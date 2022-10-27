Артилеристи прямим влучанням знищили ворожий МТЛБ. ВIДЕО безпілотника
На Донеччині українські артилеристи прямим влучанням знищили ворожий МТЛБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку на ворожу бронемашину зафіксувала камера безпілотника.
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Чайка Київ
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