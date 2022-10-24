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Буданов (433) ГЭС (118) Крым (26002) Новая Каховка (153)

Подорвав Каховскую дамбу, Россия задержит ВСУ на две недели, а оккупированный Крым и ЗАЭС останутся без воды, - Буданов

каховка,гес

В случае подрыва российскими войсками Каховской дамбы оккупанты лишь ненадолго замедлят контрнаступление защитников Украины, но Северокрымский канал и Запорожская атомная электростанция не смогут функционировать в результате разлива воды.

Об этом в интервью УП сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Она (дамба. – Ред.) заминирована частично, это правда. Ну, глупость россиян (готовность пойти на такой теракт. – Ред.) какой-то логикой оценивать очень трудно. Скажу так: подрыв этой дамбы точно приведет к экологической беде, это факт. Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать – что они потеряют и что получат? И второе: можно отчасти подорвать дамбу, а можно полностью. Так вот чтобы подорвать ее полностью, такие работы не проведены.

Минирование проведено частично для частичного разрушения, если потребуется. Чтобы разрушить такой уровень конструкции, нужны десятки тонн взрывчатки, правильно расположенной. Нельзя КаМАЗ где-то рядом поставить, это ничего не даст". Херсонский областной совет ранее призывал мировое сообщество предотвратить террористические действия врага, ведь взорвав Каховскую ГЭС, россияне могут уничтожить и Северокрымский канал и ост Крымский полуостров без водоснабжения", - пояснил он.

По словам Буданова, российские захватчики от подрыва дамбы на Херсонщине больше потеряют, чем получат.

"Они потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал, в Крым, пока не отстроим дамбу, а на это уйдет очень много времени. Это будет нереально сделать. И самое интересное – они уничтожат возможность существования Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно с ней связан. Ну и конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж большой промежуток времени, где-то около двух недель будет.

Но они будут вынуждены отступить прямо в Крым. Другими словами, если произвести сплошное разрушение, то сценарий таков. Готовы ли они к этому? Думаю, что нет", - добавил глава ГУР МО.

Читайте: Россияне спускают воду с Каховского водохранилища якобы для уменьшения масштабов ущерба в случае разрушения плотины ГЭС
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Топ комментарии
+24
Начальник розвідки перетворився на ведучого ток-шоу. У всіх дірках затичка.
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24.10.2022 10:45
+16
те же "2-3 недели" ))
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24.10.2022 10:41
+16
В якій ще країні світу глава розвідки роздає щодня інтерв'ю про плани?Буданов вже як блогер
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24.10.2022 10:48
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Правила форума Совет форумчан
те же "2-3 недели" ))
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24.10.2022 10:41 Ответить
Начальник розвідки перетворився на ведучого ток-шоу. У всіх дірках затичка.
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24.10.2022 10:45 Ответить
Зате справу вагнерівців поховав. А більше нічого і не треба було.
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24.10.2022 10:46 Ответить
Якщо він нічого іншого не вміє.
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24.10.2022 11:40 Ответить
точніше, для усіх затичок дірка)))
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24.10.2022 14:35 Ответить
В Буданова отих заяв як в дурня фантиків
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24.10.2022 10:46 Ответить
Що цікаво, Буданов був єдиний з зєбілов, хто наголошував на ризику атаки Києва з Білорусі в кінці минулої зими.
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24.10.2022 10:51 Ответить
"наголошувати" і робити щось-різні речі.Так "наголошував" що ніхто не прислухався.
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24.10.2022 11:04 Ответить
От Турчинов не маючи даних розвідки США, що їх надали Боневтіку і його лохам, зокрема і Буданову, про напад говорив у січні ""Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок. З цією метою відбувається концентрація військ на контрольованій Кремлем території Білорусі, а також підготовка спецслужбами РФ і РБ провокацій у прикордонному регіоні"

https://novynarnia.com/2022/01/20/turchynov-priorytetom-dlya-vijsk-rf-ye-kyyiv-nastup-mozhe-pochatysya-z-bilorusi/

