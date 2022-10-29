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Буданов (469) Херсон (3193) деокупація (947)

Визволення Херсона може тривати до кінця листопада, - Буданов

буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що операція із визволення тимчасово окупованого Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Про це він повідомив в інтерв'ю The Drive, передає Цензор.НЕТ.

"Швидше за все, операція по захопленню Херсона триватиме до кінця наступного місяця", - сказав він.

За словами Буданова, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Велика частка з них – це військово-десантні війська РФ, російські сили спеціального призначення та морська піхота, тобто найбоєздатніші підрозділи, які є у Росії. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, який також посилюється мобілізованим складом.

Очільник ГУР МО додав, що бойова складова російських військ на Херсонському напрямку – це приблизно 40 тисяч військових.

Також Буданов прокоментував можливий підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

"За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде прийнято, вони лише підірвуть дорогу, яка проходить через дамбу, щоб унеможливити проїзд наших транспортних засобів, а також шлюзи дамби, що призведе лише до часткового руйнування об'єкту", - зауважив він.

Він зазначив, що це може статися, коли українські війська візьмуть Херсон і росіяни вирішать відійти: "Після відходу із західного берега вони можуть почати робити це, щоб перешкодити нашому просуванню на східний берег".

Також читайте: РФ посилює Херсон мобілізованими, щоб використати їх як гарматне м’ясо, - Буданов

Автор: 
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Топ коментарі
+18
оспади...раньше руководителей разведки не слышали и не видели и не тянули за изык чтоб что-то узнать... а этот? ну прямо кушать не может чтоб не пованговать...тьху блин...шоумен-оракул...
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29.10.2022 12:31
+13
Не понятно, это начальник ГУР МО ВСУ или шпрехшталмейстев в цирке??
Если он руководит ГУР то особа не публичная, скрытая, а если шпрехшталмейстер то ему на площадь Победы в цирк работать.
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29.10.2022 12:33
+13
Назвіть ********* керівника розвідки, який тричі на тиждень дає інтерв'ю.
А головне, подумайте: невже у керівника розвідки воюючої країни, так багато вільного часу, що вистачає на інтерв'ю?!
Може щось не так з цім керівником?
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29.10.2022 12:39
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оспади...раньше руководителей разведки не слышали и не видели и не тянули за изык чтоб что-то узнать... а этот? ну прямо кушать не может чтоб не пованговать...тьху блин...шоумен-оракул...
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29.10.2022 12:31 Відповісти
. Ностальгуєте за минулим, бо ********** не подбається?
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29.10.2022 12:36 Відповісти
ні.. ностальгірую за порядними і професіоналими...
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29.10.2022 12:38 Відповісти
Хоч одне прізвище для прикладу, пліз...
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29.10.2022 13:16 Відповісти
а як я могу назвати хоч одне призвище керівника нашої розвідки чи контррозвідки, якщо вони не були публічними? ))))
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29.10.2022 13:20 Відповісти
Тобто ви вважаєте порядними та професійними виключно тих, про кого нічого не знаєте? І які просрали підготовку рашки до захоплення Криму, наприклад. Дивна позиція, та справа ваша.
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29.10.2022 13:25 Відповісти
не могу назвать ибо не знаю... как никогда не знал фамилий министров-премьеров и тем более разведчиков... тем более шо все было тихо-мирно и Независимость Украины никому не ставала поперек горла...
кого можете назвать Вы? считаете ли Вы что руководитель разведки должен быть личностью публичной и каждые два дня что-то ванговать (при чем иногда это кажется даже не то что никому не нужным а предательски вредным... ибо кацапне тоже интересно что там выдаст этот "профи")
про "просрали подготовку" и т.д не забывайте "рыба гниет с головы"...а у нашей рыбы там колпак
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29.10.2022 13:38 Відповісти
Тобто ви відмовляється від свого першого комету, бо він хибний і не може бути підтверджений жодним фактом?
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29.10.2022 13:43 Відповісти
тобто Ви навіть полінувались порахувати від якого свого коммента я маю відмовитися ))))...
і по друге - вам нема шо робити? Вам так захотілось мене спіймати на відсутності фактів (яких фактів Вам бракує?)
і третє - Ви самі забули перерахувати тих, хто Вам відомий ( з розвідки і контррозвідки)
і останнє - а Ви точно той за кого себе видаєте (часом не засланий казачёк??? бо Ви тут третесь тільки два дні... в вже пред"яви роздаєте))))
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29.10.2022 14:08 Відповісти
переходим на хамство??? ))))
тогда - харошего дня... ботик ))))
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29.10.2022 14:11 Відповісти
Назвіть ********* керівника розвідки, який тричі на тиждень дає інтерв'ю.
А головне, подумайте: невже у керівника розвідки воюючої країни, так багато вільного часу, що вистачає на інтерв'ю?!
Може щось не так з цім керівником?
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29.10.2022 12:39 Відповісти
Майже у кожної вільної і здорової людини достатньо часу.
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29.10.2022 13:32 Відповісти
Звичайно!
І робота у нього така, що залишає дуже багато часу для дозвілля: в гольф можна пограти, в ресторан сходити, дати інтервью.
Розвідка, це ж не продавцем-консультантом в магазині.
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29.10.2022 21:39 Відповісти
Тріпач!
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29.10.2022 21:33 Відповісти
"Захоплення" чи "звільнення".
В мене завжди виникає питання, на чию розвідку працює Буданов, коли його слухаю..
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29.10.2022 13:09 Відповісти

