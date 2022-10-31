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Частина Києва знеструмлена через удари по критичній інфраструктурі, - Кличко (оновлено)

київ,тролейбус

Частина Києва знеструмлена через удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше - згодом", - зазначив Кличко.

Також читайте: У Києві вибухи. Працює ППО (оновлено)

Пізніше Кличко повідомив, що енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві.

"Фахівці ДТЕК, НЕК "Укренерго", разом з іншими екстреними службами й органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - зазначає очільник міста.

Автор: 

Київ (19490) Кличко Віталій (3512) обстріл (28523) електроенергія (6198) Повітряні атаки на Київ (756)


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Топ коментарі
+24
Надеюсь "адмирал макаров" утонул вместе со всем кацапским экипажем..
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31.10.2022 08:48
+24
Він думає, а ти навряд чи.
В Україні є ВСЕ щоб робити Р-27пво, але для цього треба прибрати козиря з оп і менше красти на вел.крадівництві.
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31.10.2022 09:04
+23
зе-харант де аналогічна відповідь України на кацапський терор,8 місяців минуло чому не налагоджено випуск українських ракет ,що знову почнеш "дайте не минайте" чи мирову підпишеш?
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31.10.2022 08:53
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Надеюсь "адмирал макаров" утонул вместе со всем кацапским экипажем..
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31.10.2022 08:48 Відповісти
Это актуально, бо вчерашней ночью была повторная атака на Севас.
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31.10.2022 08:49 Відповісти
Було б непогано, а от якби решта флоту прослідувала за флагманом від втоми або з переляку...
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31.10.2022 08:52 Відповісти
Дык, кто мешает повторить...
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31.10.2022 08:53 Відповісти
Виключно як жест доброї волі.
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31.10.2022 08:56 Відповісти
С силой света, касапы борются его отсутствием..
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31.10.2022 08:49 Відповісти
зе-харант де аналогічна відповідь України на кацапський терор,8 місяців минуло чому не налагоджено випуск українських ракет ,що знову почнеш "дайте не минайте" чи мирову підпишеш?
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31.10.2022 08:53 Відповісти
Де їх виробляти ? У твоєму підвалі ? Орки розбомбили ракетами усі підприємства ще у перші неділі війни. Он тепер по трансформаторам по усій Україні гатять.
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31.10.2022 08:56 Відповісти
Та воно думає, що їх можна ліпити вручну з гівна і палок
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31.10.2022 08:59 Відповісти
Він думає, а ти навряд чи.
В Україні є ВСЕ щоб робити Р-27пво, але для цього треба прибрати козиря з оп і менше красти на вел.крадівництві.
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31.10.2022 09:04 Відповісти
..ввечері зелений клоун розповість тобі..дурнику.. як економити електроенергію..бо ти настільки тупе, що навіть не розумієш..що пишеш. Типовий виборець зеленої пошісті..))) Тупе..дурновате..ае писати навчилося!!!
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31.10.2022 09:19 Відповісти
А де Гітлер робив ракети?
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31.10.2022 09:24 Відповісти
..ну то в тебе у голові субстанція з цього матеріалу!!! ))) То які проблеми?
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31.10.2022 09:26 Відповісти
Прям на асфальте
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31.10.2022 09:02 Відповісти
А ти за кого голосував?
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31.10.2022 09:03 Відповісти
Ти що сидячи в ОПУ від подоляка цю беліберду строчиш?
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31.10.2022 09:03 Відповісти
Якщо немає чим відповісти, то одразу починаються методички про подоляка ? До чого тут твій подоляк взагалі ? Тебе в інеті забанили, доступу до інформації взагалі немає ? Чого б орки вже декілька місяців гатили по житлових будинках, по трансформаторах та підстанціях, якби можна було б знищувати оборонну промисловість-це тобі на думку не приходило ?
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31.10.2022 09:35 Відповісти
Ну так то в блокадном Ленинграде около 50 предприятий работало по производству оборонной продукции. Другое дело, что те предприятия до войны существовали. А у Украины другая беда - до войны как раз многое что закрыли в оборонной промышленности. Но мощности, думаю, сохранились и запустить их сложно, но можно
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31.10.2022 09:09 Відповісти
блокада ленінграда - черговий піздьож кацапів. ленінград був заблокований німцями лише з півдня, тому це ніяка не блокада
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31.10.2022 09:21 Відповісти
Украина тоже не в блокаде. А значит производство организовать можно
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31.10.2022 09:33 Відповісти
а я і не казав, що не можна
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31.10.2022 09:33 Відповісти
Ааа, вы чисто про советское враньё. Понял теперь. 70 процентов истории второй мировой - это ложь победителей
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31.10.2022 09:36 Відповісти
асфальт катать могут же. и битум есть. которого в 2021 не было. при желании можно наладить выпуск в Польше и других странах технологии же есть. наверное.
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31.10.2022 09:11 Відповісти
Бомбили по воскресеньям? Или, всё таки, "в перші тижні"?
- Ненавижу суржик.
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31.10.2022 09:47 Відповісти
Суржик ненавидиш, а російську обожнюєш ? А ти в курсі, що на фронті, на самому нулі, дуже багато хлопців, виборюючих Перемогу нашої Батьківщини-розмовляють на суржику ? І вони-справжні Воїни, на відміну від диванних. Я усе життя прожив у майже російськомовному місті. Але, на відміну від тебе-спілкуюся українською мовою. Тож мені на твої чіпляння-до одного місця. Кому потрібно-той зрозумів.
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31.10.2022 10:48 Відповісти
До речі-""в перші тижні"?" - це також суржик. Правильно казати "У перші тижні". Тож розповідай й надалі на кацапській, як ти суржик ненавидиш ))
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31.10.2022 10:54 Відповісти
Не чіши
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31.10.2022 14:24 Відповісти
Не чіши ? Це що таке, на якій мові ?
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31.10.2022 14:49 Відповісти
Не хочу заводитись, відповім так на тій мові що всі мужики розуміють, чі ти другий
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31.10.2022 17:52 Відповісти
"Не чіши", "чі ти"- на мову справжніх мужиків не схоже, тому заводься там з кимось чи не заводься-мені пох.
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31.10.2022 18:49 Відповісти
Щоб ці курви кацапські повиздихали
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31.10.2022 08:53 Відповісти
Нас не зламати.
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31.10.2022 08:53 Відповісти
Пора уже в ответ по ********** ударить
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31.10.2022 08:56 Відповісти
давно пора куди долітають **********.
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31.10.2022 10:29 Відповісти
ну все, теперь остальному ч флоту тоже капец
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31.10.2022 08:57 Відповісти
Так только вроде новое ППО в Киеве установили.
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31.10.2022 08:57 Відповісти
Да уверен там куча агентури, вопрос почему их не троют наверно их кроют такие же кроти
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31.10.2022 14:22 Відповісти
Булоб непогано і ім присвітити .
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31.10.2022 09:00 Відповісти
За эту атаку полагается накрыть гроты для подводных лодок.
Хотят бы сверху - чисто перекрыть кислород, разрушив систему вентиляции.
Пусть дышут через жабры.
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31.10.2022 09:01 Відповісти
Цікаво за 8 місяців пришвидшили випуск Р-27 ? Чи знову неначасі

