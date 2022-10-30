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Новости Война
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Зеленский (19056)

Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: обсуждали возможные действия врага

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Командующие войсками оперативных направлений доложили об оперативной ситуации на фронте. Была заслушана информация о возможных действиях врага в ближайшее время, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Члены Ставки обсудили состояние материально-технического обеспечения сил обороны, в частности ритмичные поставки боеприпасов, ремонт техники и вооружения.

Участники заседания подробно остановились на состоянии выполнения предыдущих решений Ставки. В том числе речь шла об обеспечении защиты важных инфраструктурных и энергетических объектов.

Читайте также: Украинские защитники за неделю сбили более 40 иранских ударных дронов и существенное количество российских ракет, - Зеленский

В заседании приняли участие: руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию присоединились также министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
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Топ комментарии
+17
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30.10.2022 18:52
+16
А в дєрьмака яка посада? Найверховніший чи бойовий джедай-генералісімус союзних військ марсіянських рептилоїдів? Що той завхоз робить в ставці? До найвеличнішого те саме питання, але в нього посада зобов'язує, на жаль...
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30.10.2022 18:55
+15
если там был дермак, то значит информировали врага о своих планах
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30.10.2022 18:53
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Вже і Путлер знає що обсуждали.
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30.10.2022 18:45 Ответить
Завгосп першим номером йде в списку учасників засідання
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30.10.2022 19:06 Ответить
Вирішили надати Х**лу двигунів "Мотор-Січ" бо у того вертольоти закінчуються.
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30.10.2022 19:33 Ответить
Скільки ж зайвих постатей-зрадників беруть участь у ставках
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30.10.2022 18:48 Ответить
начиная с зели
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30.10.2022 18:54 Ответить
Як мінімум 2 з 7 (Зеля і Єрмак)
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30.10.2022 19:02 Ответить
************ з каматозу витягнули

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30.10.2022 18:52 Ответить
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30.10.2022 18:52 Ответить
так і я про це,для того щоб приручити московитів,***** кинув їм "хліба і видовищ",тобто підняв трохи рівень життя і взяв під контроль медіа,а нашому "мудрому наріду" достатньо тільки "видовищ"...
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30.10.2022 19:03 Ответить
ще один свідок 73 відсотків..йдіть вчіть математику у 1 класі..може дійде, звідкіля відсотки взялися..

а краще на банковій питання задайте, скоріше дійдуть політехнології
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30.10.2022 19:31 Ответить
я знаю відкіля взялися 73 відсотки,і тому не треба мене посилати туди куди не треба,чи може третина реальних виборців це мало,чи може ще третина яка просто ЗАБИЛА НА ВИБОРИ це хто по вашому не ті самі 73 відсотки?
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30.10.2022 19:37 Ответить
тю..шо за кіпєж? я ж не на хутр послала, як деяуі - а тільки ВИВЧАТИ СТАТИСТИКУ З МАТЕМАТИКОЮ..

бо Ви, як кончений дебіл орете про відсоткі, мозок посіявши
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30.10.2022 19:40 Ответить
а в чому власне кіпіш? якщо це ті самі відсотки? за бубу проголосувала десь третина усіх виборців,при явці 60 відсотків,понад третина тупо забила насвою країну і її долю,тобто ті самі "какаяразніца".так що так 73 відсотки як фігуральні(кількість від проголосувавших за бубу) так і реальні (сума проголосовуших за бубу і тих яким на все насрати).то де я неправий,хоча в моєму першому коменті за 73відсоткових навіть слова не було?)
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30.10.2022 19:48 Ответить
ваш нарратив - не прийшли, а ті, що прийшли проголосували за бубочку.
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30.10.2022 19:53 Ответить
ееее мммм? який наратив якщо це статистика? чи ви не згодні,що мовчання це пасивна співучасть?
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30.10.2022 20:00 Ответить
если там был дермак, то значит информировали врага о своих планах
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30.10.2022 18:53 Ответить
А в дєрьмака яка посада? Найверховніший чи бойовий джедай-генералісімус союзних військ марсіянських рептилоїдів? Що той завхоз робить в ставці? До найвеличнішого те саме питання, але в нього посада зобов'язує, на жаль...
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30.10.2022 18:55 Ответить
Загадка-"на кожних зборах д'єрмак"?
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30.10.2022 18:55 Ответить
еюа.. нутся можна как важно...
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30.10.2022 18:55 Ответить
А кто мне плять , объяснит , почему Украина в ООН проголосовала ,так же как расия и иран . Против ЯО у Израиля . Вот какого хера так
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30.10.2022 18:57 Ответить
Хз,може тому,що Ізраїль не признає голодомор геноцидом українського народу?
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30.10.2022 19:09 Ответить
А еще можно не обсуждать, а лишить кацапов возможностей. Взрывая их военные заводы и инфраструктуру, крайне уязвимую, недублируемую, с давно истекшим еще в СССР сроком эксплуатации и при этом открытые границы с Арменией, Грузией, Казахстаном и знания языка имеется. Там все каскадно отлетит, взорвал газопровод и котельную, электростанция не работает, тепла нету, зима там в 10 раз холоднее нашей, трубы с водой лопаются и неремонтнопригодны, все предприятия остановлены. И не придется думать, что делать с калибрами и прочим хламом. И конечно лишить магистралей в Китай, который им приносит прибыль.

