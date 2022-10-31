Частина Києва знеструмлена через удари по критичній інфраструктурі, - Кличко (оновлено)
Частина Києва знеструмлена через удари по об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше - згодом", - зазначив Кличко.
Пізніше Кличко повідомив, що енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві.
"Фахівці ДТЕК, НЕК "Укренерго", разом з іншими екстреними службами й органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - зазначає очільник міста.
Топ коментарі
+24 Banda 77
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+24 Петр Петров #502642
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+23 Влад Казарецький
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В Україні є ВСЕ щоб робити Р-27пво, але для цього треба прибрати козиря з оп і менше красти на вел.крадівництві.
- Ненавижу суржик.
Хотят бы сверху - чисто перекрыть кислород, разрушив систему вентиляции.
Пусть дышут через жабры.
Краще звинуватити німців, що вони не готові до нашої війни
Бьют. Дозвуковими ракетами которие на воини сбивают Стингери и т.п. а тут что каличи чи кончени