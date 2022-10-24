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Підірвавши Каховську дамбу, Росія затримає ЗСУ на два тижні, а окупований Крим і ЗАЕС залишаться без води, - Буданов

каховка,гес

У випадку підриву російськими військами Каховської дамби окупанти лише ненадовго вповільнять контрнаступ захисників України, але Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.

Про це в інтерв'ю УП повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"Вона (дамба. - Ред.) замінована частково, це правда. Ну, дурість росіян (готовність піти на такий теракт. - Ред.) якоюсь логікою оцінювати дуже важко. Скажу так: підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити – що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені.

Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть". Херсонська обласна рада раніше закликала світову спільноту запобігти терористичним діям ворога, адже підірвавши Каховську ГЕС, росіяни можуть знищити і Північнокримський канал та залишити Кримський півострів без водопостачання", - пояснив він.

За словами Буданова, Буданова, російські загарбники від підриву дамби на Херсонщині більше втратять, ніж здобудуть.

"Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, поки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити. І найцікавіше – вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде.

Але вони будуть змушені відступити прямо до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони на це? Думаю, що ні", - додав очільник ГУР МО.

Читайте: На Каховській ГЕС окупанти продовжують маніпуляції для звинувачення ЗСУ, - ОК "Південь"

Автор: 
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Топ коментарі
+24
Начальник розвідки перетворився на ведучого ток-шоу. У всіх дірках затичка.
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24.10.2022 10:45
+16
те же "2-3 недели" ))
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24.10.2022 10:41
+16
В якій ще країні світу глава розвідки роздає щодня інтерв'ю про плани?Буданов вже як блогер
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24.10.2022 10:48
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те же "2-3 недели" ))
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24.10.2022 10:41 Відповісти
Начальник розвідки перетворився на ведучого ток-шоу. У всіх дірках затичка.
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24.10.2022 10:45 Відповісти
Зате справу вагнерівців поховав. А більше нічого і не треба було.
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24.10.2022 10:46 Відповісти
Якщо він нічого іншого не вміє.
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24.10.2022 11:40 Відповісти
точніше, для усіх затичок дірка)))
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24.10.2022 14:35 Відповісти
В Буданова отих заяв як в дурня фантиків
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24.10.2022 10:46 Відповісти
Що цікаво, Буданов був єдиний з зєбілов, хто наголошував на ризику атаки Києва з Білорусі в кінці минулої зими.
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24.10.2022 10:51 Відповісти
"наголошувати" і робити щось-різні речі.Так "наголошував" що ніхто не прислухався.
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24.10.2022 11:04 Відповісти
От Турчинов не маючи даних розвідки США, що їх надали Боневтіку і його лохам, зокрема і Буданову, про напад говорив у січні ""Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок. З цією метою відбувається концентрація військ на контрольованій Кремлем території Білорусі, а також підготовка спецслужбами РФ і РБ провокацій у прикордонному регіоні"

https://novynarnia.com/2022/01/20/turchynov-priorytetom-dlya-vijsk-rf-ye-kyyiv-nastup-mozhe-pochatysya-z-bilorusi/

Буданов спочатку заперечував
https://novynarnia.com/2021/11/01/gur-sprostovuye/
Лише після цього як США виклало всі плани почав заявляти про можливий напад січень лютий но про напад на Київ зі сторони Білорусії мовчав.
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24.10.2022 12:40 Відповісти
кому не спится в ночь глухую... ую... ую... предсказатель ленинского типа...
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24.10.2022 10:46 Відповісти
В якій ще країні світу глава розвідки роздає щодня інтерв'ю про плани?Буданов вже як блогер
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24.10.2022 10:48 Відповісти
Черговий "буратіно"
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24.10.2022 10:50 Відповісти
Та нехай триндить. Він і так всім відомий. Головне щоб оперативники лицями не світили.
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24.10.2022 15:46 Відповісти
Ляльководи розкручують нову ляльку, розуміючи, що до зашквареного боневтіка буде багато запитань. Чергове безмозгле торгує моською та вангує з кожної праски)
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24.10.2022 10:48 Відповісти
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔 Але є і обнадійлива інформація,- мотузка і мило завжди напоготові, чекають 🤗
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24.10.2022 10:48 Відповісти
Чому я не вірю коментарям посадових осіб, які цілими днями щось коментують?
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24.10.2022 10:50 Відповісти
мабуть тому, що все погане з боку рашиста по відношенню до України і її народу збулося у найгіршому виді , але спочатку українські слуги "втішали" український народ,що такого не може бути, а Західні розвідки і політики розганяють в Україні паніку"шатуни "?
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24.10.2022 10:56 Відповісти
Ну Буданов насправді був єдиним, хто щє 21 листопада 2021 заявляв, що вторгнення відбудеться у січні-лютому, різних масштабів, з трьох різних боків на півдні, сході та півночі.
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24.10.2022 11:01 Відповісти
да ладно.... вы уж тогда вспоминайте все его заявления.
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24.10.2022 11:37 Відповісти
пустила влада на південь України кацапів - тепер повно проблем. ЗАЕС погрожують підірвати, дамбу погрожують підірвати, і Маріуполь зрівняли з лицем землі.

мабуть зеленський тоді злякався за себе і всі війська зосередив навколо києва, а на півдні зовсім не було військ. але якби кацапи захопили Київ - то ще гірше було б.

а може влада не думала , що кацапи з півдня підуть. Думала, що тільки з півночі і сходу.
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24.10.2022 10:57 Відповісти
Те що південь є найприоритетнішим напрямком для кацапів навіть бабусі на лавках знали... Сухопутний коридор до Криму, вода до Криму, коридор до Придністров'я, відрізати Україну від морів це найочевидніші цілі.
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24.10.2022 11:06 Відповісти
Не під Київом,а всі (окрім задіяних у ордло) відвела не захід.
Мабуть розраховували на швидку здачу,а потім по Дристовичу "об'єднані війська(ЗСУ попереду!) підуть воювати НАТУ."
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24.10.2022 11:49 Відповісти
Ну, контрнаступ или частичный контрнаступ, который Буданов озвучивал летом, всё-таки состоялся. Он обещает еще хороших новостей до конца года, так что будем надеяться и ждать.
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24.10.2022 11:01 Відповісти
"надеяться и ждать"-це те що потрібно владі для побудови диктатури.
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24.10.2022 11:05 Відповісти
Эта "новость" то Буданова еще в марте на лавочках в подвалах обсуждалась.
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24.10.2022 11:52 Відповісти
Час на перекиданя війск з Херсонської до Запорізької.
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24.10.2022 11:54 Відповісти
Руссофашисты и Тупин к логике не имеют отношение ,поэтому пдрсы могут всё и даже ёдрёную бимбу применить , потные волосатые ладошки уже тянуться к кнопке
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24.10.2022 12:09 Відповісти
Якщо Крим може залишитися без води, тоді треба всіма способами запобігти підриву дамби, ну неможна ж провокувати Ху*ла
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24.10.2022 12:47 Відповісти
Крим вісім років обходився без води з каналу, хто сказав, що зараз не обійдеться? Кримчанє потерплять, їм хоч камні з неба. А думати, що Крим для хла щось значить, крім воєнної бази - це обманюватись. Ніякої сакральності для нього та територія не має, тому може і дамбу підірвати, і бомбу кинути.
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24.10.2022 15:25 Відповісти
 
 