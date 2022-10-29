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Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу російську батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С. ВIДЕО

Вперше у війні: ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм Мста-С у селі Невське Луганської області. Також знищено дві вантажівки, на яких перевозили боєкомплект батареї.

Про це розповів у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"САУ, були знищені, судячи зі щильного розташування, одночасно. Ймовірно, внаслідок ураження одночасно усіх бойових машин ракетами РСЗВ М142 HIMARS. Ця безпрецедентна подія відбулась нещодавно, під час українського наступу у Луганській області. Російське командування розгорнуло оборону навколо Невського, але украінські війська розгромили росіян. Вагомим фактором успіху стала контрабатарейна боротьба", - розповів журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи прямим влучанням знищили ворожий МТЛБ. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+73
Слава українским Героям, які нищать кацапське лайно!
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29.10.2022 23:33
+60
Вааау! ЗСУ просто шалені, боги війни!
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29.10.2022 23:34
+41
Прям не суббота, а праздник какой-то с самого утра)))
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29.10.2022 23:37
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Слава українским Героям, які нищать кацапське лайно!
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29.10.2022 23:33 Відповісти
А де трупаки ? Собаки з"їли ?
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30.10.2022 01:08 Відповісти
Свині.
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30.10.2022 03:13 Відповісти
Які трупаки можуть залишитися, якщо ще в двох камаз БК здетонував?
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30.10.2022 06:50 Відповісти
Вааау! ЗСУ просто шалені, боги війни!
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29.10.2022 23:34 Відповісти
Файна красотень
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29.10.2022 23:37 Відповісти
Орден лисий з кварталу вже хапонув
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29.10.2022 23:37 Відповісти
Прям не суббота, а праздник какой-то с самого утра)))
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29.10.2022 23:37 Відповісти
Happy Halloween, russian occupants, Happy Halloween! Slava Ukraina!
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30.10.2022 11:31 Відповісти
І не бояться в зоні бойових дій по посадці так швидко ходити...
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29.10.2022 23:38 Відповісти
А де трупи рашистів?Я ж не засну,без заспокійливого!
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29.10.2022 23:42 Відповісти
Це перше, що мені спало на думку - як я буду спати, без моззковитських трупаків. Дякую, що випередили.
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30.10.2022 00:03 Відповісти
та їх вже собаки та єноти вигризли. Це сталося десь 22 жовтня.
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30.10.2022 00:52 Відповісти
Что значит "знищили"?) Там запчастей очень много. Трудолюбивые руки украинских технарей поснимают все шо можно.
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29.10.2022 23:47 Відповісти
ну две целенькие боле-мене. Если даже и не на ходу, то можно вытащить и, как максимум, на ремзаводе поставить на ход, а как минимум отканнибалить силовую, ходовую и орудия, если стволы не убитые в хлам. А в остальных всё нахер поплавилось, это уже металлолом.
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30.10.2022 00:20 Відповісти
Кацапы плачут и ругаются матом, но продолжают передавать ЗСУ оружие и технику)
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30.10.2022 00:23 Відповісти
Интересная инфографика по кацапскому лендлизу https://www.youtube.com/watch?v=z7Z6PBL3KJA здесь на 49 https://www.youtube.com/watch?v=z7Z6PBL3KJA :44
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30.10.2022 00:34 Відповісти
извини, ошибся! на 47:32
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30.10.2022 00:38 Відповісти
Да, спасибо. Сейчас важно наладить сеть ремонтных заводов и цепочек доставки за рубеж. Т.е. иметь в мех бригаде ремонтную службу(завод), выполнять работы там, а за невозможностью - отправлять в глубь страны или за рубеж. По новостям слышал, что вроде бы Польша, Чехия и Болгария берутся за ремонт бывшей советской техники для нас(от нас).
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30.10.2022 00:50 Відповісти
про Польшу и Чехию догадывался, а Болгария - несколько неожиданно.
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30.10.2022 00:54 Відповісти
Болгария предлагал, я даже прикидывал логистическую ветку по ж/д. Не знаю срослось ли.
Балты латают натовскую технику - слышал про самоходки и М113.
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30.10.2022 00:58 Відповісти
ну да, Литва взяла наши PzН2000 на ремонт.
