Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу російську батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С. ВIДЕО
Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С у селі Невське Луганської області. Також знищено дві вантажівки, на яких перевозили боєкомплект батареї.
Про це розповів у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"САУ, були знищені, судячи зі щильного розташування, одночасно. Ймовірно, внаслідок ураження одночасно усіх бойових машин ракетами РСЗВ М142 HIMARS. Ця безпрецедентна подія відбулась нещодавно, під час українського наступу у Луганській області. Російське командування розгорнуло оборону навколо Невського, але украінські війська розгромили росіян. Вагомим фактором успіху стала контрабатарейна боротьба", - розповів журналіст.
Топ коментарі
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Балты латают натовскую технику - слышал про самоходки и М113.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
https://www.youtube.com/watch?v=JB0-xT5FSqU
Это ж в каком состоянии находится оборона в бухте севастополя если такие беспилотники там спокойно гуляют?)
Слава Захисникам України!!!
Героям Слава!!!
шо "между башней і дулом" робив тей хрон?
марщіністая маладая не узнає... - та і на хер їй?
лада от ана!...
кішкі вдома!
Хаймарс - Мста-С - 5:0.
і боже ім дай не бути - ніякої пощади.
можуть тільки кловани, бровістки, фотографи - саме ті кого ви і вибрали.
не вчили мене на це.
але прості речі - от тобі клован, от тобі нє - і вибрати клована?
ні, не хочу з вами сратися - це пройдений етап....
але з друзів видалю....
"піднімайся, ****, а зараз на льод і дай мені все! - і я піднімався і давав".
клацав на "Відпісатися" 4 рази - Цензор не в діє...