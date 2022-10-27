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Артиллеристы прямым попаданием уничтожили вражеский МТЛБ. ВИДЕО беспилотника

В Донецкой области украинские артиллеристы прямым попаданием уничтожили вражеский МТЛБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку на вражескую бронемашину зафиксировала камера беспилотника.

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Наші котики, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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27.10.2022 10:05 Ответить
Об спамо- богородиця повернулась
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27.10.2022 11:04 Ответить
дуже добра і потрібна робота
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27.10.2022 10:06 Ответить
Один выстрел одно попадание.
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27.10.2022 11:17 Ответить
Що б воно там нi мтелебалося!
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27.10.2022 12:38 Ответить
 
 