Артиллеристы прямым попаданием уничтожили вражеский МТЛБ. ВИДЕО беспилотника
В Донецкой области украинские артиллеристы прямым попаданием уничтожили вражеский МТЛБ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку на вражескую бронемашину зафиксировала камера беспилотника.
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