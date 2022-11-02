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Новини Війна
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Велика Британія (5334) позов (490) путін (23325) ПВК Вагнер (1534) Пригожин Євген (522)

Українці в Лондоні подали позов проти пригожинського "Вагнера" (оновлено)

вагнер,вагнера

1 листопада в Британії українці, які постраждали від російської незаконної війни, оголосили про цивільний процес у Високому суді Лондона проти російської приватної військової компанії "ЧВК Вагнер" та її засновника Євгена Пригожина.

Про це йдеться в прес-релізі компанії McCue Jury & Partners LLP, які виступили як адвокати потерпілих, повідомляє Цензор.НЕТ.

В цей же день вони надали свідчення під час розслідування Комітету закордонних справ парламенту Великої Британії "Група Вагнера та інші: довірені приватні військові компанії". Під час засідання також зі свідченнями проти діяльності Вагнер виступив колишній російський олігарх Михайло Ходорковський.

Як сказано в прес-релізі компанії, "ця акція дозволить звичайним, сміливим українським громадянам подати судові позови про компенсацію проти головних гравців у "воєнній машині Путіна" з метою зірвати її зусилля та отримати відшкодування за звірства, які здійснюються в Україні".

LBA звинувачує Пригожина, військову компанію Вагнер, Путіна та відомих осіб, пов’язаних з його військовою машиною, у навмисному завданні шкоди та страждань позивачам, а також у змові незаконними засобами з метою ведення незаконної війни за допомогою тероризму.

У позовній заяві стверджується, що підсудні навмисно брали участь у кампанії тероризму, яка включала напади на цивільних осіб, а також на життєво важливу українську інфраструктуру та об’єкти, позасудові вбивства, спроби політичного призначення, використання зґвалтування як зброї війни та закладення вибухівки навколо ядерні об'єкти. Їхньою метою було поширювати терор і хаос в Україні; тим самим сприяючи незаконному вторгненню, створюючи навантаження на інфраструктуру та створюючи некерований надзвичайний стан. Ця стратегія мала на меті прискорити вторгнення кількома способами: громадяни, які тікають від тероризму, зведуть до мінімуму опір і, водночас, зменшать побічний збиток для цивільного населення, тим самим зменшивши ризик залучення НАТО.

McCue Jury & Partners LLP зазначають, що позов подають кілька сміливих українців. Але позов також символічно представляє інтереси всіх громадян України, які зазнали втрат внаслідок війни, включно з понад сотнею тисяч українців, які евакуювалися до Великобританії. Очікується, що найближчими тижнями кількість відповідних заявників значно зросте.

В компанії також запустили краудфандингову сторінку (https://www.crowdjustice.com/wagner/), щоб розширити можливість залучати інших потерпілих, ідентифікувати інших обвинувачених, причетних до військової машини Путіна.

Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://www.crowdjustice.com/wagner.

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Українці в Лондоні подали позов проти пригожинського Вагнера 02
Українці в Лондоні подали позов проти пригожинського Вагнера 03
Українці в Лондоні подали позов проти пригожинського Вагнера 04
Українці в Лондоні подали позов проти пригожинського Вагнера 05

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Топ коментарі
+28
Юридичний фронт це теж фронт!
Їбаште їх повсюди, котики!
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01.11.2022 23:58
+19
Щось мені підказує, що цей суд може на декілька порядків більше за тебе.
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02.11.2022 00:36
+12
це не те щоб фронт, це щє одна претензія на частку від репарацій Україні. Щє й африканські країни в суд наподають за зерно, щоб щось собі відкусити. А в США деякі трампісти щє й будуть блокувати можливість передачи заблокованих російських активів на відновлення України, аргументувати будуть тим, що американці теж фінансово постраждали від цієї війни і їм треба компенсувати в першу чергу.
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02.11.2022 00:44
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Юридичний фронт це теж фронт!
Їбаште їх повсюди, котики!
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01.11.2022 23:58 Відповісти
це не те щоб фронт, це щє одна претензія на частку від репарацій Україні. Щє й африканські країни в суд наподають за зерно, щоб щось собі відкусити. А в США деякі трампісти щє й будуть блокувати можливість передачи заблокованих російських активів на відновлення України, аргументувати будуть тим, що американці теж фінансово постраждали від цієї війни і їм треба компенсувати в першу чергу.
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02.11.2022 00:44 Відповісти
прижопина на нары!
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02.11.2022 00:03 Відповісти
Це дасть можливість прецеденту.. Таким чином кожна людина матиме право, та змогу..направити іск на відшкодування витрат пов'язаних з цим..в тому числі моральних збитків..
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02.11.2022 00:48 Відповісти
і що може цей суд ? надіслати листа не більше
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02.11.2022 00:05 Відповісти
Щось мені підказує, що цей суд може на декілька порядків більше за тебе.
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02.11.2022 00:36 Відповісти
Пригожина отловить, жопой на бутылку, а потом свиньям на обед/ужин.
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02.11.2022 00:11 Відповісти
Тобто позов проти двох "людей" як цивільних особ?

Іншими словами - якщо вони обидва здохнуть, або їх приберуть, то позов втратить свою мету?

А подумати, що Х.ло не самом по собі, а найвища посадова особа в державі-терористі, а отже це така політика держави, адвокати не додумались?
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02.11.2022 00:12 Відповісти
Не "як цивільних особ", а "від цивільних особ". Адвокати тільки допомагають з оформленням, політика тут ні до чого
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02.11.2022 00:38 Відповісти
В статті нічого не говориться про пост президента країни, і про будь-який пост Пригожина, як і взагалі не говориться про державу і державну владу як таку.

