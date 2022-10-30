Впервые в войне: ВСУ уничтожили сразу целую российскую батарею из 5 САУ 152 мм Мста-С. ВИДЕО
Впервые в войне: ВСУ уничтожили сразу целую батарею из 5 САУ 152 мм Мста-С в селе Невское Луганской области. Также уничтожены два грузовика, на которых перевозили боекомплект батареи.
Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"САУ, были уничтожены, судя по плотному расположению, одновременно. Вероятно, в результате поражения одновременно всех боевых машин ракетами РСЗО М142 HIMARS. Это беспрецедентное событие произошло недавно во время украинского наступления в Луганской области. Российское командование развернуло оборону вокруг Невского, но украинские войска разгромили россиян. Весомым фактором успеха стала контрабатарейная борьба", – рассказал журналист.
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Балты латают натовскую технику - слышал про самоходки и М113.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
https://www.youtube.com/watch?v=JB0-xT5FSqU
Это ж в каком состоянии находится оборона в бухте севастополя если такие беспилотники там спокойно гуляют?)
Слава Захисникам України!!!
Героям Слава!!!
шо "между башней і дулом" робив тей хрон?
марщіністая маладая не узнає... - та і на хер їй?
лада от ана!...
кішкі вдома!
Хаймарс - Мста-С - 5:0.
і боже ім дай не бути - ніякої пощади.
можуть тільки кловани, бровістки, фотографи - саме ті кого ви і вибрали.
не вчили мене на це.
але прості речі - от тобі клован, от тобі нє - і вибрати клована?
ні, не хочу з вами сратися - це пройдений етап....
але з друзів видалю....
"піднімайся, ****, а зараз на льод і дай мені все! - і я піднімався і давав".
клацав на "Відпісатися" 4 рази - Цензор не в діє...