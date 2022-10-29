Освобождение Херсона может продлиться до конца ноября, - Буданов
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению временно оккупированного Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.
Об этом он сообщил в интервью The Drive, передает Цензор.НЕТ.
"Скорее всего, операция по захвату Херсона продлиться до конца следующего месяца", - сказал он.
По словам Буданова, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большая часть из них – это военно-десантные войска РФ, российские силы специального назначения и морская пехота, то есть наиболее боеспособные подразделения, находящиеся в России. Эти подразделения составляют скелет группировки, который также усиливается мобилизованным составом.
Глава ГУР МО добавил, что боевая составляющая российских войск на Херсонском направлении – это примерно 40 тысяч военных.
Также Буданов прокомментировал возможный подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами.
"По нашей оценке, если такое решение будет принято, они лишь подорвут проходящую через дамбу дорогу, чтобы сделать невозможным проезд наших транспортных средств, а также шлюзы дамбы, что приведет лишь к частичному разрушению объекта", - отметил он.
Он отметил, что это может произойти, когда украинские войска возьмут Херсон и россияне решат отойти: "После ухода с западного берега они могут начать делать это, чтобы помешать нашему продвижению на восточный берег".
Пожалуйста, подождите...
кого можете назвать Вы? считаете ли Вы что руководитель разведки должен быть личностью публичной и каждые два дня что-то ванговать (при чем иногда это кажется даже не то что никому не нужным а предательски вредным... ибо кацапне тоже интересно что там выдаст этот "профи")
про "просрали подготовку" и т.д не забывайте "рыба гниет с головы"...а у нашей рыбы там колпак
і по друге - вам нема шо робити? Вам так захотілось мене спіймати на відсутності фактів (яких фактів Вам бракує?)
і третє - Ви самі забули перерахувати тих, хто Вам відомий ( з розвідки і контррозвідки)
і останнє - а Ви точно той за кого себе видаєте (часом не засланий казачёк??? бо Ви тут третесь тільки два дні... в вже пред"яви роздаєте))))
тогда - харошего дня... ботик ))))
А головне, подумайте: невже у керівника розвідки воюючої країни, так багато вільного часу, що вистачає на інтерв'ю?!
Може щось не так з цім керівником?
І робота у нього така, що залишає дуже багато часу для дозвілля: в гольф можна пограти, в ресторан сходити, дати інтервью.
Розвідка, це ж не продавцем-консультантом в магазині.
В мене завжди виникає питання, на чию розвідку працює Буданов, коли його слухаю..
воно саменько на розуміє різниці між цими термінами...
бо ляпає без напрягу мозку (ну чи шо там в нього))) просто самозакохано пишається своїми байками
Если он руководит ГУР то особа не публичная, скрытая, а если шпрехшталмейстер то ему на площадь Победы в цирк работать.
Мо все ж по ЗВІЛЬНЕННЮ? Чи то щось по Фрейду?
сначала треба брати Берислав і Нову Каховку
потім стратегічна ціль -Мелітополь
Це дедалі більше нагадує "Київ за три дні".
Published February 5, 2022 8:37pm EST
https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sources Gen. Milley says Kyiv could fall within 72 hours if Russia decides to invade Ukraine: sources
Де ті вилупки які ще в початку вересня бронювали номери готелів в Херсоні, заселилися чи як?
Не "операция по захвату Херсона" а по освобождению!