Буданов спочатку заперечував
https://novynarnia.com/2021/11/01/gur-sprostovuye/
Лише після цього як США виклало всі плани почав заявляти про можливий напад січень лютий но про напад на Київ зі сторони Білорусії мовчав.
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24.10.2022 12:40 Ответить
кому не спится в ночь глухую... ую... ую... предсказатель ленинского типа...
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24.10.2022 10:46 Ответить
В якій ще країні світу глава розвідки роздає щодня інтерв'ю про плани?Буданов вже як блогер
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24.10.2022 10:48 Ответить
Черговий "буратіно"
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24.10.2022 10:50 Ответить
Та нехай триндить. Він і так всім відомий. Головне щоб оперативники лицями не світили.
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24.10.2022 15:46 Ответить
Ляльководи розкручують нову ляльку, розуміючи, що до зашквареного боневтіка буде багато запитань. Чергове безмозгле торгує моською та вангує з кожної праски)
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24.10.2022 10:48 Ответить
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔 Але є і обнадійлива інформація,- мотузка і мило завжди напоготові, чекають 🤗
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24.10.2022 10:48 Ответить
Чому я не вірю коментарям посадових осіб, які цілими днями щось коментують?
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24.10.2022 10:50 Ответить
мабуть тому, що все погане з боку рашиста по відношенню до України і її народу збулося у найгіршому виді , але спочатку українські слуги "втішали" український народ,що такого не може бути, а Західні розвідки і політики розганяють в Україні паніку"шатуни "?
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24.10.2022 10:56 Ответить
Ну Буданов насправді був єдиним, хто щє 21 листопада 2021 заявляв, що вторгнення відбудеться у січні-лютому, різних масштабів, з трьох різних боків на півдні, сході та півночі.
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24.10.2022 11:01 Ответить
да ладно.... вы уж тогда вспоминайте все его заявления.
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24.10.2022 11:37 Ответить
пустила влада на південь України кацапів - тепер повно проблем. ЗАЕС погрожують підірвати, дамбу погрожують підірвати, і Маріуполь зрівняли з лицем землі.

мабуть зеленський тоді злякався за себе і всі війська зосередив навколо києва, а на півдні зовсім не було військ. але якби кацапи захопили Київ - то ще гірше було б.

а може влада не думала , що кацапи з півдня підуть. Думала, що тільки з півночі і сходу.
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24.10.2022 10:57 Ответить
Те що південь є найприоритетнішим напрямком для кацапів навіть бабусі на лавках знали... Сухопутний коридор до Криму, вода до Криму, коридор до Придністров'я, відрізати Україну від морів це найочевидніші цілі.
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24.10.2022 11:06 Ответить
Не під Київом,а всі (окрім задіяних у ордло) відвела не захід.
Мабуть розраховували на швидку здачу,а потім по Дристовичу "об'єднані війська(ЗСУ попереду!) підуть воювати НАТУ."
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24.10.2022 11:49 Ответить
Ну, контрнаступ или частичный контрнаступ, который Буданов озвучивал летом, всё-таки состоялся. Он обещает еще хороших новостей до конца года, так что будем надеяться и ждать.
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24.10.2022 11:01 Ответить
"надеяться и ждать"-це те що потрібно владі для побудови диктатури.
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24.10.2022 11:05 Ответить
Эта "новость" то Буданова еще в марте на лавочках в подвалах обсуждалась.
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24.10.2022 11:52 Ответить
Час на перекиданя війск з Херсонської до Запорізької.
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24.10.2022 11:54 Ответить
Руссофашисты и Тупин к логике не имеют отношение ,поэтому пдрсы могут всё и даже ёдрёную бимбу применить , потные волосатые ладошки уже тянуться к кнопке
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24.10.2022 12:09 Ответить
Якщо Крим може залишитися без води, тоді треба всіма способами запобігти підриву дамби, ну неможна ж провокувати Ху*ла
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24.10.2022 12:47 Ответить
Крим вісім років обходився без води з каналу, хто сказав, що зараз не обійдеться? Кримчанє потерплять, їм хоч камні з неба. А думати, що Крим для хла щось значить, крім воєнної бази - це обманюватись. Ніякої сакральності для нього та територія не має, тому може і дамбу підірвати, і бомбу кинути.
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24.10.2022 15:25 Ответить
 
 