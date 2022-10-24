Підірвавши Каховську дамбу, Росія затримає ЗСУ на два тижні, а окупований Крим і ЗАЕС залишаться без води, - Буданов

У випадку підриву російськими військами Каховської дамби окупанти лише ненадовго вповільнять контрнаступ захисників України, але Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.

Про це в інтерв'ю УП повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"Вона (дамба. - Ред.) замінована частково, це правда. Ну, дурість росіян (готовність піти на такий теракт. - Ред.) якоюсь логікою оцінювати дуже важко. Скажу так: підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити – що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені.

Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть". Херсонська обласна рада раніше закликала світову спільноту запобігти терористичним діям ворога, адже підірвавши Каховську ГЕС, росіяни можуть знищити і Північнокримський канал та залишити Кримський півострів без водопостачання", - пояснив він.

За словами Буданова, Буданова, російські загарбники від підриву дамби на Херсонщині більше втратять, ніж здобудуть.

"Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити. І найцікавіше – вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде.

Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні", - додав очільник ГУР МО.

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