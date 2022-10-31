Росія й Білорусь створять спільні центри підготовки військових
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко у понеділок підписав указ про створення й функціонування "навчально-бойових центрів" спільної з Росією підготовки військовослужбовців.
Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.
Указ Лукашенка схвалює проєкт угоди між Білоруссю та Росією "як основу для проведення переговорів", заявили в пресслужбі самопроголошеного білоруського президента.
"Міністерство оборони (Білорусі) уповноважене на проведення переговорів і підписання угоди в разі досягнення домовленості в межах схваленого проєкту", – зазначається в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар31.10.2022 19:18
+8 Шимус
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+7 Артем #512840
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замість створювати спільні підприємства доя економічного розвитку,
чмобіків вони будуть створювати,
нак!я
есть марионетки кремля