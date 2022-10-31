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У Києві вибухи. Працює ППО (оновлено)

київ

Телеграм-канали повідомляють про близько десяти вибухів у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо, спрацювала ППО. Втім офіційного підтвердження інформації наразі немає.

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Пізніше пресслужба КМВА зазначила: "Працює ППО! Без паніки! Перебувайте в укриттях та очікуйте на відбій повітряної тривоги!"

Автор: 

вибух (4461) Київ (19490) ракети (4023)


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Топ коментарі
+16
Кацапи мстять за фрегат трансформаторним будкам.
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31.10.2022 08:33
+13
Понедельник как всегда начинается по питорастически, извините - по-касапски
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31.10.2022 08:20
+10
Надеюсь , Воронеж с Курском и пора уже мацква не отвертятся сегодня.
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31.10.2022 08:28
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Понедельник как всегда начинается по питорастически, извините - по-касапски
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31.10.2022 08:20 Відповісти
на вихідні бухали, а наразі похмілля - розсолу немає, бухла теж..
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31.10.2022 08:58 Відповісти
В інших південніших областях працює ППО теж.
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31.10.2022 08:27 Відповісти
Надеюсь , Воронеж с Курском и пора уже мацква не отвертятся сегодня.
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31.10.2022 08:28 Відповісти
Може ти підеш збивати замість ПВО? Дбл
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31.10.2022 08:32 Відповісти
только не надо путать людей - вибухи и работа ППО это как бы разные вещи
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31.10.2022 08:31 Відповісти
Звуки вибухів при влучанні і звуки запуску засобів ППО мало чим відрізняються. Зараз такий час, що варто бути готовим до гіршого, тож до будь якого вибуху варто ставитись як до вибуху від влучання, доки не буде надано іншої інформації
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31.10.2022 08:43 Відповісти
нет - отличаются и еще как когда сбивают ракету или не дай бог она куда-то падает это сразу слышно очень хорошо
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31.10.2022 08:45 Відповісти
Кацапи мстять за фрегат трансформаторним будкам.
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31.10.2022 08:33 Відповісти
ну это понятно и стоило ожидать
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31.10.2022 08:46 Відповісти
Я - в шоке... У кацапов поднялась рука на Мать городов Руси, а у главзеба палец о палец не трахнут по поводу северного улуса Золотой Орды.
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31.10.2022 08:34 Відповісти
Ниче. Мы их родили мы их и отпоем
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31.10.2022 08:59 Відповісти
як би ще 24 лютого піднялась рука мокшан..

нашому то шо - він у бункері
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31.10.2022 09:00 Відповісти
Северный улус дерут под хвост воины ВСУ, главзеб там не причём.
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31.10.2022 09:14 Відповісти
Та я сам в шокє...укр. мечеть - англ. mosque...
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31.10.2022 09:31 Відповісти
Прикольно будет когда центральную московскую ТЭЦ расхерачит.
А н'два-аре - северная зимушка-зима ...
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31.10.2022 09:48 Відповісти
*********
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31.10.2022 17:33 Відповісти
 
 