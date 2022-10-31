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Новини Війна
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Росія й Білорусь створять спільні центри підготовки військових

білорусь

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко у понеділок підписав указ про створення й функціонування "навчально-бойових центрів" спільної з Росією підготовки військовослужбовців.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

Указ Лукашенка схвалює проєкт угоди між Білоруссю та Росією "як основу для проведення переговорів", заявили в пресслужбі самопроголошеного білоруського президента.

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"Міністерство оборони (Білорусі) уповноважене на проведення переговорів і підписання угоди в разі досягнення домовленості в межах схваленого проєкту", – зазначається в повідомленні.

Автор: 

Білорусь (7931) росія (65223)


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Топ коментарі
+9
НАТА-трєпєщі...
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31.10.2022 19:18
+8
Обучение подвески кадила на мангал
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31.10.2022 19:18
+7
Це "самовари" будуть вчити чмобіків як краще розпихувати награбоване по карманах?
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31.10.2022 19:19
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Обучение подвески кадила на мангал
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31.10.2022 19:18 Відповісти
НАТА-трєпєщі...
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31.10.2022 19:18 Відповісти
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31.10.2022 19:33 Відповісти
Це "самовари" будуть вчити чмобіків як краще розпихувати награбоване по карманах?
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31.10.2022 19:19 Відповісти
Ідьте ***** десь на Сахалін вчитися -- шо ви в нас під боком третися .
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31.10.2022 19:22 Відповісти
ну-ну.. все із гівна кофетку ліплять
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31.10.2022 19:22 Відповісти
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31.10.2022 19:27 Відповісти
А куля у нього звідки в голові? "Іхтамнєтом" підробляв на Донбасі? Так я вже казав - доля попереджає один раз Другого разу не буває!
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31.10.2022 19:31 Відповісти
Якщо в голові замість мізків лише тільки куля, то фінал є очевидним
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31.10.2022 19:37 Відповісти
БИБА И БОБОБА ************!!!**** МРАЗЬ ВЫ ОБА ******** ВСЁРАВНО СДОХНИТЕ!!!ВАШИМ ВЫЛОПКАМ УДАЧИ!!!
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31.10.2022 19:28 Відповісти
А там хоть щось від білорусі ще лишилося?
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31.10.2022 19:30 Відповісти
Болота! Решту кацапи вже під себе загребли!
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31.10.2022 19:33 Відповісти
Ну зато теперь ********** вполне законная цель для ВСУ
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31.10.2022 19:33 Відповісти
Ну як пан,дуже великий пан Штолтенберг. Вважає що нізя нічого паганого робить біля кордону, він колись в Нідерландах служив, цій країні, а їм дозволено виходе, а десь горить Макров, чі я лох чі він .....
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31.10.2022 19:33 Відповісти
Спільний центр це як? Попереду гарматне білоруське м'ясо, а за ними кадирівці в якості заградзагонів
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31.10.2022 19:34 Відповісти
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31.10.2022 19:35 Відповісти
Білоруські морякі, готовы сотрудничать в Беларуськом море.
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31.10.2022 19:40 Відповісти
Обучаются потому что вместе погибать веселей.Так что ли?СЛАВА ЗСУ!
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31.10.2022 19:43 Відповісти
ну що бульбаші та бульбашки??? готові до похоронок??? діждались накінець, ви самі та ваші діти загинете безславно заради божевільних ідей кремлівського карлика. Бути позаполітикою та жити надалі в совку заради чого?
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31.10.2022 19:51 Відповісти
***@ни бл&ть,
замість створювати спільні підприємства доя економічного розвитку,

чмобіків вони будуть створювати,
нак!я
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31.10.2022 19:51 Відповісти
То нехай і спільні мішки готують
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31.10.2022 19:59 Відповісти
Міжнаціональне мужеложство? А що Гундяй про це каже? Це скрєпно?
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31.10.2022 20:14 Відповісти
І таджиків нехай візьмуть на свої навчання.
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31.10.2022 20:21 Відповісти
нет уже никакой беларусии
есть марионетки кремля
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31.10.2022 20:27 Відповісти
Значить вони будуть разом масово дохнути.
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31.10.2022 22:08 Відповісти
Придётся оптимизировать эти центры. Сами виноваты.
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01.11.2022 06:27 Відповісти
 
 