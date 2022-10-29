В Херсоне и области исчезла российская мобильная связь
В оккупированной Херсонской области исчезла мобильная связь от российского псевдооператора "+7 Телеком".
Об этом со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщает херсонское интернет-издание "Мост", передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне и части области исчезли российская связь и мобильный интернет. Речь идет об отсутствии связи от псевдооператора "+7 Телеком", - говорится в сообщении.
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Командувача угрупуванням російських військ «Центр» олександра лапіна знято з посади
Що Комарик до повстанців зголосився!
Зголосився Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.
Щоб кусати москалів, ще й німоту,
Щоб прогнать з України ту голоту.
Примістився Комар на дубочку,
Закріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася на раз шура-буря,
Вона того Комарика з дуба здула.
І упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москалів не по-людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно ср*ку.
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно 🐣
Це добре...схоже,орки не вірять,що втримають правий берег Херсона.
Хоч і нагнали туди новобранців-смертників....