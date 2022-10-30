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Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли города Никополь и Марганец в Днепропетровской области. Повреждены жилые дома, инфраструктура городов, автомобили, ранена местная жительница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 30 октября в 03.00 враг в очередной раз обстрелял из ствольной артиллерии жилые кварталы города Никополь. Повреждение получил один многоэтажный и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы. В домах вылетели окна, осколками повреждены фасады и кровля. Повреждены здание и транспорт коммунального предприятия города.

"Утром в 08.16 враг обстрелял жилой квартал города Марганец из реактивных систем залпового огня. В результате снарядами были повреждены пять многоэтажек и автомобили. Осколками ранена женщина", - отмечают правоохранители.

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Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца 01
Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца 02
Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца 03
Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца 04
Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца 05
Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца 06

На местах попадания работают следователи, взрывотехники и криминалисты, осматривающие места обстрелов, собирающие вещественные доказательства и документирующие последствия вражеской атаки со стороны оккупационных войск.

армия РФ (19375) обстрел (27366) Нацполиция (16498) Никополь (1036) Днепропетровская область (3997)


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а как это стенка в щебень и пожара нет , все целое ????
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30.10.2022 13:08 Ответить
и слава Богу... к тому счастью еще пожара не хватало...
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30.10.2022 13:12 Ответить
андоры рашотварьские.... забелемкали бедный Никополь и район..
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30.10.2022 13:13 Ответить
Я народився і виріс у Нікополі. Їхати туди зараз. Я не ідіот. Що відбувається????
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30.10.2022 14:04 Ответить
Кацапа напали на Україну і кожного дня обстрілюють Нікополь з територіх Запорізької АЕС, як реальні терористи. А лде ті, що звали сюди "русский мир", співали "Катюші" на вокзалах і виходили на мітинги 9 травня?
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30.10.2022 15:13 Ответить
Пидо рассы
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30.10.2022 19:32 Ответить
 
 