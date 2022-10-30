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Наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Марганця. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли міста Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру міст, автомобілі, поранено місцеву мешканку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 30 жовтня о 03.00 годині ворог вкотре обстріляв із ствольної артилерії житлові квартали міста Нікополь. Пошкоджень зазнав один багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газогони. В будинках повилітали вікна, осколками пошкоджено фасади та крівлю. Пошкоджено будівлю та транспорт комунального підприємства міста.

"Вранці о 08.16 ворог обстріляв житловий квартал міста Марганець із реактивних систем залпового вогню. В результаті снарядами було пошкоджено п’ять багатоповерхівок та автомобілі. Осколками поранено жінку", - зазначають правоохоронці.

Також читайте: Зранку окупанти вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Поранено жінку, - ОВА. ФОТО

Наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Марганця 01
Наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Марганця 02
Наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Марганця 03
Наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Марганця 04
Наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Марганця 05
Наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Марганця 06

На місцях влучань працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти, які оглядають місця обстрілів, збирають речові докази та документують наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ.

Автор: 

армія рф (17538) обстріл (28700) Нацполіція (15207) Нікополь (1207) Дніпропетровська область (3775)


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а как это стенка в щебень и пожара нет , все целое ????
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30.10.2022 13:08 Відповісти
и слава Богу... к тому счастью еще пожара не хватало...
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30.10.2022 13:12 Відповісти
андоры рашотварьские.... забелемкали бедный Никополь и район..
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30.10.2022 13:13 Відповісти
Я народився і виріс у Нікополі. Їхати туди зараз. Я не ідіот. Що відбувається????
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30.10.2022 14:04 Відповісти
Кацапа напали на Україну і кожного дня обстрілюють Нікополь з територіх Запорізької АЕС, як реальні терористи. А лде ті, що звали сюди "русский мир", співали "Катюші" на вокзалах і виходили на мітинги 9 травня?
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30.10.2022 15:13 Відповісти
Пидо рассы
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30.10.2022 19:32 Відповісти
 
 