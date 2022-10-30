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армия РФ (18050) Великобритания (4722) разведка (4120) ЧВК Вагнер (1326)

ЧВК "Вагнер" во время набора новобранцев демонстрирует подход, по которому в приоритете количество, а не опыт или качество, - британская разведка

рф,зеки,в’язні

В британской разведке предполагают, что ЧВК Вагнера, боевиков которой широко привлекают к участию в боевых действиях с российской стороны, все меньше учитывает качества нанимаемых бойцов, стремясь набрать как можно больше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине от 30 октября.

В обзоре напоминают, что российский олигарх Евгений Пригожин, организовавший ЧВК Вагнера, на днях фактически признал, что они изменили свои критерии отбора и сейчас набирают, в том числе, осужденных за совершение преступлений и людей с серьезными болезнями, как ВИЧ и гепатит С.

Разведка отмечает, что если в предыдущих конфликтах, где привлекали этих наемников, ЧВК Вагнера поддерживала довольно требовательные критерии отбора новобранцев и большинство ранее были военными регулярной российской армии, то сейчас набор заключенных с серьезными болезнями "подчеркивает подход, при котором в приоритете количество, а не опыт или качество.

"Пригожин недавно говорил о планах создать 200-километровую оборонную "линию Вагнера" ​​на востоке Украины. Для этого потребовались бы значительные трудовые ресурсы. Так что вполне возможно, что часть новобранцев из заключенных изначально будут привлечены для строительства линий обороны", – отмечает разведка.

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тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.10.2022 10:27 Ответить
Московія завжди воювала кількістю.
Ну а пригожин відкрив для себе невичерпний запас "гарматного м'яса" - в'язниці. Набрав тисячу, відправив на убой. Тим часом росгвардія та поліція швиденько поповнили запаси. Урки "зажмурились" і пригожин знов суне руку в ті "закрома". І так по колу, до останнього руzzького.
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30.10.2022 10:32 Ответить
Кацапи? Якість? Це про що? Про ладу-каліну? Чи про рузьге зброд?
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30.10.2022 10:38 Ответить
єврей прігожін набирає татарву на убой за сруццкій мір
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адже кацапи то етнічна татарва
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30.10.2022 10:55 Ответить
разгружают тюрьмы мало-по-малу =))
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30.10.2022 11:09 Ответить
Да хер с ними. ХАЙМАРС все равно сколько там той ваты.
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30.10.2022 11:20 Ответить
в принципі це правильно
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30.10.2022 13:03 Ответить
 
 