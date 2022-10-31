Россия и Беларусь создадут совместные центры подготовки военных
Белорусский диктатор Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о создании и функционировании "учебно-боевых центров" совместной с Россией подготовки военнослужащих.
Об этом сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
Указ Лукашенко одобряет проект соглашения между Беларусью и Россией "как основу для проведения переговоров", заявили в пресс-службе самопровозглашенного белорусского президента.
"Министерство обороны (Беларуси) уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения в случае достижения договоренности в пределах одобренного проекта", – отмечается в сообщении.
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+9 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+7 Артем 42df2539
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замість створювати спільні підприємства доя економічного розвитку,
чмобіків вони будуть створювати,
нак!я
есть марионетки кремля