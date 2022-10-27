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Артилеристи прямим влучанням знищили ворожий МТЛБ. ВIДЕО безпілотника

На Донеччині українські артилеристи прямим влучанням знищили ворожий МТЛБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку на ворожу бронемашину зафіксувала камера безпілотника.

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армія рф (17388) знищення (7243) артилерія (788)


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27.10.2022 10:05 Відповісти
Об спамо- богородиця повернулась
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27.10.2022 11:04 Відповісти
дуже добра і потрібна робота
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27.10.2022 10:06 Відповісти
Один выстрел одно попадание.
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27.10.2022 11:17 Відповісти
Що б воно там нi мтелебалося!
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27.10.2022 12:38 Відповісти
 
 