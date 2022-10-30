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Новости Война
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армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) ликвидация (3140) техника (1712) потери (4272)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 71,2 тыс. человек (+950 за сутки), 2672 танка, 1724 артсистемы, 5453 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 октября потери личного состава противника составляют около 71 200 человек. За прошедшие сутки было уничтожено 950 оккупантов!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях", - отметили в Генштабе.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 71200 (+950) человек ликвидировано,

танков - 2672 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 5453 (+52) ед,

артиллерийских систем - 1724 (+16) ед,

РСЗО - 383 (+3) ед,

средств ПВО - 197 (+2) ед,

самолетов - 274 (+1) ед,

вертолетов - 252 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),

крылатых ракет - 352 (+1),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13) ед,

специальной техники – 154 (+2).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 71,2 тыс. человек (+950 за сутки), 2672 танка, 1724 артсистемы, 5453 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+60
Ох красівоє, 950 гарних москалів за добу, це новий рекорд чи далі буде? Слава ЗСУ!
ПС: забули декілька корабликів додати

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30.10.2022 09:09
+47
О, повертаємось з чого почалось; по штуцеру орків на добу. Добре, вері добре!!!
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30.10.2022 09:09
+43
чмобіки йдуть в росход... як туалетний папір після срачки....
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30.10.2022 09:12
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Майже тисяча за добу, це де така заруба була?)
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30.10.2022 09:09 Ответить
Там арта пропрацювала.
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30.10.2022 09:20 Ответить
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30.10.2022 17:38 Ответить
Саме класне фото цього часу.
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30.10.2022 22:43 Ответить
курять де ще не попало
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30.10.2022 09:32 Ответить
Весной вже така кількість на добу була. Респект нашим хлопцям і Західній арті ! Так тримати !!!
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30.10.2022 09:52 Ответить
300 орков одной артой только на донбассе упокоили
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30.10.2022 09:57 Ответить
Так это целый год только только чмобиков реализовывать?Надо ускоряться,товарисчи!
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30.10.2022 10:14 Ответить
ну, если раненых ещё 2/3 то только 4 месяца
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30.10.2022 16:25 Ответить
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.10.2022 10:20 Ответить
Холодно ночами. Кучкувались. Напились. Переїблись. Здохли...
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30.10.2022 10:39 Ответить
Это ж только убитых. А ранненых в 4-5 раз больше. Итого минус 1 бтг убитыми и 4-5 раненными (!!!)
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30.10.2022 14:30 Ответить
О, повертаємось з чого почалось; по штуцеру орків на добу. Добре, вері добре!!!
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30.10.2022 09:09 Ответить
Ооо, наче надвечір поступила інфа, що це під Бахмутом кацапи такої пі.зди отримали, наші їх відсунути на 5 км!!!
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30.10.2022 22:04 Ответить
Ох красівоє, 950 гарних москалів за добу, це новий рекорд чи далі буде? Слава ЗСУ!
ПС: забули декілька корабликів додати

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30.10.2022 09:09 Ответить
Про кораблики буде, коли їх порахують. Мабуть москалі самі ще не підрахували.
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30.10.2022 09:23 Ответить
Цимбалюк щойно в стрімі сказав, що таки рекорд
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30.10.2022 22:05 Ответить
Оце наші хлопці розійшлися!
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30.10.2022 09:11 Ответить
чмобіки йдуть в росход... як туалетний папір після срачки....
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30.10.2022 09:12 Ответить
+950 осіб ліквідовано непоганий врожай буде
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30.10.2022 09:13 Ответить
Похоже 75тыс будем праздновать досрочно
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30.10.2022 14:29 Ответить
Хороших рюських багато не буває, як і грошей.
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30.10.2022 09:16 Ответить
Хороший кацап - дохлий кацап
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30.10.2022 10:51 Ответить
спецобісрація.
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30.10.2022 09:18 Ответить
Оце так подарунок! +950! Абсолютний рекорд (поки що).

