Благодаря эффективной работе ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано, - КМВА
Благодаря эффективной работе сил ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской военной администрации.
"Однако утренние удары по Киевщине повлияли на водо- и энергоснабжение столицы! В отдельных районах города уже есть перебои. Все службы работают над ликвидацией последствий!" - говорится в сообщении.
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