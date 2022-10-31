Благодаря эффективной работе ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано, - КМВА

Благодаря эффективной работе сил ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской военной администрации.

"Однако утренние удары по Киевщине повлияли на водо- и энергоснабжение столицы! В отдельных районах города уже есть перебои. Все службы работают над ликвидацией последствий!" - говорится в сообщении.

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