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30.10.2022 09:20 Ответить
у березні більше тисячі було точно
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30.10.2022 13:28 Ответить
+950 за сутки !
Короче, план утилизации рашистов на октябрь выполнили досрочно !
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30.10.2022 09:21 Ответить
А представьте сколько раненных?! Мин 3000, и это тоже вояки которые уже скорее всего никогда не вернутся в строй.
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30.10.2022 14:31 Ответить
5 САУ + 950 білих лад.....Так тримати. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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30.10.2022 09:22 Ответить
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30.10.2022 09:22 Ответить
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30.10.2022 09:22 Ответить
Ніхерасє!
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30.10.2022 09:28 Ответить
Вліпили так вліпили. Якщо так піде далі, то через рік не лише мобілізованих не залишиться взагалі, а й не буде з кого їх набирати.
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30.10.2022 09:23 Ответить
та ще й "приблизно"!
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30.10.2022 09:23 Ответить
Ну раз Маск такий демократ,то ці цифри має публікувати Україна в Твітері так само щоденно,як і на українських медіаресурсах.
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30.10.2022 09:24 Ответить
піду напьюсь
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30.10.2022 09:31 Ответить
71200. Кобзон вперше за кар'єру зібрав стадіон на сольник
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30.10.2022 09:40 Ответить
в нього бенефіс)
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30.10.2022 13:30 Ответить
Что-то на фронте происходит о чём пока не говорят
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30.10.2022 09:41 Ответить
Кажуть, що чмобіків женуть на убой. Одні закінчуються відправляють наступних. "По завєтах товарисча Жукова".
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30.10.2022 19:53 Ответить
Семок хоч всім хватило? )))
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30.10.2022 09:43 Ответить
Не дуже тішуся. Кілька тижніа тому якийсь раша прапагандон ізригнув що для рахи межі втрат неіснує. Вже нєвєбєнний афганський спецназ що здався талібам вербують, скоро африканців сухорузами почнуть завозити (мішок зерна=один афрочмобік), там і латіносів за пайку підтягнуть. Мосінки і т55 з забво притягнуть
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30.10.2022 09:47 Ответить
да,да особено как сирийцев из обещаных 20 к,приехало 1000 и то всех за неделю в канаве сложили или 100 к корейцев а исчо в зимбабве набирали но чтото они вообще не доехали))) так будет и тут может тысяча вторая приедет,после артобстрелов те "командос" разбегуться и пойдет сарафаное радио что бы сюда больше не ехали)))
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30.10.2022 09:56 Ответить
може й так, але для наших бійців мороки більше, разхід ***********, інтенсивність бд, неминучість втрат
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30.10.2022 10:02 Ответить
Ви що не розумієте? Навіщо їм афро-корее-сирійці коли в них і свого м*яса вистачає... Порахуйте скільки миїх знищимо за рік навіть якщо будемо вбивати так як сьогодні. Це війна ресурсів і логістики... а судячи з сухої математики техніки їм вистачить як мінімум на 2 а то й 3 роки. Саме на стільки і розраховуйте (я не кажу вже про Крим) і про Білорусь.
Дуже сподіваюсь що я чогось не знаю і роблю помилкові висновки...
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30.10.2022 11:05 Ответить
якби їм вистачало техніки - т62 не знімали б зі зберігання. зрозумійте - в них і т-80 є тисячі на зберіганні. але вони не в змозі їм капіталку зробити масово - бо розкрадене все. саме тому гонять піхоту в атаки без броні. танки вони вже економлять.
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31.10.2022 02:52 Ответить
Не вірте в це... Ресурси для всього вони чудово знаходять... і навіть якщо танки чи БТР-и будуть (наприклад) без теплаків - все одно вони будуть...
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31.10.2022 03:18 Ответить
Ви не повірите, але 3 штучки Т-72Б3 розхєрачити не те ж саме, що розхєрачити 3 штучки Т-62М.

