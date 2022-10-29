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У Херсоні та області зник російський мобільний зв’язок
В окупованій Херсонській області зник мобільний зв’язок від російського псевдооператора "+7 Телеком".
Про це із посиланням на місцеві Telegram-канали повідомляє херсонське інтернет-видання "Мост", інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні та частині області зникли російський зв’язок та мобільний інтернет. Йдеться про відсутність зв’язку від псевдооператора "+7 Телеком", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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Командувача угрупуванням російських військ «Центр» олександра лапіна знято з посади
Що Комарик до повстанців зголосився!
Зголосився Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.
Щоб кусати москалів, ще й німоту,
Щоб прогнать з України ту голоту.
Примістився Комар на дубочку,
Закріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася на раз шура-буря,
Вона того Комарика з дуба здула.
І упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москалів не по-людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно ср*ку.
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно 🐣
Це добре...схоже,орки не вірять,що втримають правий берег Херсона.
Хоч і нагнали туди новобранців-смертників....