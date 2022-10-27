УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7944 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 490 14

РФ посилює Херсон мобілізованими, щоб використати їх як гарматне м’ясо, - Буданов

херсон

До тимчасово окупованого Херсону РФ завозить нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Головного управління розвідки Кирила Буданова у коментарі CNN.

"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо", - сказав генерал-майор.

Буданов зазначив, що водночас країна-агресор вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів.

"Москва усвідомлює всю складність їхньої ситуації та не хоче, щоб вони потрапили у повне оточення", - підкреслив глава ГУР.

Офіцер наголосив, що відведення РФ прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки".

"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і у бік Нової Каховки", - додав Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни готуються утримувати Херсон, - ОК "Південь"

Автор: 

Буданов Кирило (492) Херсон (3354) мобілізація (3053)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
боневтік разом з будановим сдали Херсон за декілька днів. рашисти побудували за пів-року три лінії оборони. Мені байдуже скіки там поляже чмобіков, але я бачу скіки скорих кожен день привозять в Миколаїв з фронту. Хто заважав вам зробити три лінії оброни на виході з криму? А тепер гинуть найкращі сини і доньки України, а з того боку зека, наріки, алкаші. А може ви це зробили навмисно - боневтік ніколи не любив Україну і таких самих набрав у свою команду.
показати весь коментар
27.10.2022 07:19
+12
Так при Порохе на Чонгаре были заминированы 4 моста, 6 дамб и были сделаны с нашей стороны три линии обороны. Ну а Агент ФСБ Козырь, в миру Дерьмак все это убрал. А зачем ему эта оборона, если найвелычнишый говноралиссимус вселенной с каждого утюга кукарекал, что он в мае собирается на шашлыки. Наверное с ******, отпразновать его победу.
показати весь коментар
27.10.2022 07:30
+9
"Може" в твоєму коментарі - лишнє слово! Гірше того - саме для руйнування України його і привели до влади! По це розумні люди ще до виборів казали!
показати весь коментар
27.10.2022 07:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
супер !!! "напрасно старушка ждет сина дамой"
показати весь коментар
27.10.2022 07:01 Відповісти
"РФ посилює Херсон мобілізованими"
звучить як чмобіки на молекули i не буде лади...
показати весь коментар
27.10.2022 07:01 Відповісти
Дуже скоро африканський голод буде вирішен "Херсонской тушенкой". Хватить на всіх та на довго.
показати весь коментар
27.10.2022 07:09 Відповісти
ви знайшли трансліт?
мої поздоровлення, думав надати вам ссилку,
але ви б могли це сприйняти за образу якусь...
показати весь коментар
27.10.2022 07:13 Відповісти
ніколи не губити ініціативу!
це не про армію, хоча і про неї трохі теж...
показати весь коментар
27.10.2022 07:16 Відповісти
боневтік разом з будановим сдали Херсон за декілька днів. рашисти побудували за пів-року три лінії оборони. Мені байдуже скіки там поляже чмобіков, але я бачу скіки скорих кожен день привозять в Миколаїв з фронту. Хто заважав вам зробити три лінії оброни на виході з криму? А тепер гинуть найкращі сини і доньки України, а з того боку зека, наріки, алкаші. А може ви це зробили навмисно - боневтік ніколи не любив Україну і таких самих набрав у свою команду.
показати весь коментар
27.10.2022 07:19 Відповісти
"Може" в твоєму коментарі - лишнє слово! Гірше того - саме для руйнування України його і привели до влади! По це розумні люди ще до виборів казали!
показати весь коментар
27.10.2022 07:29 Відповісти
Так при Порохе на Чонгаре были заминированы 4 моста, 6 дамб и были сделаны с нашей стороны три линии обороны. Ну а Агент ФСБ Козырь, в миру Дерьмак все это убрал. А зачем ему эта оборона, если найвелычнишый говноралиссимус вселенной с каждого утюга кукарекал, что он в мае собирается на шашлыки. Наверное с ******, отпразновать его победу.
показати весь коментар
27.10.2022 07:30 Відповісти
Що заважало? Совкове виховання маленького Бубочки, бажання поржати по приколу над Порошенком вумного та зависливого наріду.
показати весь коментар
27.10.2022 07:30 Відповісти
так і є !!! найбільше зрадників і колоборантів у жопоблоці, що цілком зрозуміло - прокацапська партія націлена здати Україну під окупацію мацковії ***** та в так звані партії "зе" - в цьому зброді який нашвидкоруч назбирпала одна вушива жи2вська бабуся, з колишніх регіАналів, соціалістів, комуняк недобитих !!!
показати весь коментар
27.10.2022 07:36 Відповісти
а кто выбирал местную власть кацапскую все эти годы, кто из этих местных властей и их избирателей был заинтересован в минировании и в линиях обороны.
показати весь коментар
27.10.2022 10:30 Відповісти
Кацапскому мешку для трупов глубоко плевать, какаго репоеда с помощью ВСУ в него запакуют, чмобика, кака.дыровца, вдвешника. Главное, что много.
показати весь коментар
27.10.2022 07:25 Відповісти
Не знаю , хто Суровікіну придумав кличку "Апокаліпсис" На більше , ніж "М"ясник-дуролом" , він в Україні хай не розраховує! Таким і увійде в історію!
показати весь коментар
27.10.2022 07:26 Відповісти
Та какое с них мясо. Так... дырявая шкура, гнилые кости и банка тухлой тушенки
показати весь коментар
27.10.2022 07:51 Відповісти
 
 