А для розуміння, чим відрізняється "танк з теплаком" та "танк без теплака": під час операції "Буря в пустелі" танкісти США швидко зрозуміли, що в танків Іраку просто немає теплаків і ПНВ. І на 3й день операції почалося просто знищення: армія США почала всі операції планувати на сутінки. І міжнародні сили просто за місяць розхєрачили чи захопили більше десь біля 3700 танків. З мінімумом своїх втрат. Тобто втрати були, але переважно інженерні (поломки), а не від вогню іракців.
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31.10.2022 19:31 Ответить
Отже в них скоро все розвалиться, застаріла техніка поламається/закінчиться, їх задавлять санкції, путін помре від раку, в них почнеться громадянська війна, наступної осені відвоюємо Крим, сибір заберуть китайці... а ми всі поїдемо на шашлички.

Не порівнюйте армію США і сплановану ними війну - з стратегією "знекровлення" нашими руками, яку вони ведуть в цій війні зараз (якщо Ви цього не помічаєте подивіться ще раз).
Готуйтесь до довгої війни (як мінімум до кінця осені 24-го року) і не вірте телемарафоно-жданово-арестовичо-яковіно-мамаєвським "експертам".
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31.10.2022 20:08 Ответить
А ніхто на "бліц-кріг" і не сподівається. Будь-яка війна - це розмін. Життів своїх солдат. На життя чужих солдат. І з кожним днем співвідношення цього розміну стає все краще і краще на користь України. І якщо навесні розмін йшов (взято зі стелі) на 1 до 3 (за рахунок великої кількості арти/снарядів та великої кількості модернізованої техніки) то зараз, вірогідно, розмін іде принаймні 1 до 12. Бо, нагадую, " 3 штучки Т-72Б3 розхєрачити не те ж саме, що розхєрачити 3 штучки Т-62М"...
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31.10.2022 23:52 Ответить
На людей їм начхати, а при такій тенденції техніки їм вистачить на 2-3 роки... Краще приготуйтесь до гіршого.
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01.11.2022 05:05 Ответить
1. Так ми готові до найгіршого.

2. Є надія, що найгірше було навесні, коли навіть Київ був на 2/3 оточений кацапами і їхня арта гатила вже по панелькам Академгородка, Софіївської Борщагівки, по Броварам та Борисполю. Гірше може бути тільки ядерна війна. Але тоді рашку знищать так, що ніякі тисячі Т-62 взагалі не ************.

3. Тенденція така, що вони перестали ходити в атаки на техніці. Бо техніки тупо немає в достатній кількості. Навіть отієї наполовину іржавої, з "баз зберігання". Повномасштабний наступ від Житомира до Миколаїва змінився на жалюгідні спроби наступу навколо 1 райцентра України - Бахмута. Пісець: друга армія світу 8й місяць штурмує 1 український райцентр...

Насправді, готові. І 2-3 роки - нас не лякають. Якщо так подумати - це навіть на краще - з кожним місяцем співвідношення втрат буде зростати на користь України (бо наші хлопці - вчаться у кращих, а також отримують ************ зброю). А це означає, що Україна за 2-3 роки реально перемеле не тільки військовий потенціал засрашки, а й демографічний. Буквально - не буде кому, окрім овцелюбів, брюхатити баб в засрашці, а овцелюби не будуть ростити "кацапів". Тут не сумувати треба, а РАДІТИ. Бо це унікальний шанс, коли твій одвічний ворог реально тупо іде в повний зріст на кулемети.
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01.11.2022 17:31 Ответить
Ну що ж , це те про що говорили самі ж військові . .
Раніше снаряд , який прилітав в окоп до русні , вбивав 1-2 орків , тепер , після того як туди масово почали відправляти чмобіків , м'яса побільшало , і тепер сняряд вбиває їх по 5-6 шт .
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30.10.2022 09:49 Ответить
Судя по сводке снаряды прилетали прямо в бтры облепленные русней. +52 бронемашины
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30.10.2022 14:27 Ответить
Гойда...
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30.10.2022 09:50 Ответить
Кароч нам вже потрібні якісь трупокосарки пристойного калібру масового ураження
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30.10.2022 09:51 Ответить