воно саменько на розуміє різниці між цими термінами...
бо ляпає без напрягу мозку (ну чи шо там в нього))) просто самозакохано пишається своїми байками
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29.10.2022 13:14 Відповісти
якщо вірити цьому триндичисі, то путін давно вже здох!
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29.10.2022 13:26 Відповісти
у Володі Боневтіка головна зброя для мізків виборців секти 73% і прихожан УПЦ - відоси. Працює по цей день.
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29.10.2022 15:11 Відповісти
Не понятно, это начальник ГУР МО ВСУ или шпрехшталмейстев в цирке??
Если он руководит ГУР то особа не публичная, скрытая, а если шпрехшталмейстер то ему на площадь Победы в цирк работать.
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29.10.2022 12:33 Відповісти
Оптимистично.
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29.10.2022 12:37 Відповісти
"операція по захопленню Херсона триватиме..." Джерело:

Мо все ж по ЗВІЛЬНЕННЮ? Чи то щось по Фрейду?
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29.10.2022 12:38 Відповісти
Ну от через місяць і подивимось. Ніхто його за язика з конкретними датами не тягнув.
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29.10.2022 12:39 Відповісти
Визволяє Херсон і область Залужний; Буданов - цьому сприяє та допомагає по своїй лінії. Чого він лізе в інформпростір з невластивими його службі прогнозами?
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29.10.2022 12:40 Відповісти
Уточню: Херсон визволяють воїни ЗСУ, інші збройні формування під командуванням В.Залужного та інших військових в ієрархії управління військами. Одна людина, навіть такий майстер своєї справи, як Залужний, фізично не може це все зробити. Не робіть собі ідолів.
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29.10.2022 13:03 Відповісти
Лавры Абдрыстовича не дают покоя.
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29.10.2022 14:24 Відповісти
Ви подивіться лишень на його фото: манія величі в стадії загострення. Кірюша знову пропустив прийом галоперидолу, а п'яний санітар забув зачинити палату. Ось воно і вицшло в ефір з черговою заявою
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29.10.2022 13:00 Відповісти
На гея ще й ******!
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29.10.2022 21:36 Відповісти
В ідеалі спочатку захопити Берислав, а тоді вдарити на запорізькому напрямку на Мелітопіль до моря.
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29.10.2022 13:00 Відповісти
я тоже такої думки
сначала треба брати Берислав і Нову Каховку
потім стратегічна ціль -Мелітополь
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29.10.2022 13:13 Відповісти
Навіщо вихвалятися ще не здобутими перемогами?

Це дедалі більше нагадує "Київ за три дні".
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29.10.2022 13:01 Відповісти
Ну да, генерал США, сел в лужу с таким заявлением 5 февраля.

Published February 5, 2022 8:37pm EST
https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sources Gen. Milley says Kyiv could fall within 72 hours if Russia decides to invade Ukraine: sources
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29.10.2022 14:22 Відповісти
Як же ви заїб... з цими обісратими прогнозами. Вже клялися-божилися завершити війну до зими. Про Херсон вже мовчу...
Де ті вилупки які ще в початку вересня бронювали номери готелів в Херсоні, заселилися чи як?
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29.10.2022 13:14 Відповісти
Лейтенант-Ванга.
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29.10.2022 13:16 Відповісти
посмотрим прошлый шум в инфопространстве нам помог под Харьковом
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29.10.2022 13:47 Відповісти
Когось цікавить «думка» цього дешевого тріпла?
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29.10.2022 13:17 Відповісти
Але точну дату визволення ніхто не знає і сам Буданов не знає.
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29.10.2022 13:22 Відповісти
Якщо дощі литимуть і далі то навряд чи . .
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29.10.2022 13:26 Відповісти

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29.10.2022 14:21 Відповісти
Дезінформація, то теж боротьба.
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29.10.2022 15:10 Відповісти
Цей тік-ток - блохєр вже дістав своїми "вангуваннями", хоча я можу помилятися і це ІПСО жОПи Єрьмака проти ...?
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29.10.2022 15:22 Відповісти
Пля!.. Дайте нарешті цьому говоруну сільодкі!
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29.10.2022 15:24 Відповісти
БАЛАБОЛЬНЫЙАЯ БАЛАБОЛКА
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29.10.2022 20:54 Відповісти
Тов. Буданов, за базаром следи!
Не "операция по захвату Херсона" а по освобождению!
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30.10.2022 09:50 Відповісти
 
 