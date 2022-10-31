Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

Під нові санкції потрапили російські громадяни та організації, яки пов’язані з військовою сферою та пропагандою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 1News

"Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти 14 осіб і семи організацій у рамках нашої постійної підтримки України. До групи входять військовослужбовці, оборонні організації та керівники, контрольовані Росією канали дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, під санкціями опинились такі російські медіа, як інформаційне агентство Інфорос та кримське пропагандистське видання NewsFront.

Окрім того, до санкційного списку увійшли керівники та акціонери компаній, які розробляють і виготовляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени воєнізованих угруповань, пов’язаних із ПВК "Вагнер".

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