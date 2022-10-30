Российские оккупанты тянут украденное у украинцев имущество. ФОТО
Воины Сил Специальных Операций сфотографировали, как захватчики тянут из захваченного населенного пункта награбленное имущество.
Фотография опубликована в телеграм-канале Сил Специальных Операций, сообщает Цензор.НЕТ.
"Воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые "освободители" забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов. Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленным по улице средь бела дня", - говорится в сообщении.
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Ткаченко звільнити - він не займается інфой про кацапів , а тількі покриває їх разом з Бужанським
https://twitter.com/i/status/1586661797481877505
Дирка в полу це їх скрєпи.
Хлопчики і дівчатка це НА РОКИ, до речі, як вам голосування у 2019 му ? 😆
а кацапські під@ри їдуть мародерити в українців унітази і фени
І він її змінив. Тепер весь світ знає про другу армію світу і про Росію- як найвеличнішу державу.
Путін закрив двері, вікна, усі дири які відкрив Петрр1.
Вітаю росіянці, повернетесьдо свого ісконнго виду - жаб, з мокшанських болот.
Оці фото треба показувати всьому світу,щоб не було сумнівів у відмові від дешевого газу,щоб ізолювати цю ракову пухлину від людства....Щоб наші друзі давали більше зброї нашим захисникам.