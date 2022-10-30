Последствия вражеских обстрелов Никополя и Марганца. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли города Никополь и Марганец в Днепропетровской области. Повреждены жилые дома, инфраструктура городов, автомобили, ранена местная жительница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 30 октября в 03.00 враг в очередной раз обстрелял из ствольной артиллерии жилые кварталы города Никополь. Повреждение получил один многоэтажный и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы. В домах вылетели окна, осколками повреждены фасады и кровля. Повреждены здание и транспорт коммунального предприятия города.

"Утром в 08.16 враг обстрелял жилой квартал города Марганец из реактивных систем залпового огня. В результате снарядами были повреждены пять многоэтажек и автомобили. Осколками ранена женщина", - отмечают правоохранители.

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На местах попадания работают следователи, взрывотехники и криминалисты, осматривающие места обстрелов, собирающие вещественные доказательства и документирующие последствия вражеской атаки со стороны оккупационных войск.