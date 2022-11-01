Российские оккупанты заявили, что будут принудительно вывозить людей из Каховского района

Оккупационные марионеточные власти Кремля в оккупированной части Херсонской области собираются принудительно отселять людей из Каховского района.

Об этом пишет пропагадистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Для вывоза жителей из Каховского района Херсонской области в связи с высоким уровнем военной угрозы с 6 ноября будут применяться принудительные меры", - заявили оккупанты.

Оккупанты Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня.

По словам ставленника Кремля Владимира Сальдо, до 70 тысяч жителей планируют отселить из 15-километровой зоны возле Днепра в Херсонской области, и процесс уже начался.

Напомним, российские оккупанты запугивают жителей Херсонской области заявлениями о том, что Украина якобы планирует взорвать Каховскую ГЭС, но украинские власти это опровергают и подчеркивают, что военные РФ давно заминировали дамбу и могут спровоцировать затопление региона и масштабную экологическую катастрофу.

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