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30.10.2022 01:02 Відповісти
Це епічно-неймовірно! Збройні Сили України, ви найкращі!!! 💙💛
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29.10.2022 23:47 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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29.10.2022 23:55 Відповісти
Классная мухобойка эти Химарсы. Шлеп - и сразу куча хороших русских, зажаренных в собственных саушках.
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30.10.2022 00:02 Відповісти
Ваньки их боятся даже без примения. Так их распиарили на московских каналах)
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30.10.2022 00:09 Відповісти
Шось они перестали рассказывать о ежедневно уничтожаемых десятках Химарсов, неужели поняли, шо в их вой даже дикая русня не верит?
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30.10.2022 00:13 Відповісти
Вот вот. Еще пару севастополей и будет не до Химарсов.
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30.10.2022 00:16 Відповісти
Вот он кстати надводный/подводный дрон.
https://www.youtube.com/watch?v=JB0-xT5FSqU
Это ж в каком состоянии находится оборона в бухте севастополя если такие беспилотники там спокойно гуляют?)
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30.10.2022 00:21 Відповісти
Думаю, там было шось на кшталт поражения крейсера "мААсква" - сначала налетели беспилотники с воздуха, создали впечатление воздушного налета, русня задрала рыла вгору, и тогда поехали морские беспилотники.
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30.10.2022 00:26 Відповісти
Тяжело сказать, но это стыд и позор, когда на военную базу как к себе домой заходят беспилотники противника. Подозреваю наши вместе с западными союзниками опробовали новую методику.
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30.10.2022 00:35 Відповісти
Они даже деревянные боятся не меньше, помятуя, что "на грех даже и грабли стреляют".
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30.10.2022 05:43 Відповісти
Дивився б такі відео цілий день - кожен день!
Слава Захисникам України!!!
Героям Слава!!!
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30.10.2022 00:04 Відповісти
Слава нашим рідним ЗСУ!!! Бережіть себе! Повертайтесь живими!
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30.10.2022 00:05 Відповісти
І це ми ще нічого не починали
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30.10.2022 00:11 Відповісти
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30.10.2022 00:12 Відповісти
Молодець,допоміг ЗСУ, плюс один зекономлений *********)
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30.10.2022 00:38 Відповісти
"между башней і дулом" ?
шо "между башней і дулом" робив тей хрон?
марщіністая маладая не узнає... - та і на хер їй?
лада от ана!...
кішкі вдома!
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30.10.2022 03:39 Відповісти
Хоч якась користь від "мужчини"- "женщина" заимеет антамабиль...але не факт. Загинув то не в бою, а так, роздавило лантух з лайном-" а енто -несчастний случай"
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30.10.2022 04:12 Відповісти
А екіпажу не пояснили, що під час маршу гармата на танку стопориться повинна? Наскільки я пам"ятаю - її вага більше 3 тон
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30.10.2022 04:26 Відповісти
...между башней и дулом... ? Это как? Дебил у мех-вода на шее сидел?
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30.10.2022 05:51 Відповісти
Яке "жахливе" "самогубство".
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30.10.2022 09:26 Відповісти
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30.10.2022 00:26 Відповісти
Тссссс.... тише... не рассказывайте дебилам, что ставить САУ одну к другой так близко нельзя. Попали в одну- а сгорело сразу 3. Т.е достаточно было двух высокоточных для всего этого.
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30.10.2022 00:26 Відповісти
Какая боль, какая боль!
Хаймарс - Мста-С - 5:0.
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30.10.2022 00:34 Відповісти
рашен -арта - підходити небезпечно для життя. Хто має з нею справу - умирає.
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30.10.2022 00:50 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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30.10.2022 01:07 Відповісти
Помню из далёкого детства считалку из игры в жмурки: "Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать. Кто не заховался, я не виноват".
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30.10.2022 01:13 Відповісти
так кучно расставить... гении, не иначе!
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30.10.2022 02:01 Відповісти
Так це ж степова зона! Там дерев мало! От і зосередили в одному гайку все як змогли!
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30.10.2022 04:28 Відповісти
це ті ***** і кацапські і білопідкацапникі ще на Волині не були!
і боже ім дай не бути - ніякої пощади.
