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Кабмін звільнив Вітренка із посади голови правління "Нафтогазу" (оновлено)

витренко,вітренко

Сьогодні, 1 листопада, Кабмін звільнив Юрія Вітренка із посади голови правління компанії "Нафтогаз Україна".

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідраності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Новим головою "Нафтогазу", скоріш за все, стане Олексій Чернишов, міністр регіонального розвитку", - додає Гочаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітренко йде з "Нафтогазу", його місце може зайняти глава Мінрегіону Чернишов, – ЗМІ

Пізніше пресслужба "Нафтогазу" підтвердила інформацію про звільнення Вітренка.

"Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про звільнення. Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 03 листопада 2022 року включно. Більш детальна комунікація з цього питання буде здійснена в останній день роботи Юрія Вітренка на посаді голови правління Нафтогазу", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Кабмін (14090) Нафтогаз (4418) звільнення (2675) Гончаренко Олексій (488) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+21
Нафтогаз:

2014 - хронічні збитки, мутняки, схеми.
2015-2017 - прибутки
2018 - виграний суд проти газпрому і суперприбуток
2019 - підписаний злочинний договір на транзит
2020 - злочинець, що підписував договір з газпром, став керiвником
2021 - 60 мільярдів боргів подарували фірташу, 8 мільярдів подарували бені
2022 - дефолт

"Йа пришол на адин срок, чтобы сламать систему" (с)
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01.11.2022 15:48
+11
черговйи переділ влади під зелених наркоманів !!! і війна їм побарабану ...
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01.11.2022 15:25
+8
Кримінальні справи вже завели на синочка вдареної головою?
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01.11.2022 15:26
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черговйи переділ влади під зелених наркоманів !!! і війна їм побарабану ...
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01.11.2022 15:25 Відповісти
Про наркоманов прямо как из речи Путина😁😁
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01.11.2022 15:46 Відповісти
я ***** не слухаю !!! те що вовка трохи щось "тюхає" є факт !!!
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01.11.2022 15:49 Відповісти
Понятное дело, что не слушаете - некогда, все строчите по методичке
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01.11.2022 16:15 Відповісти
из🤖🤢команды подоляка Дата регистрации 2022 ,а у него 2017 г
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01.11.2022 16:35 Відповісти
Ловлят .
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01.11.2022 15:26 Відповісти
Кримінальні справи вже завели на синочка вдареної головою?
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01.11.2022 15:26 Відповісти
А колись раніше нам доводили, що Вітренко був потужним реформатором, який не мав нічого спільного с мамцею. А зарплатня у нього та його дружка Коболєва така, щоб не було корупції, хай ії грець
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01.11.2022 15:37 Відповісти
І хто ж цьому вірив?
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01.11.2022 15:49 Відповісти
Та майже кожний четвертий
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01.11.2022 15:54 Відповісти
Тю... Вони вже всі в еміграції.
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01.11.2022 15:56 Відповісти
Та ж відомо війна *все списує*.
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01.11.2022 15:27 Відповісти
Для "своих 🤢🤡"и приближённых к папане каламойше‼️
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01.11.2022 16:37 Відповісти
А де підозри? На гребував нічим, при його зарплаті, навіть на аренді приміщень умудрявся заробляти.
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01.11.2022 15:28 Відповісти
підозри завтра обявлять,а через тиждень в розшук
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01.11.2022 16:49 Відповісти
"Напакувався" і онукам вистачить...
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01.11.2022 15:32 Відповісти
синок ще тої мамаші !!Яка Україну ненавиділа і ненавидить ! Взагалі в шоці !!Хто йог пропихнув ????
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01.11.2022 15:45 Відповісти
Зеленський протягував його з великими труднощами, але ж в надії, що той "зламає систему." Якби хтось проаналізував всі ці недолугі голосні призначення , що завершились не просто ганебним пшиком , а великими збитками в моральному і матеріальному плані для нашої країни , то там 99 % таких призначень. Ні одного порядного керівника немає з подачі президента.
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01.11.2022 17:37 Відповісти
Нафтогаз:

2014 - хронічні збитки, мутняки, схеми.
2015-2017 - прибутки
2018 - виграний суд проти газпрому і суперприбуток
2019 - підписаний злочинний договір на транзит
2020 - злочинець, що підписував договір з газпром, став керiвником
2021 - 60 мільярдів боргів подарували фірташу, 8 мільярдів подарували бені
2022 - дефолт

