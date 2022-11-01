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КС визнав конституційним закон про скасування депутатської недоторканності в Україні

кс

Конституційний Суд України (КС) визнав закон про скасування депутатської недоторканності в країні таким, що відповідає Конституції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій та правового моніторингу КСУ.

"У вівторок, 1 листопада, на пленарному засіданні Велика палата Конституційного Суду України ухвалила рішення у справі щодо конституційного контролю змін до Конституції, що набули чинності, за конституційним поданням 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)". Дійшовши висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності законом не було порушено, Конституційний Суд України визнав оспорюваний закон таким, що відповідає Конституції України", – наголошується в повідомленні.

Текст рішення та його резюме мають намір оприлюднити на офіційному сайті КСУ 2 листопада.

Як  відомо, 50 депутатів, переважно з забороненої нині партії "Опозиційна платформа – За життя" внесли до Конституційного Суду подання про оскарження ухваленого Верховною Радою закону про касування депутатської недоторканності (законопроєкт №2237), який набув чинності 1 січня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КСУ перейшов до закритої частини пленарного засідання у справі щодо недоторканності нардепів

Автор: 

КС (1427) недоторканність (546)


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Топ коментарі
+18
Шо там з Трухіним, Шуфричем, Бойко, Льовочкіним, половиною СН?
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01.11.2022 18:23
+9
А чего только половина? Скромничаете или вы имеете отношение к другой половине?
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01.11.2022 18:33
+7
Недоторканність нормальний механізм, вона дуже допомогла під час Майдану.
Проблема не в ній, а в 100%-их прокурорах. Жоден деп правлячої коаліції не постраждав хоч відмінили її ще 2 роки назад. Ні трухін, ні юрченко, ні слюсарєв. А зводити рахунки з опозицією стало набагато легше.
Але ж мудрий нарід рулить...
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01.11.2022 19:04
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Шо там з Трухіним, Шуфричем, Бойко, Льовочкіним, половиною СН?
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01.11.2022 18:23 Відповісти
не треба розхитувати човна! не на часі
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01.11.2022 18:32 Відповісти
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01.11.2022 19:07 Відповісти
А чего только половина? Скромничаете или вы имеете отношение к другой половине?
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01.11.2022 18:33 Відповісти
Не тут треба запитувати, а генпрокурора. Кожного: стопроцентного, двістіпроцентного і тристапроцентного.
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01.11.2022 20:44 Відповісти
Луценко пьяный в Аэропорту Мюнхена
уже побыковал,скрутили и наручники одели
Само слово смешное-недоторканость,они вне закона?
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01.11.2022 18:24 Відповісти
А що воно дасть? Всеодно "бабло" править бал,
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01.11.2022 18:35 Відповісти
дасть шанс притягнути до відповідальності
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01.11.2022 18:45 Відповісти
Ага , притягнути. Особливо в ОАСК
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01.11.2022 18:48 Відповісти
Стільки води спливло --- оце копя ломали .
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01.11.2022 18:42 Відповісти
Проблема не в недоторканості а в тому що люди не думають коли обирають ото все. А насправді є механізми для зняття недоторканості. І їх можна було би спростити. А так це ДИКТАТУРА. Недоторканість з'явилась не просто так. Це механізм який захищає позицію меншості... від кишенькових структур по типу ДБР а тепер і прокуратури чи СБУ... Плавненько, тихесенько приймаються закони для коронування... Хто ж це буде?! І я не про зе...
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01.11.2022 18:53 Відповісти
Недоторканність нормальний механізм, вона дуже допомогла під час Майдану.
Проблема не в ній, а в 100%-их прокурорах. Жоден деп правлячої коаліції не постраждав хоч відмінили її ще 2 роки назад. Ні трухін, ні юрченко, ні слюсарєв. А зводити рахунки з опозицією стало набагато легше.
Але ж мудрий нарід рулить...
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01.11.2022 19:04 Відповісти
Це той закон в якому генпрокурор, призначений зеленим клопом, вирішує кого лишати недоторканості, а кого зась?
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01.11.2022 19:37 Відповісти
Ты, избиратель, будь смелым и гордым!
Бей депутата в жадную морду!
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01.11.2022 20:24 Відповісти
послухайте, не знаю ким шановні.
не ібайте людям мізки,
бо з першої промови про зняття недоторканості було сплошне обібалово.
замилювання очей та їзда по вухах лохтората
тіпа ми чесні...
війшло зелене стадо в курс справ
сіло на потоки і тупо мовчить на все
на держзради
на беспрєдєл ОП і тд і тп
де розслідування по вагнергейту, розмінкванню, про війська рф в києві за 3-4 години
по зриву оборонзамовлень, про ціну на дорогу більшу на 92% від клятого пороха,
де весняні посадки, вже треті???
зеленський на відео патріот до глибини душі
а що роблять його люди???????
юзіки, тищенки, арахамії, татарові та єрмаки?????
накуй такий патріотизм......
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01.11.2022 21:06 Відповісти
Ну ось тепер і депутати стали поза законом, навіть скажу - над законом.
Судити тепер можна тільки пересічних - охлос! З чим вас і поздоровляю!
Йдемо семимильними кроками до диктатури.
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01.11.2022 21:26 Відповісти
верный закон. а чего его папередники принимать не хотели?
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02.11.2022 03:55 Відповісти
 
 