Росія й Білорусь створять спільні центри підготовки військових

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко у понеділок підписав указ про створення й функціонування "навчально-бойових центрів" спільної з Росією підготовки військовослужбовців.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

Указ Лукашенка схвалює проєкт угоди між Білоруссю та Росією "як основу для проведення переговорів", заявили в пресслужбі самопроголошеного білоруського президента.

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"Міністерство оборони (Білорусі) уповноважене на проведення переговорів і підписання угоди в разі досягнення домовленості в межах схваленого проєкту", – зазначається в повідомленні.