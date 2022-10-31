РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6882 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
765 2
Новая Зеландия (79) россия (92990) санкции (11033)

Новая Зеландия расширила санкции против России

санкції

Под новыми санкциями оказались российские граждане и организации, связанные с военной сферой и пропагандой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 1News

"Сегодня мы вводим санкции против 14 человек и семи организаций в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В группу входят военнослужащие, оборонные организации и руководители, контролируемые Россией каналы дезинформации, а также военизированная организация и ее старшее командование", - говорится в сообщении.

В частности, под санкциями оказались такие российские медиа как информационное агентство Инфорос и крымское пропагандистское издание NewsFront.

Кроме того, в санкционный список вошли руководители и акционеры компаний, разрабатывающие и производящие ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных группировок, связанных с ЧВК "Вагнер".

Читайте также: Группа евродепутатов обратилась в ЕС и США с требованием ввести санкции против "кошелька Путина"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цим нелюдам не санкції, а ******* наступальна зброя, щоб тільки пір'я з них летіло.
показать весь комментарий
31.10.2022 11:54 Ответить
дякуємо...якщо вже Нова Зеландія вводе санкції... то інформ/війну кацапня програє - точно!
показать весь комментарий
31.10.2022 12:02 Ответить
 
 