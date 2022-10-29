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Новости Война
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Буданов (433) Херсон (2658) деоккупация (844)

Освобождение Херсона может продлиться до конца ноября, - Буданов

буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению временно оккупированного Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.

Об этом он сообщил в интервью The Drive, передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, операция по захвату Херсона продлиться до конца следующего месяца", - сказал он.

По словам Буданова, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большая часть из них – это военно-десантные войска РФ, российские силы специального назначения и морская пехота, то есть наиболее боеспособные подразделения, находящиеся в России. Эти подразделения составляют скелет группировки, который также усиливается мобилизованным составом.

Также читайте: Вывоз из Херсона останков Потёмкина может означать, что РФ намерена ускорить выход из этого района, - разведка Британии

Глава ГУР МО добавил, что боевая составляющая российских войск на Херсонском направлении – это примерно 40 тысяч военных.

Также Буданов прокомментировал возможный подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами.

"По нашей оценке, если такое решение будет принято, они лишь подорвут проходящую через дамбу дорогу, чтобы сделать невозможным проезд наших транспортных средств, а также шлюзы дамбы, что приведет лишь к частичному разрушению объекта", - отметил он.

Он отметил, что это может произойти, когда украинские войска возьмут Херсон и россияне решат отойти: "После ухода с западного берега они могут начать делать это, чтобы помешать нашему продвижению на восточный берег".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подорвав Каховскую дамбу, Россия задержит ВСУ на две недели, а оккупированный Крым и ЗАЭС останутся без воды, - Буданов

Автор: 
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Топ комментарии
+18
оспади...раньше руководителей разведки не слышали и не видели и не тянули за изык чтоб что-то узнать... а этот? ну прямо кушать не может чтоб не пованговать...тьху блин...шоумен-оракул...
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29.10.2022 12:31
+13
Не понятно, это начальник ГУР МО ВСУ или шпрехшталмейстев в цирке??
Если он руководит ГУР то особа не публичная, скрытая, а если шпрехшталмейстер то ему на площадь Победы в цирк работать.
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29.10.2022 12:33
+13
Назвіть ********* керівника розвідки, який тричі на тиждень дає інтерв'ю.
А головне, подумайте: невже у керівника розвідки воюючої країни, так багато вільного часу, що вистачає на інтерв'ю?!
Може щось не так з цім керівником?
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29.10.2022 12:39
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оспади...раньше руководителей разведки не слышали и не видели и не тянули за изык чтоб что-то узнать... а этот? ну прямо кушать не может чтоб не пованговать...тьху блин...шоумен-оракул...
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29.10.2022 12:31 Ответить
. Ностальгуєте за минулим, бо ********** не подбається?
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29.10.2022 12:36 Ответить
ні.. ностальгірую за порядними і професіоналими...
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29.10.2022 12:38 Ответить
Хоч одне прізвище для прикладу, пліз...
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29.10.2022 13:16 Ответить
а як я могу назвати хоч одне призвище керівника нашої розвідки чи контррозвідки, якщо вони не були публічними? ))))
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29.10.2022 13:20 Ответить
Тобто ви вважаєте порядними та професійними виключно тих, про кого нічого не знаєте? І які просрали підготовку рашки до захоплення Криму, наприклад. Дивна позиція, та справа ваша.
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29.10.2022 13:25 Ответить
не могу назвать ибо не знаю... как никогда не знал фамилий министров-премьеров и тем более разведчиков... тем более шо все было тихо-мирно и Независимость Украины никому не ставала поперек горла...
кого можете назвать Вы? считаете ли Вы что руководитель разведки должен быть личностью публичной и каждые два дня что-то ванговать (при чем иногда это кажется даже не то что никому не нужным а предательски вредным... ибо кацапне тоже интересно что там выдаст этот "профи")
про "просрали подготовку" и т.д не забывайте "рыба гниет с головы"...а у нашей рыбы там колпак
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29.10.2022 13:38 Ответить
Тобто ви відмовляється від свого першого комету, бо він хибний і не може бути підтверджений жодним фактом?
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29.10.2022 13:43 Ответить
тобто Ви навіть полінувались порахувати від якого свого коммента я маю відмовитися ))))...
і по друге - вам нема шо робити? Вам так захотілось мене спіймати на відсутності фактів (яких фактів Вам бракує?)
і третє - Ви самі забули перерахувати тих, хто Вам відомий ( з розвідки і контррозвідки)
і останнє - а Ви точно той за кого себе видаєте (часом не засланий казачёк??? бо Ви тут третесь тільки два дні... в вже пред"яви роздаєте))))
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29.10.2022 14:08 Ответить
переходим на хамство??? ))))
тогда - харошего дня... ботик ))))
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29.10.2022 14:11 Ответить
Назвіть ********* керівника розвідки, який тричі на тиждень дає інтерв'ю.
А головне, подумайте: невже у керівника розвідки воюючої країни, так багато вільного часу, що вистачає на інтерв'ю?!
Може щось не так з цім керівником?
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29.10.2022 12:39 Ответить
Майже у кожної вільної і здорової людини достатньо часу.
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29.10.2022 13:32 Ответить
Звичайно!
І робота у нього така, що залишає дуже багато часу для дозвілля: в гольф можна пограти, в ресторан сходити, дати інтервью.
Розвідка, це ж не продавцем-консультантом в магазині.
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29.10.2022 21:39 Ответить
Тріпач!
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29.10.2022 21:33 Ответить
"Захоплення" чи "звільнення".
В мене завжди виникає питання, на чию розвідку працює Буданов, коли його слухаю..
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29.10.2022 13:09 Ответить

