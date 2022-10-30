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мародерство (457) ССО (486)

Российские оккупанты тянут украденное у украинцев имущество. ФОТО

Воины Сил Специальных Операций сфотографировали, как захватчики тянут из захваченного населенного пункта награбленное имущество.

Фотография опубликована в телеграм-канале Сил Специальных Операций, сообщает Цензор.НЕТ.

"Воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые "освободители" забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов. Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленным по улице средь бела дня", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты тянут украденное у украинцев имущество 01
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Топ комментарии
+47
Чому ціх зьомок нема в західних новинах ??? Хай пересічний мешканець Европи і Азії знае сутність кацапів. Кацапи- це бидло.

Ткаченко звільнити - він не займается інфой про кацапів , а тількі покриває їх разом з Бужанським
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30.10.2022 12:20
+43
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30.10.2022 12:19
+29
А где еще этому бы...у стиралку или холодильник увидеть. А уж унитаз, это вообще для них вершина цивилизации
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30.10.2022 12:12
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А где еще этому бы...у стиралку или холодильник увидеть. А уж унитаз, это вообще для них вершина цивилизации
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30.10.2022 12:12 Ответить
Бахмутський напрямок. Українські позиції. Після безуспішного штурму всі підступи до них всіяні тілами російських окупантів.https://t.me/Tsaplienko/19199
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30.10.2022 12:28 Ответить
"Гарна була доба": ЗСУ ліквідували 950 окупантів. https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/30/7374129/
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30.10.2022 12:33 Ответить
Нищеебы.
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30.10.2022 12:33 Ответить
Пидо.ская страна, соответственно и люди такие же !
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30.10.2022 13:14 Ответить
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30.10.2022 12:12 Ответить
кацапська мерзота, навіть вимовлять "руцкій" гидко
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30.10.2022 12:15 Ответить
"Бурлаки на Волге" - 2022 версия.
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30.10.2022 12:15 Ответить
армия путина убийцы насильники мародеры тупое быдло...
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30.10.2022 12:16 Ответить
шкода що не замініруввали наші.. от би радості було-відкрив холодильник-і вже у чорта на вилах
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30.10.2022 12:16 Ответить
Маячня. Відкрити холодильник у покинутому чужому домі в окупованому населеному пункті може навіть сусідська голодна дитина.
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30.10.2022 18:36 Ответить
В мене ще в липні все вивезли,як тільки Лисичанськ окупували..пришли в першу чергу як до батьків захистника України...Сусіди казали що три доби вивозили
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30.10.2022 12:17 Ответить
тре було хату спалити
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30.10.2022 12:46 Ответить
просто не думав що місто здадуть...але в Тошковці продавили..ТРО не витримало..і поплило прийшлося місто залишити і вирівнювати лінію фронту...
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11.11.2022 15:39 Ответить
а шо їм робити? такого шансу в житті може більше не бути.
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30.10.2022 12:17 Ответить
шта?
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30.10.2022 12:38 Ответить
Не армия,а шайка блатных и нищих. Тьфу,***.
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30.10.2022 12:19 Ответить
То вони запчастини для второйармиимира тягнуть.
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30.10.2022 12:40 Ответить
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30.10.2022 12:19 Ответить
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30.10.2022 12:27 Ответить
Зря...хай би побільше приймали, мо' здохнуть швидше
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30.10.2022 13:09 Ответить
Чому ціх зьомок нема в західних новинах ??? Хай пересічний мешканець Европи і Азії знае сутність кацапів. Кацапи- це бидло.

