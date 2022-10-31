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Киев (24762) обстрел (25742) ПВО (2485) ракеты (3469)

Благодаря эффективной работе ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано, - КМВА

київ

Благодаря эффективной работе сил ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской военной администрации.

"Однако утренние удары по Киевщине повлияли на водо- и энергоснабжение столицы! В отдельных районах города уже есть перебои. Все службы работают над ликвидацией последствий!" - говорится в сообщении.

Благодаря эффективной работе ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано, - КМВА 01

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Топ комментарии
+8
Може спробуємо мозок включити? Влучили по Київщині, по Київу влучень немає. Хто такий твій "віталік доля" теж ніхто не в курсі.
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31.10.2022 11:58
+4
СЛАВА ПВО!
СЛАВА ИА ПВО!
СЛАВА РТВ!
СЛАВА ЗРВ!
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31.10.2022 11:43
+2
яшка! ты идиот с рождения или с 2019?
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31.10.2022 12:01
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СЛАВА ПВО!
СЛАВА ИА ПВО!
СЛАВА РТВ!
СЛАВА ЗРВ!
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31.10.2022 11:43 Ответить
Може спробуємо мозок включити? Влучили по Київщині, по Київу влучень немає. Хто такий твій "віталік доля" теж ніхто не в курсі.
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31.10.2022 11:58 Ответить
Так возможно и не стреляли по Киеву? А по Киевской области. ПВО говорит, что " все хорошо", а другие истоочники_18 попаданий? Только просьба, без быдлячих аргументов!
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31.10.2022 12:39 Ответить
до Киева почти все ракеты сбили - чего тебе еще надо хороняка?
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31.10.2022 12:58 Ответить
яшка! ты идиот с рождения или с 2019?
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31.10.2022 12:01 Ответить
Дійсно, підтверждую ,води немає. Але водна станція не в самому Києві знаходиться
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31.10.2022 14:07 Ответить
Українці незламні,а вороги здохнуть!
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31.10.2022 12:34 Ответить
 
 