"Йа пришол на адин срок, чтобы сламать систему" (с)
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01.11.2022 15:48 Відповісти
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01.11.2022 15:50 Відповісти
"Напакувався"?, не затримуй черги, хто наступний?!
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01.11.2022 15:51 Відповісти
витренко этот тот поц чья мамашка наташка витренко в Крыму перед событиям 2014го года русские марши устраивала и сжигала украинские книги? или это другой Витренко?
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01.11.2022 16:07 Відповісти
Это ее сынок. Поэтому совершенно не удивительно, что украинская добыча при нем только падала!
Какк говорится - совпадение? не думаю...
У меня только один вопрос - почему на коллаборанта не открыто уголовное дело?
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01.11.2022 16:13 Відповісти
в доле, от от папередників которые его назначили до нынешних керманичей. у них своя война
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01.11.2022 18:55 Відповісти
Слава богу , що в більшості громадян є совість та у влади вона теж прокидається і дає надію, що ми живемо не в казці "ЧЕПОЛІНО". Керівництво держпідприємством це не власним підприємством за прорахунки необхідно відповідати можливо і в кримінальному порядку. Необхідно розробити тарфну сітку плати за виконану роботу та її затвердив кабмин ,а не кожний керівник власно та й розриви між категоріями працівників були б збалансовані.Не такий баланс коли керівник отримує 3 млн.,а більшість підлеглих від 6 до 8 тисяч грівень. Ми ж таким ставленням розпалюємо класоу боротьбу, а до чого вона приводить" когда она овлодивает массами" ми всі добре знаємо.
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01.11.2022 16:07 Відповісти
Шо, шо у влади прокидається?

"Міністр розвитку громад Олексій Чернишов замість боротьби з корупцією в будівництві став у її керма. Про це йдеться у https://www.youtube.com/watch?v=a-Q3PVd68Qk розслідуванні програми "Засланці" Борислава Берези.

"Якби в Києві потрібно було поставити пам'ятник найбільш бездарному чиновнику, живому втіленню брехні, крадіжок, відкатів, шаленого багатства, я впевнений: це пам'ятник був би на честь нашого сьогоднішнього героя. Ця людина - символ корупції, хоча себе вважає директором "Великого будівництва". Невідомий бізнесмен очолив одне з найбільш "хлібних" місць в Україні - Мінрегіон. І замість боротьби з корупцією на будівництві став у її керма", - сказав Береза про Чернишова.

Він нагадує, що заради подолання корупції у будівництві було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) та створено Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ). Проте через діяльність Чернишова ДІАМ виявилася ще більш корумпованою, аніж ДАБІ. Розмір "відкатів" та хабарів лише став у рази більшим.

"Якщо в ДАБІ раніше можна було надати повний пакет і отримати згоду, а в окремих випадках це коштувало 5 доларів за кв. м, то ставки виросли до 15, 20, 30 доларів за 1 кв. м. І варіанту не платити не стало", - йдеться у розслідуванні.

Крім того, за даними розслідування, президентська програма "Велике будівництво", за яку також відповідає Чернишов, перетворилася на великий обман. Об'єкти фінансуються коштом міст та областей, але на них з'являється табличка "Велике будівництво". При цьому до 30% державних коштів, що виділяються на президентську програму, йде на "відкати".

"Коли ви бачите, що "Укравтодор" освоїв 100 млрд гривень, то з цієї суми десь 20-30 млрд йде на маржу", - розповідає у програмі редактор сайту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

Архітектор Віктор Глеба у розслідуванні стверджує, що Чернишов працює в інтересах будівельних картелів. Зокрема, як бенефіціар будівельної мафії легалізував багатофункціональні комплекси та апартаменти у промзонах і т. д. А замість шкіл та лікарень міністр Чернишов будує елітне котеджне містечко у Конча-Заспі. У його декларації за 2019 рік зазначено, що він позичив 3,6 млн грн ЖБК "Сонячний берег", яке будує це містечко.

"Донедавна співзасновницею цього кооперативу була Елла Ніколаєнко - права рука Чернишова. Ще серед засновников - Альона Тимошенко. За інформацією ЗМІ, це його колишня секретарка. Як думаєте, який варіант більш реальний? Секретарка та радниця стільки заробляють, що стали будувати котеджі? Або Чернишов просто сам відмиває гроші через своїх людей?" - задається питанням Береза.
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01.11.2022 17:50 Відповісти
Ура! Одним коллаборантом и предателем меньше!
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01.11.2022 16:11 Відповісти
Чому менше, він же живий! Ще не знаємо , де вигулькне, але стовідсотково , що тимчасово за кордоном у розшуку.
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01.11.2022 17:40 Відповісти
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01.11.2022 16:17 Відповісти
Накрав грошей, так, шо і онукам хватить, перевів все у офшори , розвалив галузь, тепер можна і на Мальдіви - здоров'я поправлять. ZEлені гниди насрали вже кругом і продовжують срати. ,,І нікто нє віноват, всє бєлиє і пушістиє". Де Баканов? Йому підозру у держзраді вручили?
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01.11.2022 16:35 Відповісти
Уже задержан или ждут, пока покинет страну?
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01.11.2022 16:42 Відповісти
Эту мразь не только стоило уволить, а и посадить на долгие годы что-бы мамка, прогрессивная проститутка не дождалась своего отпрыска!!!!
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01.11.2022 16:44 Відповісти
 
 