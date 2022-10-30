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"Повар Путина" Пригожин требует заблокировать в России YouTube

пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление о необходимости заблокировать видеосервис YouTube и признать деятельность компании Google "нежелательной" в России.

Об этом заявили в принадлежащей Пригожину компании "Конкорд", сообщает Цензор.НЕТ.

"YouTube наполнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил", – говорится в заявлении Пригожина.

По словам "повара Путина", у России есть "достойные аналоги YouTube" - VK, Rutube, "Одноклассники" и "Дзен".

Он также обвинил США в информационной войне против РФ, в которой первая якобы использует YouTube "как оружие для дезинформации". В то же время, по словам Пригожина, сервис "проводит последовательную политику цензуры для российских каналов".

Смотрите также: "Повар Путина" Пригожин снова агитирует российских зэков воевать в Украине: "В зону не вернется никто". ВИДЕО
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Топ комментарии
+87
Сбылась мечта Ильича. Кухарка правит страной
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30.10.2022 16:00
+49
Ух ты! З@лупа с ушами заговорила! Чудо!
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30.10.2022 16:00
+45
И действительно, зачем стаду баранов Ютуб?
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30.10.2022 16:01
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зато пригожин самый правдивый...
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30.10.2022 17:19 Ответить
Да здравствует СМ1840
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30.10.2022 17:21 Ответить
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30.10.2022 18:00 Ответить
А такие застали?
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30.10.2022 18:54 Ответить
Арифмометр У школі був такий раритет, навіть працюючий ))
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30.10.2022 19:16 Ответить
Давно пора! на який хрін їм Ю-тюб?
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30.10.2022 17:34 Ответить
Пова спрашивает повара https://www.youtube.com/watch?v=JyD13ifbAN4
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30.10.2022 17:38 Ответить
Давно пора! Вже в доску з...ли відключені від інсти і фб, що пруться в youtube
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30.10.2022 17:56 Ответить
И "Калибры" пусть побыстрее меняют на ядра.
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30.10.2022 18:21 Ответить
Правильное решение !
По ТВ два канал: 1 и 2-й. Программы: в мире животных, наука и жизнь, радио-няня, программа время и под новый год "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады".....
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30.10.2022 18:50 Ответить
И футбол - радиотрансляция: "Удар! Гол! *уй! Штанга!"
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30.10.2022 19:04 Ответить
парашка становится во всём второй кндр где нет ни интернета,ни спутниковой связи и каменный век!
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30.10.2022 19:13 Ответить
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30.10.2022 22:24 Ответить
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30.10.2022 19:21 Ответить
Тут как говорится, поддерживаю бандитскую верхушку **********, быдло должно страдать.
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30.10.2022 19:31 Ответить
Быстрее кремляди загоняйте своё быдло, пока его не перебили и не разбежались, за железный занавес, забывайте про Украину, рассказывайте, что всех уся пабедили и уря любимый эсссер, можно теперь спокойно сидеть при власти десятки лет, пока в очередной раз не произойдет полная деградация общества управляемого диктатурой кровавых бандитов.
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30.10.2022 19:40 Ответить
Правильно, ******** нах з ютубу, і взагалі сидять в радной говєні і нє *** шастать.
А взагалі, шось дуже ******** активізувався останнім часом, чого б це раптом. Невже главшакал вже не в змозі за 1 раз наповнити сральну валізу?)))
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30.10.2022 20:09 Ответить
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30.10.2022 20:25 Ответить
Да отрубить от internet сразу. Зачем так мелко.
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30.10.2022 20:27 Ответить
Ютюб в раісі потрібно заблокувати на вихідні повідомлення, а вхідні залишити доступними.
Щоб орки бачили, що діється в світі, та не могли срати в...
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30.10.2022 21:28 Ответить
Пропозиція стосується всіх соціальних мереж.
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30.10.2022 21:31 Ответить
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