Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу російську батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С. ВIДЕО

Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С у селі Невське Луганської області. Також знищено дві вантажівки, на яких перевозили боєкомплект батареї.

Про це розповів у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"САУ, були знищені, судячи зі щильного розташування, одночасно. Ймовірно, внаслідок ураження одночасно усіх бойових машин ракетами РСЗВ М142 HIMARS. Ця безпрецедентна подія відбулась нещодавно, під час українського наступу у Луганській області. Російське командування розгорнуло оборону навколо Невського, але украінські війська розгромили росіян. Вагомим фактором успіху стала контрабатарейна боротьба", - розповів журналіст.

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