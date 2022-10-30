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зерно (1039) путин (30484) Анналена Бербок (314)

Мировая продовольственная безопасность не должна быть заложником Путина, - Бербок

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Кремль вернуться к выполнению его обязательств в рамках соглашения по экспорту украинского зерна Черным морем.

Бербок сказала журналистам, что "миллионы в мире голодают, а Россия снова угрожает безопасности судов с зерном", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Министр заявила, что "возможность семей в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить свой следующий обед не должна зависеть от военных планов Кремля".

Читайте также: Кулеба о предложениях РФ заменить украинское зерно своим: Россия предлагает 500 тыс. т ворованного зерна, заблокировав 2 млн т

Бербок напомнила, что сейчас десятки судов, вывозящих зерно из Украины в другие страны, находятся в пути, и призвала Россию "не ставить под угрозу безопасность этих судов и вернуться к выполнению своих обязательств перед международным сообществом".
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Топ комментарии
+9
Як заї..ли ці безглузді вмовляння до конченої істоти. Обнульониш розуміє тільки силу удару в щелепу. Нах витрачати зайвий час, демонструючи свою безпорадність?
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30.10.2022 17:02
+8
Дайте нам морські безпілотники і далекобійні снаряди та ракети - і ніякі принизливі угоди з країною- терористом вже не будуть потрібні.
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30.10.2022 17:00
+6
Можливо сьогодні світ зрозуміє яким чином кацапи знищили до 15 мільйонів українців у період створення штучних голодоморів у 1932-1933 роках? (А їх вони створили три за короткий період).Заморено голодом більше 15 мільйонів, а зерно продавали за дешево і будували заводи, фабрики...Все, що побудовано на кацапні, побудоване за все крадене в Україні. Останні роки вони продають газ і нафту ще одних поневолених народів і лопаються від жиру. Такі вони московити, свого немає нічого, окрім шовінізма, нацизма, фашизма і брехні.
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30.10.2022 17:05
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Дайте нам морські безпілотники і далекобійні снаряди та ракети - і ніякі принизливі угоди з країною- терористом вже не будуть потрібні.
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30.10.2022 17:00 Ответить
Як заї..ли ці безглузді вмовляння до конченої істоти. Обнульониш розуміє тільки силу удару в щелепу. Нах витрачати зайвий час, демонструючи свою безпорадність?
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30.10.2022 17:02 Ответить
а ти чмеркельшу спитала? а чмерлусконі? а чмеркозі?
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30.10.2022 17:04 Ответить
Бербок одна з достойних політиків Німеччини.Вона весь час виступала за Україну,навіть коли шольци-штанмайєри ще боялися навіть пискнути проти пуйла
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30.10.2022 17:10 Ответить
Це інформаційна операція направлена проти кацапів. Орієнтована на жителів ЄС і США - надати що птн - зло.
І це портрібно для збереження/збільшення підтримки рядовим громадянином заходу України
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30.10.2022 17:24 Ответить
Можливо сьогодні світ зрозуміє яким чином кацапи знищили до 15 мільйонів українців у період створення штучних голодоморів у 1932-1933 роках? (А їх вони створили три за короткий період).Заморено голодом більше 15 мільйонів, а зерно продавали за дешево і будували заводи, фабрики...Все, що побудовано на кацапні, побудоване за все крадене в Україні. Останні роки вони продають газ і нафту ще одних поневолених народів і лопаються від жиру. Такі вони московити, свого немає нічого, окрім шовінізма, нацизма, фашизма і брехні.
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30.10.2022 17:05 Ответить
не має! дійсно не має! ?? тоді дослухайтесь до тих, хто пропонує супроводжувати каравани кораблів з хлібом військовими судами співдружності (як проти сомалійських піратів))) які взмозі дати відсіч руснявим понтовикам-затєйнікам...
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30.10.2022 17:09 Ответить
В сентябре прошлого года Анналена обещала завалить Северный поток мавзолейного дерьма...,это был предвыборной типа агитацией в Бундестаг...Анналена сдержала слово..это гоффно по факту сдохло...
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30.10.2022 17:10 Ответить
Достопочтенная фрау Бербок!
Ваш призыв будет услышан, если будет доставлен Вами лично в Москву на Leopard 2.
В качестве почетного эскорта желательно использовать гусеничных мотоцилистов на Абрамс M1A1 из Корпуса Морской Пехоты США.
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30.10.2022 17:10 Ответить
наіщо так складно-якщо прилетить на томогавку-достатньо
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30.10.2022 17:32 Ответить
Ця падла, мерзота, цій недопалок знов шантажує увесь світ... щоб він здох
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30.10.2022 17:13 Ответить
хто заважає знедоленим макакам вирощувати зерно? вірно- ООН, тому що надає їм безкоштовно те що вони мають вирощувати самі..ю а нахрена - і так нададуть на шару.... час шари скінчився - вирощуйте самі... я достатьо толерантньо висловився?....
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30.10.2022 17:13 Ответить
Первая партия зерна из США пришла на сраную РабSSeю кажись в 1894 году...художник Айвазовский написал две картины по этой теме...Быдло Мавзолейное спасал миллиардер из США Арманд Гаммер весной 1921 года.. третий раз этих шакалов спас президент Рузвельт осенью 1941 года...я бы этим мавзолейным шакалам не дал и цента й🦍🦍🦍..,падаль позорная...
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30.10.2022 17:17 Ответить
То може простіше одного "ботоксного" взяти в заручники! Може пора притиснути кабаєвських "личинок" в Европі, дивися *уйло поступливим стане.
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30.10.2022 17:17 Ответить
Анналена Бербок за год сделала для Украины больше чем сраная фрау Штази за 16 лет канцерства...
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30.10.2022 17:27 Ответить
Що вона зробила? Незабаром за Джонсоном полетить. Німеччина на повне гавно перетворюється.
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30.10.2022 17:43 Ответить
На ******* питання не відповідаю.. читай Бориса Нємцова..путлер..он ********..,щоби ви знали😛
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30.10.2022 17:49 Ответить
орків типу Нємцова не збираюся читати. І мова не про нього, а про Бербок, яка напару з Шольцем Німеччину перетворить на аналог України. Але в нас хоч війна йде.
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30.10.2022 17:58 Ответить
Дякуэмо за підтримку пані Анналєна!
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30.10.2022 17:44 Ответить
Смешно - призывать Росию к выполнению соглашений...
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30.10.2022 17:46 Ответить
Что рождает Мировой финансовый и экономический кризис?правильно...неординарные решения капиталистов Запада... типа Великая депрессия в США 1929 года...накануне Второй Мировой войны в сентябре 1939 года промышленность США производила продукции в 2 раза больше,чем весь остальной Мир вместе взятый...,отсюда вывод..зачем тогда нацистская Германия и сраный дохлый Ссср придумали Вторую Мировую....😛
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30.10.2022 17:47 Ответить
 
 