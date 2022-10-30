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оккупация (9992) Херсонщина (4386)

Рашисты на оккупированной Херсонщине создают условия, непригодные для проживания гражданского населения, - Генштаб

херсон

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о преступных действиях россиян на оккупированной территории Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. В частности, в Новой Каховке с 29 октября текущего года отключен доступ к интернету и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Первоочередной так называемой "эвакуации" подлежит медперсонал местных больниц и оперативные службы города. Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года".

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Топ комментарии
+10
Дійсно, на Херсонщині важко вижити:
https://twitter.com/i/status/1586732978289377280
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30.10.2022 19:12
+6
ці переплюнули всіх
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30.10.2022 19:24
+4
Интерес Куйла к Херсону понятен: Куйло и Херсон почти однокоренные слова.
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30.10.2022 19:17
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Дійсно, на Херсонщині важко вижити:
https://twitter.com/i/status/1586732978289377280
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30.10.2022 19:12 Ответить
Німецькі нацисти мабуть так не робили...
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30.10.2022 19:13 Ответить
ці переплюнули всіх
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30.10.2022 19:24 Ответить
Интерес Куйла к Херсону понятен: Куйло и Херсон почти однокоренные слова.
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30.10.2022 19:17 Ответить
я думав бутери з ікрою і чарку хенесі
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30.10.2022 19:23 Ответить
хенесі - гівно..тарганами тхне, а заїдати його ікрою - то аще капець
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30.10.2022 19:26 Ответить
Вы правы, икрой закусывать можно водку, с пивом пойдёт.
А с коньячком идут фрукты и сладости.

Видимо человек не пьёт или икру не кушает.
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30.10.2022 19:34 Ответить
та ні..посто слова гарні понаписав
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30.10.2022 19:37 Ответить
Не. Он соленым орурцом коньяк закусывает ))))
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30.10.2022 19:42 Ответить
орурцом ти брагу заїдаешь.. я люблю горілку
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30.10.2022 19:44 Ответить
А я виски люблю. Под водку согласен - икра шикарно. Под коньяк - нет.
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30.10.2022 19:45 Ответить
а варенье из икры?
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30.10.2022 20:06 Ответить
Так бы сразу и сказали - руССкий мир..
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30.10.2022 19:24 Ответить
..зла не хватает
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30.10.2022 19:30 Ответить
Странно, но в самом Херсоне сегодня инет появился.

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30.10.2022 19:32 Ответить
І не просто з'явився
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30.10.2022 19:44 Ответить
Вы про флаг или про антенны сотовой связи ?
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30.10.2022 19:48 Ответить
18 жовтня?
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30.10.2022 19:49 Ответить
вы в конце видите 30 октября, и график сдвинулся с ноля.
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30.10.2022 19:51 Ответить
Скайнет це який - повітряний?
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31.10.2022 07:35 Ответить
так, побачив.
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30.10.2022 19:56 Ответить
А це якраз і є означенням геноциду.
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30.10.2022 20:01 Ответить
Это **** быдло,которые мы ******** раз и навсегда.
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31.10.2022 08:24 Ответить
Вони це роблять по всій території України.
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31.10.2022 08:34 Ответить
 
 