Ткаченко звільнити - він не займается інфой про кацапів , а тількі покриває їх разом з Бужанським
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30.10.2022 12:20 Ответить
от власне.нехай би німцям це показали..може б і згадали..савецких асвабадітєлєй.
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30.10.2022 12:25 Ответить
Та є у нас усе про блеск и нищету кацапів.
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30.10.2022 12:31 Ответить
ткаченко разом із бужанським прокацапські виродки із українськими паспортами а взагалі у зе-кодла таких істот багато що в раді що в оп що в ог і т.д. і т.п.
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30.10.2022 12:27 Ответить
Який ЗЕ, такий і Ткаченко у нього. Понад усьо зелений марафон.
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30.10.2022 12:30 Ответить
Зелений марафєт !
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30.10.2022 14:14 Ответить
Поки наші тягають їхні танки вони крадуть мотлох)
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30.10.2022 12:23 Ответить
эх, сбросить бы в эту "крысоловку" одну бомбочку с беспилотника
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30.10.2022 12:29 Ответить
Картина невідомого художника: "Асвабадітєлі асвабаждают благадарнає насєлєніє ат тлєтворнава вліянія Запада", масло, холст, 2022 рік.
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30.10.2022 12:33 Ответить
Русіш халява.
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30.10.2022 12:34 Ответить
Шкода, що безпілотник, з котрого зроблене фото, не ударний. ******и б по цих орках-мародерах чимось запалювально-темобаричним, щоб лише копита порозлітались навсібіч
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30.10.2022 12:34 Ответить
Та що ви розумієте. Це ж кацапські "діди морози", але швидше відморозки новорічні подарунки розносять. А те що ще не Новий рік то в них після прильотів від ЗСУ в голові зай**б настав.
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30.10.2022 12:44 Ответить
как въе.ать бы туда.
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30.10.2022 12:45 Ответить
Вонючие опущенные рабские мерзкие нищеброды!
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30.10.2022 12:47 Ответить
і чим там у цих розбитих будинках можна такі мішки набити? фігня якась
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30.10.2022 12:50 Ответить
Кирпичами. На расии таких нет
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30.10.2022 12:52 Ответить
цеглу накрали
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30.10.2022 12:57 Ответить
Нищая армия диких мародеров и педофилов. Сколько рашистская пропаганда всему миру рассказывала о богатой сверхдержаве а оказалось что ето дикая нищая орда которая за чайник и унитаз готовы отдавать свои жизни.
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30.10.2022 12:57 Ответить
орда , ...ть и все тут !!! орда !!!(((
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30.10.2022 13:09 Ответить
кассабы ****** с позиций на Херсонщине. В конце эпично...
https://twitter.com/i/status/1586661797481877505
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30.10.2022 13:24 Ответить
Оператору *оскар*за короткометражку,виклав в сітку,значить поки що живий,хоч і контужений,якщо сюди приперся,то з дитинства.
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30.10.2022 14:05 Ответить
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30.10.2022 13:35 Ответить
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30.10.2022 13:36 Ответить
Це реальність нажаль, більше половини кацапів не знає що таке унітаз.
Дирка в полу це їх скрєпи.
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30.10.2022 14:42 Ответить
Рашистські покидьки - вбивці-мародери!!!
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30.10.2022 13:41 Ответить
хороший кацап - мертвий кацап
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30.10.2022 13:50 Ответить
Як що зараз скахати скільки буде продовжуватися війна, то у багатьох українців опустяться руки і пропаде всяке бажання дивитися "Голос країни" і Тєлємарафони 😁

Хлопчики і дівчатка це НА РОКИ, до речі, як вам голосування у 2019 му ? 😆
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30.10.2022 14:41 Ответить
зомбі на расєі вихваляються «вєлікая» параша,
а кацапські під@ри їдуть мародерити в українців унітази і фени
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30.10.2022 14:48 Ответить
Хло хотіло змінити історію, втілюючи "своє осподство і мріїї про імперію".
І він її змінив. Тепер весь світ знає про другу армію світу і про Росію- як найвеличнішу державу.
Путін закрив двері, вікна, усі дири які відкрив Петрр1.
Вітаю росіянці, повернетесьдо свого ісконнго виду - жаб, з мокшанських болот.
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30.10.2022 15:17 Ответить
МРАЗИ НИЩИЕ !!! РФ НАРОД ВИБ@ННЫЙ КАРЛИКОМ !!!
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30.10.2022 18:55 Ответить
Хозяйственные сцуки!
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30.10.2022 19:33 Ответить
бензопомийка - це бидлокраїна...
Оці фото треба показувати всьому світу,щоб не було сумнівів у відмові від дешевого газу,щоб ізолювати цю ракову пухлину від людства....Щоб наші друзі давали більше зброї нашим захисникам.
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31.10.2022 07:23 Ответить
 
 