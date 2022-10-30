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Впервые в войне: ВСУ уничтожили сразу целую российскую батарею из 5 САУ 152 мм Мста-С. ВИДЕО

Впервые в войне: ВСУ уничтожили сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм Мста-С в селе Невское Луганской области. Также уничтожены два грузовика, на которых перевозили боекомплект батареи.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"САУ, были уничтожены, судя по плотному расположению, одновременно. Вероятно, в результате поражения одновременно всех боевых машин ракетами РСЗО М142 HIMARS. Это беспрецедентное событие произошло недавно во время украинского наступления в Луганской области. Российское командование развернуло оборону вокруг Невского, но украинские войска разгромили россиян. Весомым фактором успеха стала контрабатарейная борьба", – рассказал журналист.

Также читайте: Войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19375) уничтожение (7023) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+73
Слава українским Героям, які нищать кацапське лайно!
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29.10.2022 23:33
+60
Вааау! ЗСУ просто шалені, боги війни!
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29.10.2022 23:34
+41
Прям не суббота, а праздник какой-то с самого утра)))
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29.10.2022 23:37
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Слава українским Героям, які нищать кацапське лайно!
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29.10.2022 23:33 Ответить
А де трупаки ? Собаки з"їли ?
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30.10.2022 01:08 Ответить
Свині.
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30.10.2022 03:13 Ответить
Які трупаки можуть залишитися, якщо ще в двох камаз БК здетонував?
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30.10.2022 06:50 Ответить
Вааау! ЗСУ просто шалені, боги війни!
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29.10.2022 23:34 Ответить
Файна красотень
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29.10.2022 23:37 Ответить
Орден лисий з кварталу вже хапонув
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29.10.2022 23:37 Ответить
Прям не суббота, а праздник какой-то с самого утра)))
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29.10.2022 23:37 Ответить
Happy Halloween, russian occupants, Happy Halloween! Slava Ukraina!
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30.10.2022 11:31 Ответить
І не бояться в зоні бойових дій по посадці так швидко ходити...
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29.10.2022 23:38 Ответить
А де трупи рашистів?Я ж не засну,без заспокійливого!
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29.10.2022 23:42 Ответить
Це перше, що мені спало на думку - як я буду спати, без моззковитських трупаків. Дякую, що випередили.
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30.10.2022 00:03 Ответить
та їх вже собаки та єноти вигризли. Це сталося десь 22 жовтня.
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30.10.2022 00:52 Ответить
Что значит "знищили"?) Там запчастей очень много. Трудолюбивые руки украинских технарей поснимают все шо можно.
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29.10.2022 23:47 Ответить
ну две целенькие боле-мене. Если даже и не на ходу, то можно вытащить и, как максимум, на ремзаводе поставить на ход, а как минимум отканнибалить силовую, ходовую и орудия, если стволы не убитые в хлам. А в остальных всё нахер поплавилось, это уже металлолом.
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30.10.2022 00:20 Ответить
Кацапы плачут и ругаются матом, но продолжают передавать ЗСУ оружие и технику)
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30.10.2022 00:23 Ответить
Интересная инфографика по кацапскому лендлизу https://www.youtube.com/watch?v=z7Z6PBL3KJA здесь на 49 https://www.youtube.com/watch?v=z7Z6PBL3KJA :44
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30.10.2022 00:34 Ответить
извини, ошибся! на 47:32
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30.10.2022 00:38 Ответить
Да, спасибо. Сейчас важно наладить сеть ремонтных заводов и цепочек доставки за рубеж. Т.е. иметь в мех бригаде ремонтную службу(завод), выполнять работы там, а за невозможностью - отправлять в глубь страны или за рубеж. По новостям слышал, что вроде бы Польша, Чехия и Болгария берутся за ремонт бывшей советской техники для нас(от нас).
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30.10.2022 00:50 Ответить
про Польшу и Чехию догадывался, а Болгария - несколько неожиданно.
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30.10.2022 00:54 Ответить
Болгария предлагал, я даже прикидывал логистическую ветку по ж/д. Не знаю срослось ли.
Балты латают натовскую технику - слышал про самоходки и М113.
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30.10.2022 00:58 Ответить
ну да, Литва взяла наши PzН2000 на ремонт.
