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30.10.2022 08:21 Ответить
Ленд ліз це послуги напрокат. Покористувався,поверни назад
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30.10.2022 09:09 Ответить
і чому ми ще не в НАТО?
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30.10.2022 08:11 Ответить
того що влада у вас коррумпированна
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30.10.2022 09:40 Ответить
у вас це де? - уточнюйте плизе...
а заодно розповідіть мені як там у вас в тамбові? - зарубали взге коррупцію, ні?
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30.10.2022 09:43 Ответить
Всего 60 раненых на 300 жмуров классно
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30.10.2022 08:05 Ответить
Ще невідомо, скільки з тих 60 виживе. Так що співвідношення може виявитися ще кращим.
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30.10.2022 09:36 Ответить
60 це тільки легких, під цією новиною є ще лінк на новину про сам обстріл, де написано таке:
Як зазначається, ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. Джерело:
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30.10.2022 10:38 Ответить
Чому перекручуєте інформацію. Сказано-60 привезли до однієї лікарні міста, за інших поранених і їх кількість напевно просто немає інформації. Пропускайте прочитану інформацію через голову-свою голову (перепрошую).
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30.10.2022 10:45 Ответить
лайте меріканців нон-стоп! - бубу цемкайте...
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30.10.2022 08:07 Ответить
Як "Узі", освоїв уже?
Якщо тобі це занадто складно, посилаю гвинтівку Мосіна, 1891 р.
Агрегат набагато простіший, якраз тобі.

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30.10.2022 08:12 Ответить
освоїв і те о чему ти навіть поняття не маеш....
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30.10.2022 09:05 Ответить
а іноді казалось людиною....
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30.10.2022 09:11 Ответить
Ну, це як би сказати...
Просто пригадую ваш істеричний наскок на мене, без причини та без приводу. Ось і я теж так умію, без причини та без приводу.
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30.10.2022 09:24 Ответить
де додає вам очків...
відплюсовую всі.
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30.10.2022 09:27 Ответить
як же я не хочу бути антісемітом - але семіти таки мене таким зроблять.
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30.10.2022 09:35 Ответить
Вам би було дуже корисно потрапити до антисвіту. Там все навпаки. Усі знайомі речі там стають "анти", а ось те, що тут анти, там якраз анулюється. Антиквари там просто квари, антитіла, там просто тіла, антипатія там просто патія і антисеміти там стають семітами.
"Узі" звичайний я вам уже надсилав, цього разу надішлю "Узі"-Міні.
Є ще "Мікро", але це наступного разу.

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30.10.2022 09:51 Ответить
я вас так, не читаюці заспамлю? -
не болізно це буде? - пішите ісчо...
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30.10.2022 09:53 Ответить
Так як би мовити...
Неприємно, але переживу.
P.S.
Пропоную "світ", все забути і залишити у минулому.
Приймаєте?
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30.10.2022 09:58 Ответить
Так як би мовити...
Неприємно, але ne переживу.
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30.10.2022 10:02 Ответить
ви мені свій Узі хочете сварґанити за іраньські ракети?'
ви баран?
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30.10.2022 09:56 Ответить
Нє, я не баран, скорєє казьол.
Ну то як, мою пропозицію приймаєте?
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30.10.2022 10:01 Ответить
передумаю до понеділка...
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30.10.2022 10:08 Ответить
"На недельку до второго..."
Не більше!!!
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30.10.2022 10:18 Ответить
Якось кілька років назад,читав що у Вас(країні),є такий що з за кута будинку стріляє,а стрілець не висовується.
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30.10.2022 12:29 Ответить
https://www.1tv.ru/news/2003-12-16/249018-v_izraile_izobreteno_oruzhie_strelyayuschee_iz_za_ugla https://www.1tv.ru/news/2003-12-16/249018-v_izraile_izobreteno_oruzhie_strelyayuschee_iz_za_ugla

Читав про таке. Патент 2003 р.


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30.10.2022 12:51 Ответить
Дяк.
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30.10.2022 13:10 Ответить
"Ваньки" грузились на т-62 с мангалами на башнях и готовились кричать "ура!...за расею!...", но что-то пошло не так. "Ваньки" были поджарены на тех самых мангалах.)
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30.10.2022 08:19 Ответить
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30.10.2022 08:24 Ответить
Які тут всі вумні зібралися... аж страшно Можна я хоч біля дверей постою послухаю,- не кожному таке щастя випадає заглянути в дурдом
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30.10.2022 08:25 Ответить
Є надія, що тебе випишуть, що каже лікар?
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30.10.2022 09:00 Ответить
"Жодне із тверджень Росії про те, що її війська почали наступ на Вугледар, не містило підтвердження бойових дій" - оце цікаво. Бо на Медузі було повідомлення про активність ворога біля Вугледару.
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30.10.2022 08:37 Ответить
Залужний.
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30.10.2022 08:45 Ответить
чому так не можна постійно хаймарсами завдавати? в районі Бахмута і Донецька там найбільша щільність і скупчення орків навіть зараз існуючи ракети дістають на 80 км можна установки поставити не обовязково впритул до фронту а на відстані
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30.10.2022 09:00 Ответить
скоріш за все тому, що ми не усвідомлюємо ступінь безладу
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30.10.2022 09:20 Ответить
По Донецку хорошо прилетает и постийно. Причем в такие отдаленные районы, что их даже 8 лет не бамбили.
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30.10.2022 09:55 Ответить
Темп наступу = швидкість просування наступаючих військ
Темп наступальних дій може бути частота невдалих спроб наступу.
це ж не те саме.
П.С.
А редактор новин на цензорі - безграмотне мудило, яке постійно друкує якусь маячню, бо школі пагано вчилося...
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30.10.2022 09:19 Ответить
+950 частично-демобилизированных за сутки, - хорошую серию дали ЗСУ!
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30.10.2022 09:44 Ответить
Еще б поглядеть бы на эти 300 тушек. Фотографий бы...
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30.10.2022 10:11 Ответить
Крысы путлера расскажут Шариковым🦍🦍🦍 сказку про то ,как рядовой Матросов кинулся на амбразуру дзота и победил нацистов братана Гитлера...🤣
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30.10.2022 10:38 Ответить
і дурковаті ж повірють...
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30.10.2022 10:50 Ответить
Щось не чув від абдристовича ож фашисти під Бахмутом наступали.
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30.10.2022 15:52 Ответить
300x200
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30.10.2022 21:26 Ответить
 
 