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Россия и Беларусь создадут совместные центры подготовки военных

білорусь

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в понедельник подписал указ о создании и функционировании "учебно-боевых центров" совместной с Россией подготовки военнослужащих.

Об этом сообщает БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

Указ Лукашенко одобряет проект соглашения между Беларусью и Россией "как основу для проведения переговоров", заявили в пресс-службе самопровозглашенного белорусского президента.

Читайте: Мы понимаем, что происходит на территории оккупированной Россией Беларуси, - Данилов

"Министерство обороны (Беларуси) уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения в случае достижения договоренности в пределах одобренного проекта", – отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+9
НАТА-трєпєщі...
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31.10.2022 19:18
+8
Обучение подвески кадила на мангал
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31.10.2022 19:18
+7
Це "самовари" будуть вчити чмобіків як краще розпихувати награбоване по карманах?
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31.10.2022 19:19
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Обучение подвески кадила на мангал
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31.10.2022 19:18 Ответить
НАТА-трєпєщі...
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31.10.2022 19:18 Ответить
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31.10.2022 19:33 Ответить
Це "самовари" будуть вчити чмобіків як краще розпихувати награбоване по карманах?
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31.10.2022 19:19 Ответить
Ідьте ***** десь на Сахалін вчитися -- шо ви в нас під боком третися .
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31.10.2022 19:22 Ответить
ну-ну.. все із гівна кофетку ліплять
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31.10.2022 19:22 Ответить
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31.10.2022 19:27 Ответить
А куля у нього звідки в голові? "Іхтамнєтом" підробляв на Донбасі? Так я вже казав - доля попереджає один раз Другого разу не буває!
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31.10.2022 19:31 Ответить
Якщо в голові замість мізків лише тільки куля, то фінал є очевидним
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31.10.2022 19:37 Ответить
БИБА И БОБОБА ************!!!**** МРАЗЬ ВЫ ОБА ******** ВСЁРАВНО СДОХНИТЕ!!!ВАШИМ ВЫЛОПКАМ УДАЧИ!!!
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31.10.2022 19:28 Ответить
А там хоть щось від білорусі ще лишилося?
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31.10.2022 19:30 Ответить
Болота! Решту кацапи вже під себе загребли!
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31.10.2022 19:33 Ответить
Ну зато теперь ********** вполне законная цель для ВСУ
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31.10.2022 19:33 Ответить
Ну як пан,дуже великий пан Штолтенберг. Вважає що нізя нічого паганого робить біля кордону, він колись в Нідерландах служив, цій країні, а їм дозволено виходе, а десь горить Макров, чі я лох чі він .....
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31.10.2022 19:33 Ответить
Спільний центр це як? Попереду гарматне білоруське м'ясо, а за ними кадирівці в якості заградзагонів
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31.10.2022 19:34 Ответить
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31.10.2022 19:35 Ответить
Білоруські морякі, готовы сотрудничать в Беларуськом море.
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31.10.2022 19:40 Ответить
Обучаются потому что вместе погибать веселей.Так что ли?СЛАВА ЗСУ!
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31.10.2022 19:43 Ответить
ну що бульбаші та бульбашки??? готові до похоронок??? діждались накінець, ви самі та ваші діти загинете безславно заради божевільних ідей кремлівського карлика. Бути позаполітикою та жити надалі в совку заради чого?
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31.10.2022 19:51 Ответить
***@ни бл&ть,
замість створювати спільні підприємства доя економічного розвитку,

чмобіків вони будуть створювати,
нак!я
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31.10.2022 19:51 Ответить
То нехай і спільні мішки готують
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31.10.2022 19:59 Ответить
Міжнаціональне мужеложство? А що Гундяй про це каже? Це скрєпно?
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31.10.2022 20:14 Ответить
І таджиків нехай візьмуть на свої навчання.
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31.10.2022 20:21 Ответить
нет уже никакой беларусии
есть марионетки кремля
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31.10.2022 20:27 Ответить
Значить вони будуть разом масово дохнути.
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31.10.2022 22:08 Ответить
Придётся оптимизировать эти центры. Сами виноваты.
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01.11.2022 06:27 Ответить
 
 