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30.10.2022 01:02 Ответить
Це епічно-неймовірно! Збройні Сили України, ви найкращі!!! 💙💛
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29.10.2022 23:47 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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29.10.2022 23:55 Ответить
Классная мухобойка эти Химарсы. Шлеп - и сразу куча хороших русских, зажаренных в собственных саушках.
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30.10.2022 00:02 Ответить
Ваньки их боятся даже без примения. Так их распиарили на московских каналах)
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30.10.2022 00:09 Ответить
Шось они перестали рассказывать о ежедневно уничтожаемых десятках Химарсов, неужели поняли, шо в их вой даже дикая русня не верит?
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30.10.2022 00:13 Ответить
Вот вот. Еще пару севастополей и будет не до Химарсов.
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30.10.2022 00:16 Ответить
Вот он кстати надводный/подводный дрон.
https://www.youtube.com/watch?v=JB0-xT5FSqU
Это ж в каком состоянии находится оборона в бухте севастополя если такие беспилотники там спокойно гуляют?)
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30.10.2022 00:21 Ответить
Думаю, там было шось на кшталт поражения крейсера "мААсква" - сначала налетели беспилотники с воздуха, создали впечатление воздушного налета, русня задрала рыла вгору, и тогда поехали морские беспилотники.
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30.10.2022 00:26 Ответить
Тяжело сказать, но это стыд и позор, когда на военную базу как к себе домой заходят беспилотники противника. Подозреваю наши вместе с западными союзниками опробовали новую методику.
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30.10.2022 00:35 Ответить
Они даже деревянные боятся не меньше, помятуя, что "на грех даже и грабли стреляют".
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30.10.2022 05:43 Ответить
Дивився б такі відео цілий день - кожен день!
Слава Захисникам України!!!
Героям Слава!!!
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30.10.2022 00:04 Ответить
Слава нашим рідним ЗСУ!!! Бережіть себе! Повертайтесь живими!
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30.10.2022 00:05 Ответить
І це ми ще нічого не починали
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30.10.2022 00:11 Ответить
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30.10.2022 00:12 Ответить
Молодець,допоміг ЗСУ, плюс один зекономлений *********)
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30.10.2022 00:38 Ответить
"между башней і дулом" ?
шо "между башней і дулом" робив тей хрон?
марщіністая маладая не узнає... - та і на хер їй?
лада от ана!...
кішкі вдома!
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30.10.2022 03:39 Ответить
Хоч якась користь від "мужчини"- "женщина" заимеет антамабиль...але не факт. Загинув то не в бою, а так, роздавило лантух з лайном-" а енто -несчастний случай"
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30.10.2022 04:12 Ответить
А екіпажу не пояснили, що під час маршу гармата на танку стопориться повинна? Наскільки я пам"ятаю - її вага більше 3 тон
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30.10.2022 04:26 Ответить
...между башней и дулом... ? Это как? Дебил у мех-вода на шее сидел?
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30.10.2022 05:51 Ответить
Яке "жахливе" "самогубство".
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30.10.2022 09:26 Ответить
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30.10.2022 00:26 Ответить
Тссссс.... тише... не рассказывайте дебилам, что ставить САУ одну к другой так близко нельзя. Попали в одну- а сгорело сразу 3. Т.е достаточно было двух высокоточных для всего этого.
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30.10.2022 00:26 Ответить
Какая боль, какая боль!
Хаймарс - Мста-С - 5:0.
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30.10.2022 00:34 Ответить
рашен -арта - підходити небезпечно для життя. Хто має з нею справу - умирає.
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30.10.2022 00:50 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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30.10.2022 01:07 Ответить
Помню из далёкого детства считалку из игры в жмурки: "Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать. Кто не заховался, я не виноват".
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30.10.2022 01:13 Ответить
так кучно расставить... гении, не иначе!
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30.10.2022 02:01 Ответить
Так це ж степова зона! Там дерев мало! От і зосередили в одному гайку все як змогли!
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30.10.2022 04:28 Ответить
це ті ***** і кацапські і білопідкацапникі ще на Волині не були!
і боже ім дай не бути - ніякої пощади.