Адже погодьтесь - слова "Диктатор", "Воєнна машина", "Клептократія" нічого спільного з юридичними термінами не мають, на відміну від слів "Президент", "Держдума", "Держава", "Міністерство оборони", "ФСІН" тощо...
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02.11.2022 02:42 Відповісти
Звійсно не говориться, тому що це цивільний позов.
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02.11.2022 10:00 Відповісти
Але так кажуть саме адвокати!

"...Про це йдеться в прес-релізі компанії McCue Jury & Partners LLP, які виступили як адвокати потерпілих..."
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02.11.2022 12:51 Відповісти
Не повірите - зранку щойно прочитав цю новину, то відразу відклав усі справи, щоб написати пост. Але бачу Ви вже написали основну ідею. Який може бути позов проти цивільних ОСІБ?!!! Війну розв'язала ДЕРЖАВА РФ! Саме проти неї має бути позов! Якщо різні пригожини і іже з ними здохнуть, то хто має виплачувати репарації?!!! Вважаю це кацапська провокація і намагання щняти з кацапії тягар майбутніх репарацій. Може ще подати позов проти конкретного бурята, який вкрав стіралку або когось згвалтував? Це все пазли кампанії, що прості кацапи ні до чого, що расея хороша, а владу там узурпували ***** з компанією і типу лише вони винні у війні.
Вважаю, що ті, хто розпочав цю кампанію працюють на ***** і парашостан.
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02.11.2022 06:35 Відповісти
позовів може бути хоч мільон з різних боків.
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02.11.2022 10:01 Відповісти
юкос 50 лямов отсудил...и шо?
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02.11.2022 00:20 Відповісти
І всьо )) рано чи пізно ці кошти будуть отримані на користь позивача .
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02.11.2022 01:21 Відповісти
Від ***** і пригожина, коли вони подохнуть теж кошти отримають? Не пишіть дурниць.
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02.11.2022 06:37 Відповісти
в суд нужно подавать, только что они с террористом сделают? он же не признает цивилизацию
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02.11.2022 00:25 Відповісти
Суды штука затяжная, подавать надо заранее. Банальная дележка уже очевидного грядущего пирога, каждый хочет заявить свою претензию на кусочек.
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02.11.2022 00:40 Відповісти
Ви гарно написали , але в суди потрібно подавати вчасно , а не "заранєє" , як це подати в суд наперед ? ((
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02.11.2022 01:25 Відповісти
Ну в судових справах заздалегідь це і є вчасно.
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02.11.2022 10:03 Відповісти
Мабуть не доживуть ні пригожін, ні ***** до того суду
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02.11.2022 00:46 Відповісти
Ну буває, Мілошевіч теж не дожив.
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02.11.2022 00:49 Відповісти
Нормальный ход. Такой себе вариант репараций. Причем параллельный государственным.
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02.11.2022 01:27 Відповісти
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна підтримує цю кампанію.

А що з таким позовом від держави?

Бо якось воно так виходить, що у цій війні грібуть громадяне України, а пливуть на цьому, нічого не роблячи, ЗЕлені *****.
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02.11.2022 01:34 Відповісти
На мою думку, новина гарна. До неї можна ставитися по-різному. Окрім того, для скептиків та критиків хочу сказати, що для того, щоб мати уявлення, про що йдеться в позові, треба його бачити, а не робити висновки з дописів в новинах. А ще, на мою думку, треба використовувати судову систему США. Там, між іншим, у кримінальних справах, на відміну від країн ЄС, передбачена смертна кара. Було б дуже цікаво, якби ху@лу та пригожину винесли смертний вирок
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02.11.2022 07:05 Відповісти
США, це насправді п'ятдесят різних країн. Не в кожній з цих п'ятидесяти дозволена смертна кара, також, законодавчі нюанси різні, тому в Делавері судяться каліфорнійський твітер, з каліфорнійським маском і тому подібне. До речі, в тому ж Делавері з 2016 заборонена смертна кара.
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02.11.2022 10:08 Відповісти
і саме цей позов по цивільній справі, а не по кримінальній. гроші хочуть.
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02.11.2022 10:11 Відповісти
..всех кто воевал против Ukraine надо повесить воискупление грехов..
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02.11.2022 09:13 Відповісти
А хто буде виконувати рішення суду!?
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02.11.2022 10:39 Відповісти
Надо обанкротить проклятую бензоколонку что бы одни щи хлебали и навсегда забыли о вяличии.
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02.11.2022 11:00 Відповісти
Креативно.
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02.11.2022 11:31 Відповісти
Мені все-таки здається, що у пріоритеті має бути не цивільний, а кримінальний суд у вигляді спеціального воєнного трибуналу, і всі зусилля наша держава має спрямувати на організацію саме такого процесу. Цивільний процес - це другорядне. Ну, припустимо, що вказані громадяни його виграли, припустимо навіть, що пригожин і ко погодилися виплатити їм компенсацію. То виходить тоді, що відшкодування отримають тільки ці обрані громадяни, які проживають у Сполученому Королівстві (я так розумію, що тут вибір юрисдикції пропонують за принципом місця проживання позивача)? А решта постраждалих що? Просто радіє за своїх метикуватих співгромадян?
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02.11.2022 12:08 Відповісти
"LBA звинувачує Пригожина". А що в новині на Цензорі не потрібно пояснювати абревіатуру LBA? LBA (letter before action) - лист-попередження про судовий позов. Тому правильно написати: "У листі-попередженні про судовий позов звинувачують Пригожина..."
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02.11.2022 12:10 Відповісти
 
 