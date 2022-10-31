Новая Зеландия расширила санкции против России

Под новыми санкциями оказались российские граждане и организации, связанные с военной сферой и пропагандой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1News

"Сегодня мы вводим санкции против 14 человек и семи организаций в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В группу входят военнослужащие, оборонные организации и руководители, контролируемые Россией каналы дезинформации, а также военизированная организация и ее старшее командование", - говорится в сообщении.

В частности, под санкциями оказались такие российские медиа как информационное агентство Инфорос и крымское пропагандистское издание NewsFront.

Кроме того, в санкционный список вошли руководители и акционеры компаний, разрабатывающие и производящие ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных группировок, связанных с ЧВК "Вагнер".

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