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Российские оккупанты заявили, что будут принудительно вывозить людей из Каховского района

каховка,гес

Оккупационные марионеточные власти Кремля в оккупированной части Херсонской области собираются принудительно отселять людей из Каховского района.

Об этом пишет пропагадистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Для вывоза жителей из Каховского района Херсонской области в связи с высоким уровнем военной угрозы с 6 ноября будут применяться принудительные меры", - заявили оккупанты.

Оккупанты Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня.

По словам ставленника Кремля Владимира Сальдо, до 70 тысяч жителей планируют отселить из 15-километровой зоны возле Днепра в Херсонской области, и процесс уже начался.

Напомним, российские оккупанты запугивают жителей Херсонской области заявлениями о том, что Украина якобы планирует взорвать Каховскую ГЭС, но украинские власти это опровергают и подчеркивают, что военные РФ давно заминировали дамбу и могут спровоцировать затопление региона и масштабную экологическую катастрофу.

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Топ комментарии
+10
Переживём.. главное - понимание того, что очень скоро, касап будет загнан в свою резервацию.... и чем больше касап будет ***********, тем ближе эта резервация будет к полярному кругу..
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01.11.2022 23:03
+9
Після перемоги виселяти русотварин з европейської частини мордору в побережжя північно-ледовитого океану, як створюючих террористичну небезпеку Україні і створення буферної зони.
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01.11.2022 22:20
+7
Надо поучиться у русских в этом плане . . .

Когда они наступали, нам тоже следовало устраивать тотальную эвакуацию всего и вся - людей, материальных ценностей, документов. Всё минировать и жечь. Выжженую землю оставлять уродам. А так мы им оставили, что отжимать + наших же граждан, чтобы над ними издеваться, мобилизировать, насиловать, убивать, грабить . . . А была бы выжженая и заминированная земля - и зачем бы им такой "приз" был бы ?
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01.11.2022 22:37
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Це депортація.
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01.11.2022 22:13 Ответить
а верещучка в том же духе требует от беженцев не возвращаться домой...
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01.11.2022 22:17 Ответить
Щоб не повертались з-за бугра і не перевантажували електромережі.
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01.11.2022 22:27 Ответить
Після перемоги виселяти русотварин з европейської частини мордору в побережжя північно-ледовитого океану, як створюючих террористичну небезпеку Україні і створення буферної зони.
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01.11.2022 22:20 Ответить
Надо поучиться у русских в этом плане . . .

Когда они наступали, нам тоже следовало устраивать тотальную эвакуацию всего и вся - людей, материальных ценностей, документов. Всё минировать и жечь. Выжженую землю оставлять уродам. А так мы им оставили, что отжимать + наших же граждан, чтобы над ними издеваться, мобилизировать, насиловать, убивать, грабить . . . А была бы выжженая и заминированная земля - и зачем бы им такой "приз" был бы ?
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01.11.2022 22:37 Ответить
Хто хотів виїхати-виїхав вже. А більшість з тих, хто залишились, чекали приходу росіян. Ось і дочекались.
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01.11.2022 22:48 Ответить
Але ж це 70 000. Забагато
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01.11.2022 23:04 Ответить
"...Хто хотів виїхати-виїхав вже....". Для людини нема нічого неможливого, якщо вона піздобол.
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01.11.2022 23:15 Ответить
Ти спершу думай гарненько перш ніж патякать казна- шо
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02.11.2022 01:16 Ответить
то не так, деякі території були так швидко окуповані і люди намогалися втікати з дітлахами на машинах - русскіє розстрілювали їх з танків. Всі, хто хотів, поїхали, да?!
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02.11.2022 01:30 Ответить
Переживём.. главное - понимание того, что очень скоро, касап будет загнан в свою резервацию.... и чем больше касап будет ***********, тем ближе эта резервация будет к полярному кругу..
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01.11.2022 23:03 Ответить
На рабSSeе одни монголы с бурятами и Маргарита Симоньян...славян ТаМ давно нет...🇺🇸
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02.11.2022 02:04 Ответить
Можу потрапити в бан, але скажу...
Вчора зателефонував родичам (вони вже давно пенсіонери і переїхали в с.м.т., так сказати "доживати віку").
Так ось вчора родичку мою "прорвало".
Почала розповідати про родичів (таких же старперів) що мешкають в Мелітополі. Так ось вони з гордістю (З ГОРДІСТЮ КУРВА)!!! кажуть "...ну ми ж вже в росії".
Кажуть що тихо спокійно і вони всим задоволені, що кацапи тягнуть газову магістраль для постачання свого газу... Тобто їм не потрібна Україна, їм потрібен дешевий газ і бензин!!
І таких більшість. Що в Херсонській, що в Запорізькій областях.
Розумієте?!! Вони вже "русские"!
Коли я читаю це скиглення "примусово виселяють наших громадян" хочеться бити таких добрих самаритян палицею по голові.
Немає вже там наших громадян. Вони продалися за паспорт і рублі. А зараз якщо і переживають за щось, так це за те, щоб ВСУ туди не дійшло.
І це гірка правда.
Як на мене, після деокупації, без жодних сопель і сентиментів, всіх мешканців піддати фільтрації, а власників російських аусвайсів, депортувати в країну їх громадянства.
І ні в якому разі не допускати до цього наші продажні суди - все повинні вирішувати військово-цивільні адміністрації.
Інакше, на перших же повоєнних виборах, ці манкурти виберуть чергового Сальдо...
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02.11.2022 08:06 Ответить
 
 