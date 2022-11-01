Кабмін звільнив Вітренка із посади голови правління "Нафтогазу" (оновлено)

Сьогодні, 1 листопада, Кабмін звільнив Юрія Вітренка із посади голови правління компанії "Нафтогаз Україна".

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідраності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Новим головою "Нафтогазу", скоріш за все, стане Олексій Чернишов, міністр регіонального розвитку", - додає Гочаренко.

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Пізніше пресслужба "Нафтогазу" підтвердила інформацію про звільнення Вітренка.

"Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про звільнення. Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 03 листопада 2022 року включно. Більш детальна комунікація з цього питання буде здійснена в останній день роботи Юрія Вітренка на посаді голови правління Нафтогазу", - йдеться у повідомленні.