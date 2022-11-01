КС признал конституционным закон об отмене депутатской неприкосновенности в Украине

Конституционный Суд Украины (КС) признал закон об отмене депутатской неприкосновенности в стране соответствующим Конституции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций и правового мониторинга КСУ.

"Во вторник, 1 ноября, на пленарном заседании Большая палата Конституционного Суда Украины приняла решение по делу о вступивших в силу конституционного контроля изменений в Конституцию по конституционному представлению 50 народных депутатов о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона статьи "О внесении изменений 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)". Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу закона не была нарушена, Конституционный Суд Украины признал оспариваемый закон соответствующим Конституции Украины", – отмечается в сообщении.

Текст решения и его резюме намерены обнародовать на официальном сайте КСУ 2 ноября.

Как известно, 50 депутатов, преимущественно из запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" внесли в Конституционный Суд представление об обжаловании принятого Верховной Радой закона об отмене депутатской неприкосновенности (законопроект №2237), который вступил в силу 1 января 2020 года.

Читайте также: КС на этой неделе начнет рассмотрение дела о конституционности отмены депутатской неприкосновенности, - нардеп Качура