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КС признал конституционным закон об отмене депутатской неприкосновенности в Украине

кс

Конституционный Суд Украины (КС) признал закон об отмене депутатской неприкосновенности в стране соответствующим Конституции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций и правового мониторинга КСУ.

"Во вторник, 1 ноября, на пленарном заседании Большая палата Конституционного Суда Украины приняла решение по делу о вступивших в силу конституционного контроля изменений в Конституцию по конституционному представлению 50 народных депутатов о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона статьи "О внесении изменений 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)". Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу закона не была нарушена, Конституционный Суд Украины признал оспариваемый закон соответствующим Конституции Украины", – отмечается в сообщении.

Текст решения и его резюме намерены обнародовать на официальном сайте КСУ 2 ноября.

Как известно, 50 депутатов, преимущественно из запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" внесли в Конституционный Суд представление об обжаловании принятого Верховной Радой закона об отмене депутатской неприкосновенности (законопроект №2237), который вступил в силу 1 января 2020 года.

Читайте также: КС на этой неделе начнет рассмотрение дела о конституционности отмены депутатской неприкосновенности, - нардеп Качура

Автор: 

КС (2248) неприкосновенность (998)


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Топ комментарии
+18
Шо там з Трухіним, Шуфричем, Бойко, Льовочкіним, половиною СН?
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01.11.2022 18:23
+9
А чего только половина? Скромничаете или вы имеете отношение к другой половине?
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01.11.2022 18:33
+7
Недоторканність нормальний механізм, вона дуже допомогла під час Майдану.
Проблема не в ній, а в 100%-их прокурорах. Жоден деп правлячої коаліції не постраждав хоч відмінили її ще 2 роки назад. Ні трухін, ні юрченко, ні слюсарєв. А зводити рахунки з опозицією стало набагато легше.
Але ж мудрий нарід рулить...
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01.11.2022 19:04
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Правила форума Совет форумчан
Шо там з Трухіним, Шуфричем, Бойко, Льовочкіним, половиною СН?
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01.11.2022 18:23 Ответить
не треба розхитувати човна! не на часі
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01.11.2022 18:32 Ответить
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01.11.2022 19:07 Ответить
А чего только половина? Скромничаете или вы имеете отношение к другой половине?
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01.11.2022 18:33 Ответить
Не тут треба запитувати, а генпрокурора. Кожного: стопроцентного, двістіпроцентного і тристапроцентного.
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01.11.2022 20:44 Ответить
Луценко пьяный в Аэропорту Мюнхена
уже побыковал,скрутили и наручники одели
Само слово смешное-недоторканость,они вне закона?
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01.11.2022 18:24 Ответить
А що воно дасть? Всеодно "бабло" править бал,
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01.11.2022 18:35 Ответить
дасть шанс притягнути до відповідальності
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01.11.2022 18:45 Ответить
Ага , притягнути. Особливо в ОАСК
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01.11.2022 18:48 Ответить
Стільки води спливло --- оце копя ломали .
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01.11.2022 18:42 Ответить
Проблема не в недоторканості а в тому що люди не думають коли обирають ото все. А насправді є механізми для зняття недоторканості. І їх можна було би спростити. А так це ДИКТАТУРА. Недоторканість з'явилась не просто так. Це механізм який захищає позицію меншості... від кишенькових структур по типу ДБР а тепер і прокуратури чи СБУ... Плавненько, тихесенько приймаються закони для коронування... Хто ж це буде?! І я не про зе...
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01.11.2022 18:53 Ответить
Недоторканність нормальний механізм, вона дуже допомогла під час Майдану.
Проблема не в ній, а в 100%-их прокурорах. Жоден деп правлячої коаліції не постраждав хоч відмінили її ще 2 роки назад. Ні трухін, ні юрченко, ні слюсарєв. А зводити рахунки з опозицією стало набагато легше.
Але ж мудрий нарід рулить...
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01.11.2022 19:04 Ответить
Це той закон в якому генпрокурор, призначений зеленим клопом, вирішує кого лишати недоторканості, а кого зась?
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01.11.2022 19:37 Ответить
Ты, избиратель, будь смелым и гордым!
Бей депутата в жадную морду!
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01.11.2022 20:24 Ответить
послухайте, не знаю ким шановні.
не ібайте людям мізки,
бо з першої промови про зняття недоторканості було сплошне обібалово.
замилювання очей та їзда по вухах лохтората
тіпа ми чесні...
війшло зелене стадо в курс справ
сіло на потоки і тупо мовчить на все
на держзради
на беспрєдєл ОП і тд і тп
де розслідування по вагнергейту, розмінкванню, про війська рф в києві за 3-4 години
по зриву оборонзамовлень, про ціну на дорогу більшу на 92% від клятого пороха,
де весняні посадки, вже треті???
зеленський на відео патріот до глибини душі
а що роблять його люди???????
юзіки, тищенки, арахамії, татарові та єрмаки?????
накуй такий патріотизм......
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01.11.2022 21:06 Ответить
Ну ось тепер і депутати стали поза законом, навіть скажу - над законом.
Судити тепер можна тільки пересічних - охлос! З чим вас і поздоровляю!
Йдемо семимильними кроками до диктатури.
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01.11.2022 21:26 Ответить
верный закон. а чего его папередники принимать не хотели?
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02.11.2022 03:55 Ответить
 
 