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30.10.2022 04:40 Відповісти
У нас в училищі був хороший викладач тактики Так він завжди повторяв : "Товарищи курсанты! Никогда не считайте, что против вас воюют идиоты! Выбирая позицию, в первую очередь думайте "от противника" Думайте, как-бы вы ударили по себе, выбери вы ту или иную позицию Определив свои слабые места, старайтесь их укрепить в первую очередь Ну а потом приспосабливайтесь к тому, что имеется, создавая себе удобства!" А ці придурки мало того, що зосередилися купою (хоча можна було розмістить окремі САУ між руїнами будинків по селу (Але так треба збільшувать охорону - бо охоронять і оборонять треба буде кожну установку окремо, а не батарею цілком) І окремо виділять охорону для польового складу *********** А вони они здається і б/к виклали поряд - "чтобы далеко не бегать"!
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30.10.2022 05:21 Відповісти
не ставити себе в позицію ворога - бо саме звідти тобі вдарять,
можуть тільки кловани, бровістки, фотографи - саме ті кого ви і вибрали.
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30.10.2022 05:34 Відповісти
не вмію двигати бтг, бригадами - взводом може і да...
не вчили мене на це.
але прості речі - от тобі клован, от тобі нє - і вибрати клована?
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30.10.2022 05:42 Відповісти
Я дивлюся - щось ти сьогодні "надто агресивний" І "трошки неадекватний" Повечеряв "крепко", чи що? Бо тільки сп"яну можна МЕНЕ звинуватить в тому, що Я "вибрав "клована"!
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30.10.2022 05:51 Відповісти
ми всі помятаємо чьїсь слова тільки не свої...
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30.10.2022 05:59 Відповісти
Нагадай, будь ласка! "Ті самі слова" - перед тим як я "ощерюся" Щоб у когось не вийшло "помилки"
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30.10.2022 06:07 Відповісти
не записую...
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30.10.2022 06:18 Відповісти
ти хочеш розісратися в клапки?
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30.10.2022 06:23 Відповісти
От і я ТЕБЕ про це питаю - у тебе є бажання "розісраться на пустому місці"?! Може сядеш і подумаєш - перед тим як дурниці верзти?
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30.10.2022 06:39 Відповісти
Ви сложний человек, Яр, та і навкруги всі не дуже прості...
ні, не хочу з вами сратися - це пройдений етап....
але з друзів видалю....
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30.10.2022 06:46 Відповісти
Зроби це завтра - коли протверезієш Бо потім жаліть будеш
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30.10.2022 06:47 Відповісти
ти як мій тренер по хоккею в тода коли я не був дідом.
"піднімайся, ****, а зараз на льод і дай мені все! - і я піднімався і давав".
клацав на "Відпісатися" 4 рази - Цензор не в діє...
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30.10.2022 06:59 Відповісти
Ну я ж тобі написав - "не швиди!" Не виключено, що це - поспішне рішення і ти просто після доброї вечері "трохи неадекватно щось сприйняв" - віскі було "прокисле", чи коньяк не на тому дубі настояний
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30.10.2022 07:07 Відповісти
ти рядком зі мною чарку пив? - не вангуй!
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30.10.2022 07:11 Відповісти
А що мені "вангувать"? Якби я сам ніколи-б не випивав, то подумав-би, що у тебе "времєнное памрачение рассудка" Але бачу в цьому простіше пояснення Тому просто рекомендую - "ляж поспи і все пройде!"
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30.10.2022 07:23 Відповісти
Во-первых, это красиво.
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30.10.2022 03:14 Відповісти
прийдеш до мене без запросу з ружжом? - зависнеш.
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30.10.2022 04:44 Відповісти
Такий лісок загадили
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30.10.2022 05:17 Відповісти
наверное кто-то из World of tanks, который люто ненавидел арту.
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30.10.2022 09:33 Відповісти
афигеть - с утра севастополь... теперь батарейка... между ними 300 орков + 60 самоваров
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30.10.2022 09:50 Відповісти
молодці, все зробили гарно і будиночок майже не ушкоджений
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30.10.2022 10:31 Відповісти
Happy Halloween, russian occupants, Happy Halloween! Slava Ukraina!
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30.10.2022 11:33 Відповісти
Это вам, кто говорил, что управляемый снаряд это дорого. Смотрите! Ни одной воронки вокруг, все тупо в сау залетело. Фантастика!
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30.10.2022 13:47 Відповісти
А шашлик де?
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30.10.2022 16:08 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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30.10.2022 21:20 Відповісти
Була така гарна українська пасадка, залишились лише буряни і кацапське добриво
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30.10.2022 21:25 Відповісти
Яка сумна новина, побільше б таких...
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30.10.2022 22:19 Відповісти
 
 