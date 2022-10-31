Завдяки ефективній роботі ППО влучань по Києву не зафіксовано, - КМВА
Завдяки ефективній роботі сил ППО влучань по Києву не зафіксовано!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської військової адміністрації.
"Проте ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці! В окремих районах міста вже є перебої. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Berrimor Cute
показати весь коментар31.10.2022 11:58
+4 Старый зольдат
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+2 Мария Курносая #473118
показати весь коментар31.10.2022 12:01
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