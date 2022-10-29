У Херсоні та області зник російський мобільний зв’язок

В окупованій Херсонській області зник мобільний зв’язок від російського псевдооператора "+7 Телеком".

Про це із посиланням на місцеві Telegram-канали повідомляє херсонське інтернет-видання "Мост", інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні та частині області зникли російський зв’язок та мобільний інтернет. Йдеться про відсутність зв’язку від псевдооператора "+7 Телеком", - йдеться в повідомленні.

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