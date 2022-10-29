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Новини Агресія Росії проти України
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мобільний зв'язок (1001) окупація (6532) Херсон (3193) Херсонщина (5366)

У Херсоні та області зник російський мобільний зв’язок

мобільний

В окупованій Херсонській області зник мобільний зв’язок від російського псевдооператора "+7 Телеком".

Про це із посиланням на місцеві Telegram-канали повідомляє херсонське інтернет-видання "Мост", інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні та частині області зникли російський зв’язок та мобільний інтернет. Йдеться про відсутність зв’язку від псевдооператора "+7 Телеком", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+50
Значить скоро з'явиться український.
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29.10.2022 16:57
+33
В Україні не має залишитись жодного живого кацапа.
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29.10.2022 17:01
+31
Незабаром там зникнуть всі кацапські смердючі свині...
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29.10.2022 16:59
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Значить скоро з'явиться український.
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29.10.2022 16:57 Відповісти
Значить скоро на всіх екранах "бєгі Ваня, БЄГІ".... 😀
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29.10.2022 19:01 Відповісти
скорее украли вышку
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29.10.2022 19:42 Відповісти
Незабаром там зникнуть всі кацапські смердючі свині...
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29.10.2022 16:59 Відповісти
В Україні не має залишитись жодного живого кацапа.
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29.10.2022 17:01 Відповісти
на расєі теж
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29.10.2022 17:14 Відповісти
зинка, скорее всего )
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29.10.2022 17:01 Відповісти
Не тільки ефір, а навіть повітря стало чистіше Тепер ніщо не буде заважати літати та збивати з курсу бойових комарів України
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29.10.2022 17:02 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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29.10.2022 17:06 Відповісти
Ну, вони просто пронюхали про нашу розробку про комариків - камікадзе в натуральну величину, заряджених рицином 20 мг. Це наше КБ розробило ще бо-зна коли, звідкись просочилося. Так як завжди у нас: прибиральниця торочила: "бджілка, бджілка, як жива, вусики і крильця і попка в полосочку, мені сам директор показував, я в нього убираю в кабінеті". Баби ж не можуть тримати язик за зубами...
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29.10.2022 18:26 Відповісти
🤣🤣🤣
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29.10.2022 18:55 Відповісти
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29.10.2022 17:03 Відповісти
Ждём ,когда и в Запорожской исчезнет 🙏‼️ с Мелитополем связь нужна
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29.10.2022 17:05 Відповісти

Командувача угрупуванням російських військ «Центр» олександра лапіна знято з посади
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29.10.2022 17:08 Відповісти
Жаль. Корисний дурень був
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29.10.2022 17:12 Відповісти
значить кадиров-дон і пригожин,потроху беруть владу в рашці
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29.10.2022 17:16 Відповісти
Для чого було знімати, хай би висів... Тільки тушки варто міняти частіше,- щоб не смерділо сильно
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29.10.2022 17:16 Відповісти
Сплели лапти...
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29.10.2022 17:28 Відповісти
поставят рамзанку-незря же ему цельного генерала дали.
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29.10.2022 17:30 Відповісти
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29.10.2022 17:08 Відповісти
Ой, що ж то за шум учинився,
Що Комарик до повстанців зголосився!

Зголосився Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.
Щоб кусати москалів, ще й німоту,
Щоб прогнать з України ту голоту.

Примістився Комар на дубочку,
Закріпив скоростріл на листочку.

Та зірвалася на раз шура-буря,
Вона того Комарика з дуба здула.

І упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москалів не по-людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно ср*ку.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно 🐣
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29.10.2022 17:12 Відповісти
руская связь или почему потемкин-таврический больше не отвечает
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29.10.2022 17:21 Відповісти
Оборудованіє переехало на левій беріг....
Це добре...схоже,орки не вірять,що втримають правий берег Херсона.
Хоч і нагнали туди новобранців-смертників....
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29.10.2022 17:30 Відповісти
Хочу читати: З ХЕРСОНУ ЗНИК ОСТАНЫЙ ОРК!!!
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29.10.2022 17:30 Відповісти
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29.10.2022 17:38 Відповісти
Якщо це г.полковник, то уявляю рядового
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29.10.2022 17:43 Відповісти
Кацапи теж повинні зникнути.
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29.10.2022 17:46 Відповісти
не може такого бути! Скрепи посипалися?
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29.10.2022 17:56 Відповісти
Утащили оборудование. Но какой в этом смысл если за всё придется выплатить репарации до копейки?
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29.10.2022 18:32 Відповісти
А накуй він там треба?
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29.10.2022 19:30 Відповісти
яка сумна та безглузда новина
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29.10.2022 20:13 Відповісти
 
 