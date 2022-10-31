У Києві вибухи. Працює ППО (оновлено)

Телеграм-канали повідомляють про близько десяти вибухів у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо, спрацювала ППО. Втім офіційного підтвердження інформації наразі немає.

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Пізніше пресслужба КМВА зазначила: "Працює ППО! Без паніки! Перебувайте в укриттях та очікуйте на відбій повітряної тривоги!"