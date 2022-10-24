Подорвав Каховскую дамбу, Россия задержит ВСУ на две недели, а оккупированный Крым и ЗАЭС останутся без воды, - Буданов

В случае подрыва российскими войсками Каховской дамбы оккупанты лишь ненадолго замедлят контрнаступление защитников Украины, но Северокрымский канал и Запорожская атомная электростанция не смогут функционировать в результате разлива воды.

Об этом в интервью УП сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Она (дамба. – Ред.) заминирована частично, это правда. Ну, глупость россиян (готовность пойти на такой теракт. – Ред.) какой-то логикой оценивать очень трудно. Скажу так: подрыв этой дамбы точно приведет к экологической беде, это факт. Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать – что они потеряют и что получат? И второе: можно отчасти подорвать дамбу, а можно полностью. Так вот чтобы подорвать ее полностью, такие работы не проведены.

Минирование проведено частично для частичного разрушения, если потребуется. Чтобы разрушить такой уровень конструкции, нужны десятки тонн взрывчатки, правильно расположенной. Нельзя КаМАЗ где-то рядом поставить, это ничего не даст". Херсонский областной совет ранее призывал мировое сообщество предотвратить террористические действия врага, ведь взорвав Каховскую ГЭС, россияне могут уничтожить и Северокрымский канал и ост Крымский полуостров без водоснабжения", - пояснил он.

По словам Буданова, российские захватчики от подрыва дамбы на Херсонщине больше потеряют, чем получат.

"Они потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал, в Крым, пока не отстроим дамбу, а на это уйдет очень много времени. Это будет нереально сделать. И самое интересное – они уничтожат возможность существования Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно с ней связан. Ну и конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж большой промежуток времени, где-то около двух недель будет.

Но они будут вынуждены отступить прямо в Крым. Другими словами, если произвести сплошное разрушение, то сценарий таков. Готовы ли они к этому? Думаю, что нет", - добавил глава ГУР МО.

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