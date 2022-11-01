КС визнав конституційним закон про скасування депутатської недоторканності в Україні
Конституційний Суд України (КС) визнав закон про скасування депутатської недоторканності в країні таким, що відповідає Конституції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікацій та правового моніторингу КСУ.
"У вівторок, 1 листопада, на пленарному засіданні Велика палата Конституційного Суду України ухвалила рішення у справі щодо конституційного контролю змін до Конституції, що набули чинності, за конституційним поданням 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)". Дійшовши висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності законом не було порушено, Конституційний Суд України визнав оспорюваний закон таким, що відповідає Конституції України", – наголошується в повідомленні.
Текст рішення та його резюме мають намір оприлюднити на офіційному сайті КСУ 2 листопада.
Як відомо, 50 депутатів, переважно з забороненої нині партії "Опозиційна платформа – За життя" внесли до Конституційного Суду подання про оскарження ухваленого Верховною Радою закону про касування депутатської недоторканності (законопроєкт №2237), який набув чинності 1 січня 2020 року.
Читайте на "Цензор.НЕТ": КСУ перейшов до закритої частини пленарного засідання у справі щодо недоторканності нардепів
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уже побыковал,скрутили и наручники одели
Само слово смешное-недоторканость,они вне закона?
Проблема не в ній, а в 100%-их прокурорах. Жоден деп правлячої коаліції не постраждав хоч відмінили її ще 2 роки назад. Ні трухін, ні юрченко, ні слюсарєв. А зводити рахунки з опозицією стало набагато легше.
Але ж мудрий нарід рулить...
Бей депутата в жадную морду!
не ібайте людям мізки,
бо з першої промови про зняття недоторканості було сплошне обібалово.
замилювання очей та їзда по вухах лохтората
тіпа ми чесні...
війшло зелене стадо в курс справ
сіло на потоки і тупо мовчить на все
на держзради
на беспрєдєл ОП і тд і тп
де розслідування по вагнергейту, розмінкванню, про війська рф в києві за 3-4 години
по зриву оборонзамовлень, про ціну на дорогу більшу на 92% від клятого пороха,
де весняні посадки, вже треті???
зеленський на відео патріот до глибини душі
а що роблять його люди???????
юзіки, тищенки, арахамії, татарові та єрмаки?????
накуй такий патріотизм......
Судити тепер можна тільки пересічних - охлос! З чим вас і поздоровляю!
Йдемо семимильними кроками до диктатури.