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30.10.2022 04:40 Ответить
У нас в училищі був хороший викладач тактики Так він завжди повторяв : "Товарищи курсанты! Никогда не считайте, что против вас воюют идиоты! Выбирая позицию, в первую очередь думайте "от противника" Думайте, как-бы вы ударили по себе, выбери вы ту или иную позицию Определив свои слабые места, старайтесь их укрепить в первую очередь Ну а потом приспосабливайтесь к тому, что имеется, создавая себе удобства!" А ці придурки мало того, що зосередилися купою (хоча можна було розмістить окремі САУ між руїнами будинків по селу (Але так треба збільшувать охорону - бо охоронять і оборонять треба буде кожну установку окремо, а не батарею цілком) І окремо виділять охорону для польового складу *********** А вони они здається і б/к виклали поряд - "чтобы далеко не бегать"!
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30.10.2022 05:21 Ответить
не ставити себе в позицію ворога - бо саме звідти тобі вдарять,
можуть тільки кловани, бровістки, фотографи - саме ті кого ви і вибрали.
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30.10.2022 05:34 Ответить
не вмію двигати бтг, бригадами - взводом може і да...
не вчили мене на це.
але прості речі - от тобі клован, от тобі нє - і вибрати клована?
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30.10.2022 05:42 Ответить
Я дивлюся - щось ти сьогодні "надто агресивний" І "трошки неадекватний" Повечеряв "крепко", чи що? Бо тільки сп"яну можна МЕНЕ звинуватить в тому, що Я "вибрав "клована"!
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30.10.2022 05:51 Ответить
ми всі помятаємо чьїсь слова тільки не свої...
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30.10.2022 05:59 Ответить
Нагадай, будь ласка! "Ті самі слова" - перед тим як я "ощерюся" Щоб у когось не вийшло "помилки"
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30.10.2022 06:07 Ответить
не записую...
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30.10.2022 06:18 Ответить
ти хочеш розісратися в клапки?
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30.10.2022 06:23 Ответить
От і я ТЕБЕ про це питаю - у тебе є бажання "розісраться на пустому місці"?! Може сядеш і подумаєш - перед тим як дурниці верзти?
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30.10.2022 06:39 Ответить
Ви сложний человек, Яр, та і навкруги всі не дуже прості...
ні, не хочу з вами сратися - це пройдений етап....
але з друзів видалю....
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30.10.2022 06:46 Ответить
Зроби це завтра - коли протверезієш Бо потім жаліть будеш
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30.10.2022 06:47 Ответить
ти як мій тренер по хоккею в тода коли я не був дідом.
"піднімайся, ****, а зараз на льод і дай мені все! - і я піднімався і давав".
клацав на "Відпісатися" 4 рази - Цензор не в діє...
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30.10.2022 06:59 Ответить
Ну я ж тобі написав - "не швиди!" Не виключено, що це - поспішне рішення і ти просто після доброї вечері "трохи неадекватно щось сприйняв" - віскі було "прокисле", чи коньяк не на тому дубі настояний
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30.10.2022 07:07 Ответить
ти рядком зі мною чарку пив? - не вангуй!
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30.10.2022 07:11 Ответить
А що мені "вангувать"? Якби я сам ніколи-б не випивав, то подумав-би, що у тебе "времєнное памрачение рассудка" Але бачу в цьому простіше пояснення Тому просто рекомендую - "ляж поспи і все пройде!"
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30.10.2022 07:23 Ответить
Во-первых, это красиво.
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30.10.2022 03:14 Ответить
прийдеш до мене без запросу з ружжом? - зависнеш.
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30.10.2022 04:44 Ответить
Такий лісок загадили
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30.10.2022 05:17 Ответить
наверное кто-то из World of tanks, который люто ненавидел арту.
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30.10.2022 09:33 Ответить
афигеть - с утра севастополь... теперь батарейка... между ними 300 орков + 60 самоваров
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30.10.2022 09:50 Ответить
молодці, все зробили гарно і будиночок майже не ушкоджений
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30.10.2022 10:31 Ответить
Happy Halloween, russian occupants, Happy Halloween! Slava Ukraina!
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30.10.2022 11:33 Ответить
Это вам, кто говорил, что управляемый снаряд это дорого. Смотрите! Ни одной воронки вокруг, все тупо в сау залетело. Фантастика!
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30.10.2022 13:47 Ответить
А шашлик де?
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30.10.2022 16:08 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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30.10.2022 21:20 Ответить
Була така гарна українська пасадка, залишились лише буряни і кацапське добриво
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30.10.2022 21:25 Ответить
Яка сумна новина, побільше б таких...
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30.10.2022 22:19 Ответить
 
 