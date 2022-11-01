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Кабмин уволил Витренко с должности главы правления "Нафтогаза"

витренко,вітренко

Сегодня, 1 ноября, Кабмин уволил Юрия Витренко с должности председателя правления компании "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидраности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Новым главой "Нафтогаза", скорее всего, станет Алексей Чернышев, министр регионального развития", - добавляет Гончаренко.

Читайте: Группа евродепутатов обратилась в ЕС и США с требованием ввести санкции против "кошелька Путина"

Кабмин (14027) Нафтогаз (3113) увольнение (2679) Гончаренко (535) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+21
Нафтогаз:

2014 - хронічні збитки, мутняки, схеми.
2015-2017 - прибутки
2018 - виграний суд проти газпрому і суперприбуток
2019 - підписаний злочинний договір на транзит
2020 - злочинець, що підписував договір з газпром, став керiвником
2021 - 60 мільярдів боргів подарували фірташу, 8 мільярдів подарували бені
2022 - дефолт

"Йа пришол на адин срок, чтобы сламать систему" (с)
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01.11.2022 15:48
+11
черговйи переділ влади під зелених наркоманів !!! і війна їм побарабану ...
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01.11.2022 15:25
+8
Кримінальні справи вже завели на синочка вдареної головою?
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01.11.2022 15:26
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черговйи переділ влади під зелених наркоманів !!! і війна їм побарабану ...
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01.11.2022 15:25 Ответить
Про наркоманов прямо как из речи Путина😁😁
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01.11.2022 15:46 Ответить
я ***** не слухаю !!! те що вовка трохи щось "тюхає" є факт !!!
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01.11.2022 15:49 Ответить
Понятное дело, что не слушаете - некогда, все строчите по методичке
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01.11.2022 16:15 Ответить
из🤖🤢команды подоляка Дата регистрации 2022 ,а у него 2017 г
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01.11.2022 16:35 Ответить
Ловлят .
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01.11.2022 15:26 Ответить
Кримінальні справи вже завели на синочка вдареної головою?
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01.11.2022 15:26 Ответить
А колись раніше нам доводили, що Вітренко був потужним реформатором, який не мав нічого спільного с мамцею. А зарплатня у нього та його дружка Коболєва така, щоб не було корупції, хай ії грець
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01.11.2022 15:37 Ответить
І хто ж цьому вірив?
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01.11.2022 15:49 Ответить
Та майже кожний четвертий
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01.11.2022 15:54 Ответить
Тю... Вони вже всі в еміграції.
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01.11.2022 15:56 Ответить
Та ж відомо війна *все списує*.
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01.11.2022 15:27 Ответить
Для "своих 🤢🤡"и приближённых к папане каламойше‼️
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01.11.2022 16:37 Ответить
А де підозри? На гребував нічим, при його зарплаті, навіть на аренді приміщень умудрявся заробляти.
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01.11.2022 15:28 Ответить
підозри завтра обявлять,а через тиждень в розшук
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01.11.2022 16:49 Ответить
"Напакувався" і онукам вистачить...
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01.11.2022 15:32 Ответить
синок ще тої мамаші !!Яка Україну ненавиділа і ненавидить ! Взагалі в шоці !!Хто йог пропихнув ????
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01.11.2022 15:45 Ответить
Зеленський протягував його з великими труднощами, але ж в надії, що той "зламає систему." Якби хтось проаналізував всі ці недолугі голосні призначення , що завершились не просто ганебним пшиком , а великими збитками в моральному і матеріальному плані для нашої країни , то там 99 % таких призначень. Ні одного порядного керівника немає з подачі президента.
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01.11.2022 17:37 Ответить
Нафтогаз:

2014 - хронічні збитки, мутняки, схеми.
2015-2017 - прибутки
2018 - виграний суд проти газпрому і суперприбуток
2019 - підписаний злочинний договір на транзит
2020 - злочинець, що підписував договір з газпром, став керiвником
2021 - 60 мільярдів боргів подарували фірташу, 8 мільярдів подарували бені
2022 - дефолт

