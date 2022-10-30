"Повар Путина" Пригожин требует заблокировать в России YouTube
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление о необходимости заблокировать видеосервис YouTube и признать деятельность компании Google "нежелательной" в России.
Об этом заявили в принадлежащей Пригожину компании "Конкорд", сообщает Цензор.НЕТ.
"YouTube наполнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил", – говорится в заявлении Пригожина.
По словам "повара Путина", у России есть "достойные аналоги YouTube" - VK, Rutube, "Одноклассники" и "Дзен".
Он также обвинил США в информационной войне против РФ, в которой первая якобы использует YouTube "как оружие для дезинформации". В то же время, по словам Пригожина, сервис "проводит последовательную политику цензуры для российских каналов".
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А взагалі, шось дуже ******** активізувався останнім часом, чого б це раптом. Невже главшакал вже не в змозі за 1 раз наповнити сральну валізу?)))
Щоб орки бачили, що діється в світі, та не могли срати в...