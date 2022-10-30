Впервые в войне: ВСУ уничтожили сразу целую российскую батарею из 5 САУ 152 мм Мста-С. ВИДЕО

Впервые в войне: ВСУ уничтожили сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм Мста-С в селе Невское Луганской области. Также уничтожены два грузовика, на которых перевозили боекомплект батареи.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"САУ, были уничтожены, судя по плотному расположению, одновременно. Вероятно, в результате поражения одновременно всех боевых машин ракетами РСЗО М142 HIMARS. Это беспрецедентное событие произошло недавно во время украинского наступления в Луганской области. Российское командование развернуло оборону вокруг Невского, но украинские войска разгромили россиян. Весомым фактором успеха стала контрабатарейная борьба", – рассказал журналист.

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