воно саменько на розуміє різниці між цими термінами...
бо ляпає без напрягу мозку (ну чи шо там в нього))) просто самозакохано пишається своїми байками
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29.10.2022 13:14 Ответить
якщо вірити цьому триндичисі, то путін давно вже здох!
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29.10.2022 13:26 Ответить
у Володі Боневтіка головна зброя для мізків виборців секти 73% і прихожан УПЦ - відоси. Працює по цей день.
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29.10.2022 15:11 Ответить
Не понятно, это начальник ГУР МО ВСУ или шпрехшталмейстев в цирке??
Если он руководит ГУР то особа не публичная, скрытая, а если шпрехшталмейстер то ему на площадь Победы в цирк работать.
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29.10.2022 12:33 Ответить
Оптимистично.
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29.10.2022 12:37 Ответить
"операція по захопленню Херсона триватиме..." Джерело:

Мо все ж по ЗВІЛЬНЕННЮ? Чи то щось по Фрейду?
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29.10.2022 12:38 Ответить
Ну от через місяць і подивимось. Ніхто його за язика з конкретними датами не тягнув.
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29.10.2022 12:39 Ответить
Визволяє Херсон і область Залужний; Буданов - цьому сприяє та допомагає по своїй лінії. Чого він лізе в інформпростір з невластивими його службі прогнозами?
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29.10.2022 12:40 Ответить
Уточню: Херсон визволяють воїни ЗСУ, інші збройні формування під командуванням В.Залужного та інших військових в ієрархії управління військами. Одна людина, навіть такий майстер своєї справи, як Залужний, фізично не може це все зробити. Не робіть собі ідолів.
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29.10.2022 13:03 Ответить
Лавры Абдрыстовича не дают покоя.
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29.10.2022 14:24 Ответить
Ви подивіться лишень на його фото: манія величі в стадії загострення. Кірюша знову пропустив прийом галоперидолу, а п'яний санітар забув зачинити палату. Ось воно і вицшло в ефір з черговою заявою
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29.10.2022 13:00 Ответить
На гея ще й ******!
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29.10.2022 21:36 Ответить
В ідеалі спочатку захопити Берислав, а тоді вдарити на запорізькому напрямку на Мелітопіль до моря.
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29.10.2022 13:00 Ответить
я тоже такої думки
сначала треба брати Берислав і Нову Каховку
потім стратегічна ціль -Мелітополь
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29.10.2022 13:13 Ответить
Навіщо вихвалятися ще не здобутими перемогами?

Це дедалі більше нагадує "Київ за три дні".
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29.10.2022 13:01 Ответить
Ну да, генерал США, сел в лужу с таким заявлением 5 февраля.

Published February 5, 2022 8:37pm EST
https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sources Gen. Milley says Kyiv could fall within 72 hours if Russia decides to invade Ukraine: sources
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29.10.2022 14:22 Ответить
Як же ви заїб... з цими обісратими прогнозами. Вже клялися-божилися завершити війну до зими. Про Херсон вже мовчу...
Де ті вилупки які ще в початку вересня бронювали номери готелів в Херсоні, заселилися чи як?
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29.10.2022 13:14 Ответить
Лейтенант-Ванга.
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29.10.2022 13:16 Ответить
посмотрим прошлый шум в инфопространстве нам помог под Харьковом
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29.10.2022 13:47 Ответить
Когось цікавить «думка» цього дешевого тріпла?
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29.10.2022 13:17 Ответить
Але точну дату визволення ніхто не знає і сам Буданов не знає.
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29.10.2022 13:22 Ответить
Якщо дощі литимуть і далі то навряд чи . .
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29.10.2022 13:26 Ответить

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29.10.2022 14:21 Ответить
Дезінформація, то теж боротьба.
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29.10.2022 15:10 Ответить
Цей тік-ток - блохєр вже дістав своїми "вангуваннями", хоча я можу помилятися і це ІПСО жОПи Єрьмака проти ...?
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29.10.2022 15:22 Ответить
Пля!.. Дайте нарешті цьому говоруну сільодкі!
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29.10.2022 15:24 Ответить
БАЛАБОЛЬНЫЙАЯ БАЛАБОЛКА
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29.10.2022 20:54 Ответить
Тов. Буданов, за базаром следи!
Не "операция по захвату Херсона" а по освобождению!
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30.10.2022 09:50 Ответить
 
 