..для компенсации "успехов" по-плану хйла, без нового типа баб, несучек-скороспелок, Московии-недоматушке не обойтись.. хотя лучше бы кацапы вылуплялись не головой об бетонный пол (как обычно), а сразу в пакет
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30.10.2022 09:58 Ответить
нихуа-хуа... это праздник круче чем вчерашняя бавовна в севастополе... очманиты - больше чем одна 1,5 БТГ за день
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30.10.2022 09:59 Ответить
Одно другому не мешает)
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31.10.2022 05:29 Ответить
А-я-я-й и кто ж это сделал? Так никаких мобилизованных не напасешься. Неужели правда тысчу одвухсотили
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30.10.2022 10:06 Ответить
это без учёта вагнеровцев, кадырЯвцев и матросов в севастополе
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30.10.2022 10:08 Ответить
справді як тупі орки, лізуть по трупам своїх,
і чого сюди лізти, сиділи б у себе на параші
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30.10.2022 10:12 Ответить
Звучить як музика. Треба повторити. Так тримати!
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30.10.2022 10:26 Ответить
Ой шо ж то за шум учинився!!!!
Героям слава !!!!!
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30.10.2022 10:37 Ответить
Если завтра встречу Zиганутого пенса со своего подъезда, его на куски порвёт, когда я ему очередной раз скажу "ДОБРОЕ УТРО!" ...ну почти не издевательским тоном. Последний раз, когда встречал у него сил хватило только жабры раздувать, хватая воздух, но сказать уже ничего не смог! Взгляд его должен был (по его мнению) меня испепелить, а не рассмешить!
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30.10.2022 10:39 Ответить
У каждого своя война. Когда созреет дед-мифических колбас спросите шито: "Šanovnij, jak vaši spravi?"
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30.10.2022 13:57 Ответить
Цікаво, скільки членів було в екіпажах підбитих рашистських кораблів?
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30.10.2022 10:49 Ответить
Це гарна новина що знищили за добу 950 орків. Росія буде не встигати поповнювати втрати якщо кожного дня так буде . 950 чол це більше за батальйоно- тактичну групу бо там 800 чол.
А те що кажуть що в Росії велика армія це не зовсім правильно бо в Росії весь народ вважають армією і незалежно від того служив чи ні
І напевно 950 орків це мобілізовані а не регулярна армія ось і результат
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30.10.2022 11:32 Ответить
Так дело в том что на 1000 убитых по статистике припадает от 3 до 5 раненых. Возьмём самое скромное и это выходит ещё 3000 раненых. Итого суммарно за сутки минус 4000 кацапов. А раненые это тоже скорее всего уже не вояки, в строй не станут никогда либо через долгую реабилитацию.
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30.10.2022 14:35 Ответить
Литва отремонтирует Украине 12 гаубиц PzH2000!
Германия передала 14 мобильных генераторов мощностью по 5кВт!
Италия поставила 30 САУ M109L!
Весь мир с Украиной в борьбе с рашизмом.
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30.10.2022 12:12 Ответить
950 минус .............кацапы такими темпами свои лады не успевают выпускать , зато производство пластика идет круглосуточно .
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30.10.2022 12:38 Ответить
Думаю, що серед всіх тих хороших орків є ще погані, тобто полонені.
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30.10.2022 12:43 Ответить
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30.10.2022 13:35 Ответить
возле строки карабликов, оставили побольше места...
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30.10.2022 13:53 Ответить
Судя по сводке накрыли мобиков на бтрах. 52 броне машины з сутки такое тоже редко увидишь.
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30.10.2022 14:25 Ответить
Трошки орків набили, та і техніки трохи є. багато хто писав, що втрати у кацапів великі. Як за 7 місяців все зінилось.
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30.10.2022 15:09 Ответить
 
 