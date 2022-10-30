Российские оккупанты тянут украденное у украинцев имущество. ФОТО

Воины Сил Специальных Операций сфотографировали, как захватчики тянут из захваченного населенного пункта награбленное имущество.

Фотография опубликована в телеграм-канале Сил Специальных Операций, сообщает Цензор.НЕТ.

"Воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые "освободители" забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов. Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленным по улице средь бела дня", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тренажер для операторов ПЗРК, профинансированный Фондом Порошенко, уже отправляют в войска. ФОТО