КС признал конституционным закон об отмене депутатской неприкосновенности в Украине
Конституционный Суд Украины (КС) признал закон об отмене депутатской неприкосновенности в стране соответствующим Конституции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций и правового мониторинга КСУ.
"Во вторник, 1 ноября, на пленарном заседании Большая палата Конституционного Суда Украины приняла решение по делу о вступивших в силу конституционного контроля изменений в Конституцию по конституционному представлению 50 народных депутатов о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона статьи "О внесении изменений 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)". Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу закона не была нарушена, Конституционный Суд Украины признал оспариваемый закон соответствующим Конституции Украины", – отмечается в сообщении.
Текст решения и его резюме намерены обнародовать на официальном сайте КСУ 2 ноября.
Как известно, 50 депутатов, преимущественно из запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" внесли в Конституционный Суд представление об обжаловании принятого Верховной Радой закона об отмене депутатской неприкосновенности (законопроект №2237), который вступил в силу 1 января 2020 года.
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уже побыковал,скрутили и наручники одели
Само слово смешное-недоторканость,они вне закона?
Проблема не в ній, а в 100%-их прокурорах. Жоден деп правлячої коаліції не постраждав хоч відмінили її ще 2 роки назад. Ні трухін, ні юрченко, ні слюсарєв. А зводити рахунки з опозицією стало набагато легше.
Але ж мудрий нарід рулить...
Бей депутата в жадную морду!
не ібайте людям мізки,
бо з першої промови про зняття недоторканості було сплошне обібалово.
замилювання очей та їзда по вухах лохтората
тіпа ми чесні...
війшло зелене стадо в курс справ
сіло на потоки і тупо мовчить на все
на держзради
на беспрєдєл ОП і тд і тп
де розслідування по вагнергейту, розмінкванню, про війська рф в києві за 3-4 години
по зриву оборонзамовлень, про ціну на дорогу більшу на 92% від клятого пороха,
де весняні посадки, вже треті???
зеленський на відео патріот до глибини душі
а що роблять його люди???????
юзіки, тищенки, арахамії, татарові та єрмаки?????
накуй такий патріотизм......
Судити тепер можна тільки пересічних - охлос! З чим вас і поздоровляю!
Йдемо семимильними кроками до диктатури.