У кацапов просто труба идет поверху или на паре метров глубиной, 500км в обе стороны ни одной живой души, тайга сплошная. Работай, делай сколько хочешь дырок, давление там приличное из-за экономии и жадности. Столбы электрические тоже в лесу стоят и тоже часто 1-2 линии без дубляжей, пили болгаркой тихенькой сколько хочешь, сразу 10 штук повалить можно. У кацапов 50% пропаганды построено на том, что в Европе холодно, нет газа, нет еды, они замерзнут. А когда сами останутся без тепла и еды, то внезапно поймут, что у них широта намного выше. Голодные бунты как раз на России вполне возможны, это базовая потребность по пирамиде Маслоу, пойдут убивать мусоров и представителей власти.
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30.10.2022 19:00 Ответить
і хто ж поїде в ту тайгу усе це робити? і це працюватиме тільки доти доки кацапи не почнуть протидиверсійні заходи,тоді міфічні добровольці навіть за бабло не підуть.
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30.10.2022 19:05 Ответить
простіше..он наші продають аміак на міндобрива..аміакопровід російський..частина труби на нашій території - уперед..підривайте аж жо Южного
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30.10.2022 19:34 Ответить

- а скажіть нам, пане Залужний...як так вийшло що за вчорашній день
харошими руцькими стали аж 950 тіл?
- так все просто...на одну ж годину вчорашній день був довший )))

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30.10.2022 19:09 Ответить
да ладно. скорее всего возмущался вчерашним. как лихо дерьмака ЗСУ провели не поставив в известность его о своих планах по поводу севаса. точно требовал, чтобы такое больше не повторялось, без информирования дерьмака
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30.10.2022 19:09 Ответить
Ставка... это Марьяна Безмозглая,Верещук и ГЕТЬманчук с с дЕрмаком...,Леонид Данилыч участвует только в телефонном режиме...типа дать гуманитарку братану Старуху в Запорожье и Скрепоусову в Херсон...🤣шо ни крути..а братаны...
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30.10.2022 19:13 Ответить
По списку учасників засідань половині там нічого робити, а про участь Завгоспа взагалі вже навіть не має слів, він як Фігаро, всюди встигає, очолювати, керувати, зливати, відмазуватися, далі по кругу.
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30.10.2022 19:15 Ответить
Д'єрмак всім дупам затичка!
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30.10.2022 19:37 Ответить
А що голова КМ не при ділах стан матеріально-технічного забезпечення сил оборони
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30.10.2022 19:16 Ответить
Як зеленський і дерьмак знищили Укрборонпром - https://www.youtube.com/watch?v=jq8ynEg7kek https://www.youtube.com/watch?v=jq8ynEg7kek

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30.10.2022 19:28 Ответить
Як мосійчукчас вигорожує зеленського та дерьмака у здачі Маріуполя. Свідчить воїн Азову - https://www.youtube.com/watch?v=R-FhTJqIdaI https://www.youtube.com/watch?v=R-FhTJqIdaI

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30.10.2022 19:32 Ответить
зарплатня ж у перших числах..от імітація бурхливої діяльності..
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30.10.2022 19:35 Ответить
Наверное не все понимают, но 110% до конца года будет попытка масштабного наступления на Николаев и Одессу. Также возможен удар с севера.
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30.10.2022 19:47 Ответить
да вы уже Киев за три дня взяли...)))
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30.10.2022 20:01 Ответить
не все понимают - объясни какими силами
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30.10.2022 20:31 Ответить
чмобилизация
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30.10.2022 20:38 Ответить
та ну нах )))

псковские десантники обосрались, а чмобики могут ? ))))
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30.10.2022 21:08 Ответить
А чмобики хуже псковских десантников из фонтанов?
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30.10.2022 21:16 Ответить
а не все псковские десантники из фонтанов

некоторые не по году служили, а лет по десять по контракту учились.

ты вобще отметаешь мысль, что у кацапов есть подготовленные военные кадры ?
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30.10.2022 21:34 Ответить
У меня мысль, что куча чмобиков (не все, но многие!) отмотала одну, а то и две чеченские войны, причём с обеих сторон. Отмотали Сирию и ихтамнетили на Донбассе. А куча контрактников (не все, но многие!), наступавших в феврале, просто до этого продлили службу в армии на 5 лет из-за полной безнадёги где-то устроится на гражданке.
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30.10.2022 21:40 Ответить
А ще із Заходу і Сходу! 120%.
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30.10.2022 20:32 Ответить
поляки стадами под поддержкой венгерских аваров
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30.10.2022 21:12 Ответить
Дуже така корисна ставка. Мародери зібралися, ********* та розійшлися.

А справу робить ЗСУ.
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30.10.2022 19:56 Ответить
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30.10.2022 20:16 Ответить
стравка - трубка, вуси, ппш...
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30.10.2022 21:06 Ответить
Якже ж без завгоспа.. Без нього ставка як не ставка, бл.
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30.10.2022 21:17 Ответить
 
 