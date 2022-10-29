РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4038 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
10 480 34
мобильная связь (433) оккупация (9990) Херсон (2658) Херсонщина (4386)

В Херсоне и области исчезла российская мобильная связь

мобільний

В оккупированной Херсонской области исчезла мобильная связь от российского псевдооператора "+7 Телеком".

Об этом со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщает херсонское интернет-издание "Мост", передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне и части области исчезли российская связь и мобильный интернет. Речь идет об отсутствии связи от псевдооператора "+7 Телеком", - говорится в сообщении.

Также читайте: Освобождение Херсона может продлиться до конца ноября, - Буданов
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
Значить скоро з'явиться український.
показать весь комментарий
29.10.2022 16:57
+33
В Україні не має залишитись жодного живого кацапа.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:01
+31
Незабаром там зникнуть всі кацапські смердючі свині...
показать весь комментарий
29.10.2022 16:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить скоро з'явиться український.
показать весь комментарий
29.10.2022 16:57 Ответить
Значить скоро на всіх екранах "бєгі Ваня, БЄГІ".... 😀
показать весь комментарий
29.10.2022 19:01 Ответить
скорее украли вышку
показать весь комментарий
29.10.2022 19:42 Ответить
Незабаром там зникнуть всі кацапські смердючі свині...
показать весь комментарий
29.10.2022 16:59 Ответить
В Україні не має залишитись жодного живого кацапа.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:01 Ответить
на расєі теж
показать весь комментарий
29.10.2022 17:14 Ответить
зинка, скорее всего )
показать весь комментарий
29.10.2022 17:01 Ответить
Не тільки ефір, а навіть повітря стало чистіше Тепер ніщо не буде заважати літати та збивати з курсу бойових комарів України
показать весь комментарий
29.10.2022 17:02 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
29.10.2022 17:06 Ответить
Ну, вони просто пронюхали про нашу розробку про комариків - камікадзе в натуральну величину, заряджених рицином 20 мг. Це наше КБ розробило ще бо-зна коли, звідкись просочилося. Так як завжди у нас: прибиральниця торочила: "бджілка, бджілка, як жива, вусики і крильця і попка в полосочку, мені сам директор показував, я в нього убираю в кабінеті". Баби ж не можуть тримати язик за зубами...
показать весь комментарий
29.10.2022 18:26 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
29.10.2022 18:55 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2022 17:03 Ответить
Ждём ,когда и в Запорожской исчезнет 🙏‼️ с Мелитополем связь нужна
показать весь комментарий
29.10.2022 17:05 Ответить

Командувача угрупуванням російських військ «Центр» олександра лапіна знято з посади
показать весь комментарий
29.10.2022 17:08 Ответить
Жаль. Корисний дурень був
показать весь комментарий
29.10.2022 17:12 Ответить
значить кадиров-дон і пригожин,потроху беруть владу в рашці
показать весь комментарий
29.10.2022 17:16 Ответить
Для чого було знімати, хай би висів... Тільки тушки варто міняти частіше,- щоб не смерділо сильно
показать весь комментарий
29.10.2022 17:16 Ответить
Сплели лапти...
показать весь комментарий
29.10.2022 17:28 Ответить
поставят рамзанку-незря же ему цельного генерала дали.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:30 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2022 17:08 Ответить
Ой, що ж то за шум учинився,
Що Комарик до повстанців зголосився!

Зголосився Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.
Щоб кусати москалів, ще й німоту,
Щоб прогнать з України ту голоту.

Примістився Комар на дубочку,
Закріпив скоростріл на листочку.

Та зірвалася на раз шура-буря,
Вона того Комарика з дуба здула.

І упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москалів не по-людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно ср*ку.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно 🐣
показать весь комментарий
29.10.2022 17:12 Ответить
руская связь или почему потемкин-таврический больше не отвечает
показать весь комментарий
29.10.2022 17:21 Ответить
Оборудованіє переехало на левій беріг....
Це добре...схоже,орки не вірять,що втримають правий берег Херсона.
Хоч і нагнали туди новобранців-смертників....
показать весь комментарий
29.10.2022 17:30 Ответить
Хочу читати: З ХЕРСОНУ ЗНИК ОСТАНЫЙ ОРК!!!
показать весь комментарий
29.10.2022 17:30 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2022 17:38 Ответить
Якщо це г.полковник, то уявляю рядового
показать весь комментарий
29.10.2022 17:43 Ответить
Кацапи теж повинні зникнути.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:46 Ответить
не може такого бути! Скрепи посипалися?
показать весь комментарий
29.10.2022 17:56 Ответить
Утащили оборудование. Но какой в этом смысл если за всё придется выплатить репарации до копейки?
показать весь комментарий
29.10.2022 18:32 Ответить
А накуй він там треба?
показать весь комментарий
29.10.2022 19:30 Ответить
яка сумна та безглузда новина
показать весь комментарий
29.10.2022 20:13 Ответить
 
 