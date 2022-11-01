Российские оккупанты заявили, что будут принудительно вывозить людей из Каховского района
Оккупационные марионеточные власти Кремля в оккупированной части Херсонской области собираются принудительно отселять людей из Каховского района.
Об этом пишет пропагадистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
"Для вывоза жителей из Каховского района Херсонской области в связи с высоким уровнем военной угрозы с 6 ноября будут применяться принудительные меры", - заявили оккупанты.
Оккупанты Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня.
По словам ставленника Кремля Владимира Сальдо, до 70 тысяч жителей планируют отселить из 15-километровой зоны возле Днепра в Херсонской области, и процесс уже начался.
Напомним, российские оккупанты запугивают жителей Херсонской области заявлениями о том, что Украина якобы планирует взорвать Каховскую ГЭС, но украинские власти это опровергают и подчеркивают, что военные РФ давно заминировали дамбу и могут спровоцировать затопление региона и масштабную экологическую катастрофу.
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Когда они наступали, нам тоже следовало устраивать тотальную эвакуацию всего и вся - людей, материальных ценностей, документов. Всё минировать и жечь. Выжженую землю оставлять уродам. А так мы им оставили, что отжимать + наших же граждан, чтобы над ними издеваться, мобилизировать, насиловать, убивать, грабить . . . А была бы выжженая и заминированная земля - и зачем бы им такой "приз" был бы ?
Вчора зателефонував родичам (вони вже давно пенсіонери і переїхали в с.м.т., так сказати "доживати віку").
Так ось вчора родичку мою "прорвало".
Почала розповідати про родичів (таких же старперів) що мешкають в Мелітополі. Так ось вони з гордістю (З ГОРДІСТЮ КУРВА)!!! кажуть "...ну ми ж вже в росії".
Кажуть що тихо спокійно і вони всим задоволені, що кацапи тягнуть газову магістраль для постачання свого газу... Тобто їм не потрібна Україна, їм потрібен дешевий газ і бензин!!
І таких більшість. Що в Херсонській, що в Запорізькій областях.
Розумієте?!! Вони вже "русские"!
Коли я читаю це скиглення "примусово виселяють наших громадян" хочеться бити таких добрих самаритян палицею по голові.
Немає вже там наших громадян. Вони продалися за паспорт і рублі. А зараз якщо і переживають за щось, так це за те, щоб ВСУ туди не дійшло.
І це гірка правда.
Як на мене, після деокупації, без жодних сопель і сентиментів, всіх мешканців піддати фільтрації, а власників російських аусвайсів, депортувати в країну їх громадянства.
І ні в якому разі не допускати до цього наші продажні суди - все повинні вирішувати військово-цивільні адміністрації.
Інакше, на перших же повоєнних виборах, ці манкурти виберуть чергового Сальдо...