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Новини Санкції проти Росії
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Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

санкції

Під нові санкції потрапили російські громадяни та організації, яки пов’язані з військовою сферою та пропагандою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 1News

"Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти 14 осіб і семи організацій у рамках нашої постійної підтримки України. До групи входять військовослужбовці, оборонні організації та керівники, контрольовані Росією канали дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, під санкціями опинились такі російські медіа, як інформаційне агентство Інфорос та кримське пропагандистське видання NewsFront.

Окрім того, до санкційного списку увійшли керівники та акціонери компаній, які розробляють і виготовляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени воєнізованих угруповань, пов’язаних із ПВК "Вагнер".

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Цим нелюдам не санкції, а ******* наступальна зброя, щоб тільки пір'я з них летіло.
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31.10.2022 11:54 Відповісти
дякуємо...якщо вже Нова Зеландія вводе санкції... то інформ/війну кацапня програє - точно!
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31.10.2022 12:02 Відповісти
 
 