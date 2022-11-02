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Новости Война
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Великобритания (4716) иск (632) путин (30474) ЧВК Вагнер (1326) Пригожин Евгений (399)

Украинцы в Лондоне подали иск против пригожинского "Вагнера" (обновлено)

вагнер,вагнера

1 ноября в Британии пострадавшие от российской незаконной войны украинцы объявили о гражданском процессе в Высоком суде Лондона против российской частной военной компании "ЧВК Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина.

Об этом говорится в пресс-релизе компании McCue Jury & Partners LLP, выступившей в качестве адвокатов потерпевших, сообщает Цензор.НЕТ.

В этот же день они дали показания в ходе расследования Комитета иностранных дел парламента Великобритании "Группа Вагнера и другие: доверенные частные военные компании". В ходе заседания также с показаниями против деятельности Вагнер выступил бывший российский олигарх Михаил Ходорковский.

Как говорится в пресс-релизе компании, "эта акция позволит обычным, смелым украинским гражданам подать судебные иски о компенсации против главных игроков в "военной машине Путина" с целью сорвать ее усилия и получить возмещение за зверства, которые совершаются в Украине".

LBA обвиняет Пригожина, военную компанию Вагнер, Путина и известных лиц, связанных с его военной машиной, в умышленном нанесении ущерба и страданиям истцам, а также в сговоре незаконными средствами с целью ведения незаконной войны с помощью терроризма.

В исковом заявлении утверждается, что подсудимые намеренно участвовали в кампании терроризма, включавшей нападения на гражданских лиц, а также на жизненно важную украинскую инфраструктуру и объекты, внесудебные убийства, попытки политического назначения, использование изнасилования в качестве оружия войны и закладки взрывчатки вокруг ядерных объекты. Их целью было распространение террора и хаоса в Украине; тем самым способствуя незаконному вторжению, создавая нагрузку на инфраструктуру и создавая неуправляемое чрезвычайное положение. Целью этой стратегии было ускорение вторжения несколькими способами: граждане, бегущие от терроризма, сведут к минимуму сопротивление и, одновременно, уменьшат побочный ущерб гражданскому населению, тем самым уменьшив риск привлечения НАТО.

McCue Jury & Partners LLP отмечают, что иск подают несколько смелых украинцев. Но иск также символически представляет интересы всех граждан Украины, понесших потери в результате войны, включая более сотни тысяч украинцев, эвакуировавшихся в Великобританию. Ожидается, что в ближайшие недели количество соответствующих заявителей значительно возрастет. 

В компании также запустили краудфандинговую страницу (https://www.crowdjustice.com/wagner/), чтобы расширить возможность привлекать других потерпевших, идентифицировать других обвиняемых, причастных к военной машине Путина.

Для получения дополнительной информации посетите: https://www.crowdjustice.com/wagner.

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Топ комментарии
+28
Юридичний фронт це теж фронт!
Їбаште їх повсюди, котики!
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01.11.2022 23:58
+19
Щось мені підказує, що цей суд може на декілька порядків більше за тебе.
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02.11.2022 00:36
+12
це не те щоб фронт, це щє одна претензія на частку від репарацій Україні. Щє й африканські країни в суд наподають за зерно, щоб щось собі відкусити. А в США деякі трампісти щє й будуть блокувати можливість передачи заблокованих російських активів на відновлення України, аргументувати будуть тим, що американці теж фінансово постраждали від цієї війни і їм треба компенсувати в першу чергу.
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02.11.2022 00:44
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Юридичний фронт це теж фронт!
Їбаште їх повсюди, котики!
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01.11.2022 23:58 Ответить
це не те щоб фронт, це щє одна претензія на частку від репарацій Україні. Щє й африканські країни в суд наподають за зерно, щоб щось собі відкусити. А в США деякі трампісти щє й будуть блокувати можливість передачи заблокованих російських активів на відновлення України, аргументувати будуть тим, що американці теж фінансово постраждали від цієї війни і їм треба компенсувати в першу чергу.
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02.11.2022 00:44 Ответить
прижопина на нары!
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02.11.2022 00:03 Ответить
Це дасть можливість прецеденту.. Таким чином кожна людина матиме право, та змогу..направити іск на відшкодування витрат пов'язаних з цим..в тому числі моральних збитків..
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02.11.2022 00:48 Ответить
і що може цей суд ? надіслати листа не більше
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02.11.2022 00:05 Ответить
Щось мені підказує, що цей суд може на декілька порядків більше за тебе.
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02.11.2022 00:36 Ответить
Пригожина отловить, жопой на бутылку, а потом свиньям на обед/ужин.
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02.11.2022 00:11 Ответить
Тобто позов проти двох "людей" як цивільних особ?

Іншими словами - якщо вони обидва здохнуть, або їх приберуть, то позов втратить свою мету?

А подумати, що Х.ло не самом по собі, а найвища посадова особа в державі-терористі, а отже це така політика держави, адвокати не додумались?
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02.11.2022 00:12 Ответить
Не "як цивільних особ", а "від цивільних особ". Адвокати тільки допомагають з оформленням, політика тут ні до чого
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02.11.2022 00:38 Ответить
В статті нічого не говориться про пост президента країни, і про будь-який пост Пригожина, як і взагалі не говориться про державу і державну владу як таку.

