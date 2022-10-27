РФ посилює Херсон мобілізованими, щоб використати їх як гарматне м’ясо, - Буданов
До тимчасово окупованого Херсону РФ завозить нещодавно мобілізованих росіян. Загарбники готуються до вуличних боїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Головного управління розвідки Кирила Буданова у коментарі CNN.
"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо", - сказав генерал-майор.
Буданов зазначив, що водночас країна-агресор вивозить своїх маріонеток з міста і прилеглих районів.
"Москва усвідомлює всю складність їхньої ситуації та не хоче, щоб вони потрапили у повне оточення", - підкреслив глава ГУР.
Офіцер наголосив, що відведення РФ прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки".
"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і у бік Нової Каховки", - додав Буданов.
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звучить як чмобіки на молекули i не буде лади...
мої поздоровлення, думав надати вам ссилку,
але ви б могли це сприйняти за образу якусь...
це не про армію, хоча і про неї трохі теж...