Визволення Херсона може тривати до кінця листопада, - Буданов
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що операція із визволення тимчасово окупованого Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.
Про це він повідомив в інтерв'ю The Drive, передає Цензор.НЕТ.
"Швидше за все, операція по захопленню Херсона триватиме до кінця наступного місяця", - сказав він.
За словами Буданова, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Велика частка з них – це військово-десантні війська РФ, російські сили спеціального призначення та морська піхота, тобто найбоєздатніші підрозділи, які є у Росії. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, який також посилюється мобілізованим складом.
Очільник ГУР МО додав, що бойова складова російських військ на Херсонському напрямку – це приблизно 40 тисяч військових.
Також Буданов прокоментував можливий підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.
"За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде прийнято, вони лише підірвуть дорогу, яка проходить через дамбу, щоб унеможливити проїзд наших транспортних засобів, а також шлюзи дамби, що призведе лише до часткового руйнування об'єкту", - зауважив він.
Він зазначив, що це може статися, коли українські війська візьмуть Херсон і росіяни вирішать відійти: "Після відходу із західного берега вони можуть почати робити це, щоб перешкодити нашому просуванню на східний берег".
Будь ласка, зачекайте...
кого можете назвать Вы? считаете ли Вы что руководитель разведки должен быть личностью публичной и каждые два дня что-то ванговать (при чем иногда это кажется даже не то что никому не нужным а предательски вредным... ибо кацапне тоже интересно что там выдаст этот "профи")
про "просрали подготовку" и т.д не забывайте "рыба гниет с головы"...а у нашей рыбы там колпак
і по друге - вам нема шо робити? Вам так захотілось мене спіймати на відсутності фактів (яких фактів Вам бракує?)
і третє - Ви самі забули перерахувати тих, хто Вам відомий ( з розвідки і контррозвідки)
і останнє - а Ви точно той за кого себе видаєте (часом не засланий казачёк??? бо Ви тут третесь тільки два дні... в вже пред"яви роздаєте))))
тогда - харошего дня... ботик ))))
А головне, подумайте: невже у керівника розвідки воюючої країни, так багато вільного часу, що вистачає на інтерв'ю?!
Може щось не так з цім керівником?
І робота у нього така, що залишає дуже багато часу для дозвілля: в гольф можна пограти, в ресторан сходити, дати інтервью.
Розвідка, це ж не продавцем-консультантом в магазині.
В мене завжди виникає питання, на чию розвідку працює Буданов, коли його слухаю..
воно саменько на розуміє різниці між цими термінами...
бо ляпає без напрягу мозку (ну чи шо там в нього))) просто самозакохано пишається своїми байками
Если он руководит ГУР то особа не публичная, скрытая, а если шпрехшталмейстер то ему на площадь Победы в цирк работать.
Мо все ж по ЗВІЛЬНЕННЮ? Чи то щось по Фрейду?
сначала треба брати Берислав і Нову Каховку
потім стратегічна ціль -Мелітополь
Це дедалі більше нагадує "Київ за три дні".
Published February 5, 2022 8:37pm EST
https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sources Gen. Milley says Kyiv could fall within 72 hours if Russia decides to invade Ukraine: sources
Де ті вилупки які ще в початку вересня бронювали номери готелів в Херсоні, заселилися чи як?
Не "операция по захвату Херсона" а по освобождению!