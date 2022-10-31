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Завдяки ефективній роботі ППО влучань по Києву не зафіксовано, - КМВА

київ

Завдяки ефективній роботі сил ППО влучань по Києву не зафіксовано!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської військової адміністрації.

"Проте ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці! В окремих районах міста вже є перебої. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків!", - йдеться у повідомленні.

Завдяки ефективній роботі ППО влучань по Києву не зафіксовано, - КМВА 01

Також читайте: Частина Києва знеструмлена через удари по критичній інфраструктурі, - Кличко (оновлено)

Автор: 

Київ (19490) обстріл (28523) ППО (3193) ракети (4023)


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Топ коментарі
+8
Може спробуємо мозок включити? Влучили по Київщині, по Київу влучень немає. Хто такий твій "віталік доля" теж ніхто не в курсі.
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31.10.2022 11:58
+4
СЛАВА ПВО!
СЛАВА ИА ПВО!
СЛАВА РТВ!
СЛАВА ЗРВ!
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31.10.2022 11:43
+2
яшка! ты идиот с рождения или с 2019?
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31.10.2022 12:01
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СЛАВА ПВО!
СЛАВА ИА ПВО!
СЛАВА РТВ!
СЛАВА ЗРВ!
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31.10.2022 11:43 Відповісти
Може спробуємо мозок включити? Влучили по Київщині, по Київу влучень немає. Хто такий твій "віталік доля" теж ніхто не в курсі.
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31.10.2022 11:58 Відповісти
Так возможно и не стреляли по Киеву? А по Киевской области. ПВО говорит, что " все хорошо", а другие истоочники_18 попаданий? Только просьба, без быдлячих аргументов!
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31.10.2022 12:39 Відповісти
до Киева почти все ракеты сбили - чего тебе еще надо хороняка?
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31.10.2022 12:58 Відповісти
яшка! ты идиот с рождения или с 2019?
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31.10.2022 12:01 Відповісти
Дійсно, підтверждую ,води немає. Але водна станція не в самому Києві знаходиться
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31.10.2022 14:07 Відповісти
Українці незламні,а вороги здохнуть!
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31.10.2022 12:34 Відповісти
 
 