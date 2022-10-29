В Херсоне и области исчезла российская мобильная связь

В оккупированной Херсонской области исчезла мобильная связь от российского псевдооператора "+7 Телеком".

Об этом со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщает херсонское интернет-издание "Мост", передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне и части области исчезли российская связь и мобильный интернет. Речь идет об отсутствии связи от псевдооператора "+7 Телеком", - говорится в сообщении.

Также читайте: Освобождение Херсона может продлиться до конца ноября, - Буданов