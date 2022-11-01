Кабмин уволил Витренко с должности главы правления "Нафтогаза"
Сегодня, 1 ноября, Кабмин уволил Юрия Витренко с должности председателя правления компании "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидраности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Новым главой "Нафтогаза", скорее всего, станет Алексей Чернышев, министр регионального развития", - добавляет Гончаренко.
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2014 - хронічні збитки, мутняки, схеми.
2015-2017 - прибутки
2018 - виграний суд проти газпрому і суперприбуток
2019 - підписаний злочинний договір на транзит
2020 - злочинець, що підписував договір з газпром, став керiвником
2021 - 60 мільярдів боргів подарували фірташу, 8 мільярдів подарували бені
2022 - дефолт
"Йа пришол на адин срок, чтобы сламать систему" (с)
Какк говорится - совпадение? не думаю...
У меня только один вопрос - почему на коллаборанта не открыто уголовное дело?
"Міністр розвитку громад Олексій Чернишов замість боротьби з корупцією в будівництві став у її керма. Про це йдеться у https://www.youtube.com/watch?v=a-Q3PVd68Qk розслідуванні програми "Засланці" Борислава Берези.
"Якби в Києві потрібно було поставити пам'ятник найбільш бездарному чиновнику, живому втіленню брехні, крадіжок, відкатів, шаленого багатства, я впевнений: це пам'ятник був би на честь нашого сьогоднішнього героя. Ця людина - символ корупції, хоча себе вважає директором "Великого будівництва". Невідомий бізнесмен очолив одне з найбільш "хлібних" місць в Україні - Мінрегіон. І замість боротьби з корупцією на будівництві став у її керма", - сказав Береза про Чернишова.
Він нагадує, що заради подолання корупції у будівництві було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) та створено Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ). Проте через діяльність Чернишова ДІАМ виявилася ще більш корумпованою, аніж ДАБІ. Розмір "відкатів" та хабарів лише став у рази більшим.
"Якщо в ДАБІ раніше можна було надати повний пакет і отримати згоду, а в окремих випадках це коштувало 5 доларів за кв. м, то ставки виросли до 15, 20, 30 доларів за 1 кв. м. І варіанту не платити не стало", - йдеться у розслідуванні.
Крім того, за даними розслідування, президентська програма "Велике будівництво", за яку також відповідає Чернишов, перетворилася на великий обман. Об'єкти фінансуються коштом міст та областей, але на них з'являється табличка "Велике будівництво". При цьому до 30% державних коштів, що виділяються на президентську програму, йде на "відкати".
"Коли ви бачите, що "Укравтодор" освоїв 100 млрд гривень, то з цієї суми десь 20-30 млрд йде на маржу", - розповідає у програмі редактор сайту "Наші гроші" Юрій Ніколов.
Архітектор Віктор Глеба у розслідуванні стверджує, що Чернишов працює в інтересах будівельних картелів. Зокрема, як бенефіціар будівельної мафії легалізував багатофункціональні комплекси та апартаменти у промзонах і т. д. А замість шкіл та лікарень міністр Чернишов будує елітне котеджне містечко у Конча-Заспі. У його декларації за 2019 рік зазначено, що він позичив 3,6 млн грн ЖБК "Сонячний берег", яке будує це містечко.
"Донедавна співзасновницею цього кооперативу була Елла Ніколаєнко - права рука Чернишова. Ще серед засновников - Альона Тимошенко. За інформацією ЗМІ, це його колишня секретарка. Як думаєте, який варіант більш реальний? Секретарка та радниця стільки заробляють, що стали будувати котеджі? Або Чернишов просто сам відмиває гроші через своїх людей?" - задається питанням Береза.