"Йа пришол на адин срок, чтобы сламать систему" (с)
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01.11.2022 15:48 Ответить
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01.11.2022 15:50 Ответить
"Напакувався"?, не затримуй черги, хто наступний?!
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01.11.2022 15:51 Ответить
витренко этот тот поц чья мамашка наташка витренко в Крыму перед событиям 2014го года русские марши устраивала и сжигала украинские книги? или это другой Витренко?
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01.11.2022 16:07 Ответить
Это ее сынок. Поэтому совершенно не удивительно, что украинская добыча при нем только падала!
Какк говорится - совпадение? не думаю...
У меня только один вопрос - почему на коллаборанта не открыто уголовное дело?
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01.11.2022 16:13 Ответить
в доле, от от папередників которые его назначили до нынешних керманичей. у них своя война
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01.11.2022 18:55 Ответить
Слава богу , що в більшості громадян є совість та у влади вона теж прокидається і дає надію, що ми живемо не в казці "ЧЕПОЛІНО". Керівництво держпідприємством це не власним підприємством за прорахунки необхідно відповідати можливо і в кримінальному порядку. Необхідно розробити тарфну сітку плати за виконану роботу та її затвердив кабмин ,а не кожний керівник власно та й розриви між категоріями працівників були б збалансовані.Не такий баланс коли керівник отримує 3 млн.,а більшість підлеглих від 6 до 8 тисяч грівень. Ми ж таким ставленням розпалюємо класоу боротьбу, а до чого вона приводить" когда она овлодивает массами" ми всі добре знаємо.
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01.11.2022 16:07 Ответить
Шо, шо у влади прокидається?

"Міністр розвитку громад Олексій Чернишов замість боротьби з корупцією в будівництві став у її керма. Про це йдеться у https://www.youtube.com/watch?v=a-Q3PVd68Qk розслідуванні програми "Засланці" Борислава Берези.

"Якби в Києві потрібно було поставити пам'ятник найбільш бездарному чиновнику, живому втіленню брехні, крадіжок, відкатів, шаленого багатства, я впевнений: це пам'ятник був би на честь нашого сьогоднішнього героя. Ця людина - символ корупції, хоча себе вважає директором "Великого будівництва". Невідомий бізнесмен очолив одне з найбільш "хлібних" місць в Україні - Мінрегіон. І замість боротьби з корупцією на будівництві став у її керма", - сказав Береза про Чернишова.

Він нагадує, що заради подолання корупції у будівництві було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) та створено Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ). Проте через діяльність Чернишова ДІАМ виявилася ще більш корумпованою, аніж ДАБІ. Розмір "відкатів" та хабарів лише став у рази більшим.

"Якщо в ДАБІ раніше можна було надати повний пакет і отримати згоду, а в окремих випадках це коштувало 5 доларів за кв. м, то ставки виросли до 15, 20, 30 доларів за 1 кв. м. І варіанту не платити не стало", - йдеться у розслідуванні.

Крім того, за даними розслідування, президентська програма "Велике будівництво", за яку також відповідає Чернишов, перетворилася на великий обман. Об'єкти фінансуються коштом міст та областей, але на них з'являється табличка "Велике будівництво". При цьому до 30% державних коштів, що виділяються на президентську програму, йде на "відкати".

"Коли ви бачите, що "Укравтодор" освоїв 100 млрд гривень, то з цієї суми десь 20-30 млрд йде на маржу", - розповідає у програмі редактор сайту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

Архітектор Віктор Глеба у розслідуванні стверджує, що Чернишов працює в інтересах будівельних картелів. Зокрема, як бенефіціар будівельної мафії легалізував багатофункціональні комплекси та апартаменти у промзонах і т. д. А замість шкіл та лікарень міністр Чернишов будує елітне котеджне містечко у Конча-Заспі. У його декларації за 2019 рік зазначено, що він позичив 3,6 млн грн ЖБК "Сонячний берег", яке будує це містечко.

"Донедавна співзасновницею цього кооперативу була Елла Ніколаєнко - права рука Чернишова. Ще серед засновников - Альона Тимошенко. За інформацією ЗМІ, це його колишня секретарка. Як думаєте, який варіант більш реальний? Секретарка та радниця стільки заробляють, що стали будувати котеджі? Або Чернишов просто сам відмиває гроші через своїх людей?" - задається питанням Береза.
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01.11.2022 17:50 Ответить
Ура! Одним коллаборантом и предателем меньше!
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01.11.2022 16:11 Ответить
Чому менше, він же живий! Ще не знаємо , де вигулькне, але стовідсотково , що тимчасово за кордоном у розшуку.
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01.11.2022 17:40 Ответить
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01.11.2022 16:17 Ответить
Накрав грошей, так, шо і онукам хватить, перевів все у офшори , розвалив галузь, тепер можна і на Мальдіви - здоров'я поправлять. ZEлені гниди насрали вже кругом і продовжують срати. ,,І нікто нє віноват, всє бєлиє і пушістиє". Де Баканов? Йому підозру у держзраді вручили?
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01.11.2022 16:35 Ответить
Уже задержан или ждут, пока покинет страну?
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01.11.2022 16:42 Ответить
Эту мразь не только стоило уволить, а и посадить на долгие годы что-бы мамка, прогрессивная проститутка не дождалась своего отпрыска!!!!
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01.11.2022 16:44 Ответить
 
 