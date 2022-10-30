Наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Марганця. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли міста Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру міст, автомобілі, поранено місцеву мешканку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 30 жовтня о 03.00 годині ворог вкотре обстріляв із ствольної артилерії житлові квартали міста Нікополь. Пошкоджень зазнав один багатоповерховий та дев'ять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, газогони. В будинках повилітали вікна, осколками пошкоджено фасади та крівлю. Пошкоджено будівлю та транспорт комунального підприємства міста.

"Вранці о 08.16 ворог обстріляв житловий квартал міста Марганець із реактивних систем залпового вогню. В результаті снарядами було пошкоджено п’ять багатоповерхівок та автомобілі. Осколками поранено жінку", - зазначають правоохоронці.

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На місцях влучань працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти, які оглядають місця обстрілів, збирають речові докази та документують наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ.