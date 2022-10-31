Частина Києва знеструмлена через удари по критичній інфраструктурі, - Кличко (оновлено)

Частина Києва знеструмлена через удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше - згодом", - зазначив Кличко.

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Пізніше Кличко повідомив, що енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві.

"Фахівці ДТЕК, НЕК "Укренерго", разом з іншими екстреними службами й органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - зазначає очільник міста.