Краще звинуватити німців, що вони не готові до нашої війни
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31.10.2022 09:06 Відповісти
У Зеди мозга на видосики хватает, за остальное отвечает Ермак, а ермак москвич теперь понятно, чего прилетает
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31.10.2022 14:20 Відповісти
Кротів-корегувальників треба відловлювати...
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31.10.2022 09:06 Відповісти
А что корегувать если все обьекты в свободном доступе в инете,заладили мантру про корректировщиков
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31.10.2022 10:09 Відповісти
Ви не праві..не буду пояснювати,чому...
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31.10.2022 11:29 Відповісти
Если с 30 ракет долетает 1-3это крутой показатель пво так не трынди кацо,плохое пво было в мариуполе
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31.10.2022 10:08 Відповісти
Что би не долетало ни одной умние люди делают два кольца оборони или три, но ти валянок такое даже предположить не мог))
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31.10.2022 14:18 Відповісти
А воды, млять, таки нет!
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31.10.2022 10:04 Відповісти
Да й.б вашу мать, тут что одни долб.ойби и прокацапские пи.дари при власти и обороной камандуют, бл.
Бьют. Дозвуковими ракетами которие на воини сбивают Стингери и т.п. а тут что каличи чи кончени
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31.10.2022 14:16 Відповісти
 
 