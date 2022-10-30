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Россияне за сутки убили десять гражданских в Украине. ИНФОГРАФИКА

В Украине за минувшие сутки, 29 октября, российские войска убили десять мирных жителей, 13 гражданским нанесли ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в телеграме.

Все десять погибших, по его данным, обнаружены в Донецкой области, в том числе пятеро убитых ранее. Ранения за сутки получили восемь жителей региона.

Двое гражданских были ранены в Запорожской области, один – в Харьковской. Еще два человека получили ранения в Херсонской области.

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Россияне за сутки убили десять гражданских в Украине 01
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30.10.2022 14:45 Ответить
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30.10.2022 14:46 Ответить
Царство Небесне...
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30.10.2022 17:04 Ответить
 
 