Адже погодьтесь - слова "Диктатор", "Воєнна машина", "Клептократія" нічого спільного з юридичними термінами не мають, на відміну від слів "Президент", "Держдума", "Держава", "Міністерство оборони", "ФСІН" тощо...
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02.11.2022 02:42 Ответить
Звійсно не говориться, тому що це цивільний позов.
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02.11.2022 10:00 Ответить
Але так кажуть саме адвокати!

"...Про це йдеться в прес-релізі компанії McCue Jury & Partners LLP, які виступили як адвокати потерпілих..."
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02.11.2022 12:51 Ответить
Не повірите - зранку щойно прочитав цю новину, то відразу відклав усі справи, щоб написати пост. Але бачу Ви вже написали основну ідею. Який може бути позов проти цивільних ОСІБ?!!! Війну розв'язала ДЕРЖАВА РФ! Саме проти неї має бути позов! Якщо різні пригожини і іже з ними здохнуть, то хто має виплачувати репарації?!!! Вважаю це кацапська провокація і намагання щняти з кацапії тягар майбутніх репарацій. Може ще подати позов проти конкретного бурята, який вкрав стіралку або когось згвалтував? Це все пазли кампанії, що прості кацапи ні до чого, що расея хороша, а владу там узурпували ***** з компанією і типу лише вони винні у війні.
Вважаю, що ті, хто розпочав цю кампанію працюють на ***** і парашостан.
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02.11.2022 06:35 Ответить
позовів може бути хоч мільон з різних боків.
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02.11.2022 10:01 Ответить
юкос 50 лямов отсудил...и шо?
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02.11.2022 00:20 Ответить
І всьо )) рано чи пізно ці кошти будуть отримані на користь позивача .
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02.11.2022 01:21 Ответить
Від ***** і пригожина, коли вони подохнуть теж кошти отримають? Не пишіть дурниць.
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02.11.2022 06:37 Ответить
в суд нужно подавать, только что они с террористом сделают? он же не признает цивилизацию
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02.11.2022 00:25 Ответить
Суды штука затяжная, подавать надо заранее. Банальная дележка уже очевидного грядущего пирога, каждый хочет заявить свою претензию на кусочек.
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02.11.2022 00:40 Ответить
Ви гарно написали , але в суди потрібно подавати вчасно , а не "заранєє" , як це подати в суд наперед ? ((
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02.11.2022 01:25 Ответить
Ну в судових справах заздалегідь це і є вчасно.
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02.11.2022 10:03 Ответить
Мабуть не доживуть ні пригожін, ні ***** до того суду
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02.11.2022 00:46 Ответить
Ну буває, Мілошевіч теж не дожив.
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02.11.2022 00:49 Ответить
Нормальный ход. Такой себе вариант репараций. Причем параллельный государственным.
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02.11.2022 01:27 Ответить
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна підтримує цю кампанію.

А що з таким позовом від держави?

Бо якось воно так виходить, що у цій війні грібуть громадяне України, а пливуть на цьому, нічого не роблячи, ЗЕлені *****.
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02.11.2022 01:34 Ответить
На мою думку, новина гарна. До неї можна ставитися по-різному. Окрім того, для скептиків та критиків хочу сказати, що для того, щоб мати уявлення, про що йдеться в позові, треба його бачити, а не робити висновки з дописів в новинах. А ще, на мою думку, треба використовувати судову систему США. Там, між іншим, у кримінальних справах, на відміну від країн ЄС, передбачена смертна кара. Було б дуже цікаво, якби ху@лу та пригожину винесли смертний вирок
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02.11.2022 07:05 Ответить
США, це насправді п'ятдесят різних країн. Не в кожній з цих п'ятидесяти дозволена смертна кара, також, законодавчі нюанси різні, тому в Делавері судяться каліфорнійський твітер, з каліфорнійським маском і тому подібне. До речі, в тому ж Делавері з 2016 заборонена смертна кара.
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02.11.2022 10:08 Ответить
і саме цей позов по цивільній справі, а не по кримінальній. гроші хочуть.
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02.11.2022 10:11 Ответить
..всех кто воевал против Ukraine надо повесить воискупление грехов..
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02.11.2022 09:13 Ответить
А хто буде виконувати рішення суду!?
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02.11.2022 10:39 Ответить
Надо обанкротить проклятую бензоколонку что бы одни щи хлебали и навсегда забыли о вяличии.
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02.11.2022 11:00 Ответить
Креативно.
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02.11.2022 11:31 Ответить
Мені все-таки здається, що у пріоритеті має бути не цивільний, а кримінальний суд у вигляді спеціального воєнного трибуналу, і всі зусилля наша держава має спрямувати на організацію саме такого процесу. Цивільний процес - це другорядне. Ну, припустимо, що вказані громадяни його виграли, припустимо навіть, що пригожин і ко погодилися виплатити їм компенсацію. То виходить тоді, що відшкодування отримають тільки ці обрані громадяни, які проживають у Сполученому Королівстві (я так розумію, що тут вибір юрисдикції пропонують за принципом місця проживання позивача)? А решта постраждалих що? Просто радіє за своїх метикуватих співгромадян?
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02.11.2022 12:08 Ответить
"LBA звинувачує Пригожина". А що в новині на Цензорі не потрібно пояснювати абревіатуру LBA? LBA (letter before action) - лист-попередження про судовий позов. Тому правильно написати: "У листі-попередженні про судовий позов звинувачують Пригожина..."
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02.11.2022 12:10 Ответить
 
 