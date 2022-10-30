ЧВК "Вагнер" во время набора новобранцев демонстрирует подход, по которому в приоритете количество, а не опыт или качество, - британская разведка
В британской разведке предполагают, что ЧВК Вагнера, боевиков которой широко привлекают к участию в боевых действиях с российской стороны, все меньше учитывает качества нанимаемых бойцов, стремясь набрать как можно больше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине от 30 октября.
В обзоре напоминают, что российский олигарх Евгений Пригожин, организовавший ЧВК Вагнера, на днях фактически признал, что они изменили свои критерии отбора и сейчас набирают, в том числе, осужденных за совершение преступлений и людей с серьезными болезнями, как ВИЧ и гепатит С.
Разведка отмечает, что если в предыдущих конфликтах, где привлекали этих наемников, ЧВК Вагнера поддерживала довольно требовательные критерии отбора новобранцев и большинство ранее были военными регулярной российской армии, то сейчас набор заключенных с серьезными болезнями "подчеркивает подход, при котором в приоритете количество, а не опыт или качество.
"Пригожин недавно говорил о планах создать 200-километровую оборонную "линию Вагнера" на востоке Украины. Для этого потребовались бы значительные трудовые ресурсы. Так что вполне возможно, что часть новобранцев из заключенных изначально будут привлечены для строительства линий обороны", – отмечает разведка.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Ну а пригожин відкрив для себе невичерпний запас "гарматного м'яса" - в'язниці. Набрав тисячу, відправив на убой. Тим часом росгвардія та поліція швиденько поповнили запаси. Урки "зажмурились" і пригожин знов суне руку в ті "закрома". І так по колу, до останнього руzzького.
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адже кацапи то етнічна татарва