Общие боевые потери РФ с начала войны – около 71,2 тыс. человек (+950 за сутки), 2672 танка, 1724 артсистемы, 5453 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 октября потери личного состава противника составляют около 71 200 человек. За прошедшие сутки было уничтожено 950 оккупантов!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Хорошие были сутки, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях", - отметили в Генштабе.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 71200 (+950) человек ликвидировано,
танков - 2672 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 5453 (+52) ед,
артиллерийских систем - 1724 (+16) ед,
РСЗО - 383 (+3) ед,
средств ПВО - 197 (+2) ед,
самолетов - 274 (+1) ед,
вертолетов - 252 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6),
крылатых ракет - 352 (+1),
кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13) ед,
специальной техники – 154 (+2).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
ПС: забули декілька корабликів додати
Короче, план утилизации рашистов на октябрь выполнили досрочно !
Дуже сподіваюсь що я чогось не знаю і роблю помилкові висновки...
А для розуміння, чим відрізняється "танк з теплаком" та "танк без теплака": під час операції "Буря в пустелі" танкісти США швидко зрозуміли, що в танків Іраку просто немає теплаків і ПНВ. І на 3й день операції почалося просто знищення: армія США почала всі операції планувати на сутінки. І міжнародні сили просто за місяць розхєрачили чи захопили більше десь біля 3700 танків. З мінімумом своїх втрат. Тобто втрати були, але переважно інженерні (поломки), а не від вогню іракців.
Не порівнюйте армію США і сплановану ними війну - з стратегією "знекровлення" нашими руками, яку вони ведуть в цій війні зараз (якщо Ви цього не помічаєте подивіться ще раз).
Готуйтесь до довгої війни (як мінімум до кінця осені 24-го року) і не вірте телемарафоно-жданово-арестовичо-яковіно-мамаєвським "експертам".
2. Є надія, що найгірше було навесні, коли навіть Київ був на 2/3 оточений кацапами і їхня арта гатила вже по панелькам Академгородка, Софіївської Борщагівки, по Броварам та Борисполю. Гірше може бути тільки ядерна війна. Але тоді рашку знищать так, що ніякі тисячі Т-62 взагалі не ************.
3. Тенденція така, що вони перестали ходити в атаки на техніці. Бо техніки тупо немає в достатній кількості. Навіть отієї наполовину іржавої, з "баз зберігання". Повномасштабний наступ від Житомира до Миколаїва змінився на жалюгідні спроби наступу навколо 1 райцентра України - Бахмута. Пісець: друга армія світу 8й місяць штурмує 1 український райцентр...
Насправді, готові. І 2-3 роки - нас не лякають. Якщо так подумати - це навіть на краще - з кожним місяцем співвідношення втрат буде зростати на користь України (бо наші хлопці - вчаться у кращих, а також отримують ************ зброю). А це означає, що Україна за 2-3 роки реально перемеле не тільки військовий потенціал засрашки, а й демографічний. Буквально - не буде кому, окрім овцелюбів, брюхатити баб в засрашці, а овцелюби не будуть ростити "кацапів". Тут не сумувати треба, а РАДІТИ. Бо це унікальний шанс, коли твій одвічний ворог реально тупо іде в повний зріст на кулемети.
Раніше снаряд , який прилітав в окоп до русні , вбивав 1-2 орків , тепер , після того як туди масово почали відправляти чмобіків , м'яса побільшало , і тепер сняряд вбиває їх по 5-6 шт .
..для компенсации "успехов" по-плану хйла, без нового типа баб, несучек-скороспелок, Московии-недоматушке не обойтись.. хотя лучше бы кацапы вылуплялись не головой об бетонный пол (как обычно), а сразу в пакет
і чого сюди лізти, сиділи б у себе на параші
Героям слава !!!!!
А те що кажуть що в Росії велика армія це не зовсім правильно бо в Росії весь народ вважають армією і незалежно від того служив чи ні
І напевно 950 орків це мобілізовані а не регулярна армія ось і результат
Германия передала 14 мобильных генераторов мощностью по 5кВт!
Италия поставила 30 САУ M109L!
Весь мир с Украиной в борьбе с рашизмом.