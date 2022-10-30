Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: обсуждали возможные действия врага
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Командующие войсками оперативных направлений доложили об оперативной ситуации на фронте. Была заслушана информация о возможных действиях врага в ближайшее время, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Члены Ставки обсудили состояние материально-технического обеспечения сил обороны, в частности ритмичные поставки боеприпасов, ремонт техники и вооружения.
Участники заседания подробно остановились на состоянии выполнения предыдущих решений Ставки. В том числе речь шла об обеспечении защиты важных инфраструктурных и энергетических объектов.
В заседании приняли участие: руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и командующие войсками оперативных направлений.
К заседанию присоединились также министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
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а краще на банковій питання задайте, скоріше дійдуть політехнології
бо Ви, як кончений дебіл орете про відсоткі, мозок посіявши
У кацапов просто труба идет поверху или на паре метров глубиной, 500км в обе стороны ни одной живой души, тайга сплошная. Работай, делай сколько хочешь дырок, давление там приличное из-за экономии и жадности. Столбы электрические тоже в лесу стоят и тоже часто 1-2 линии без дубляжей, пили болгаркой тихенькой сколько хочешь, сразу 10 штук повалить можно. У кацапов 50% пропаганды построено на том, что в Европе холодно, нет газа, нет еды, они замерзнут. А когда сами останутся без тепла и еды, то внезапно поймут, что у них широта намного выше. Голодные бунты как раз на России вполне возможны, это базовая потребность по пирамиде Маслоу, пойдут убивать мусоров и представителей власти.
- а скажіть нам, пане Залужний...як так вийшло що за вчорашній день
харошими руцькими стали аж 950 тіл?
- так все просто...на одну ж годину вчорашній день був довший )))
псковские десантники обосрались, а чмобики могут ? ))))
некоторые не по году служили, а лет по десять по контракту учились.
ты вобще отметаешь мысль, что у кацапов есть подготовленные военные кадры ?
А справу робить ЗСУ.