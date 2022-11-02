Українці в Лондоні подали позов проти пригожинського "Вагнера" (оновлено)

1 листопада в Британії українці, які постраждали від російської незаконної війни, оголосили про цивільний процес у Високому суді Лондона проти російської приватної військової компанії "ЧВК Вагнер" та її засновника Євгена Пригожина.

Про це йдеться в прес-релізі компанії McCue Jury & Partners LLP, які виступили як адвокати потерпілих, повідомляє Цензор.НЕТ.

В цей же день вони надали свідчення під час розслідування Комітету закордонних справ парламенту Великої Британії "Група Вагнера та інші: довірені приватні військові компанії". Під час засідання також зі свідченнями проти діяльності Вагнер виступив колишній російський олігарх Михайло Ходорковський.

Як сказано в прес-релізі компанії, "ця акція дозволить звичайним, сміливим українським громадянам подати судові позови про компенсацію проти головних гравців у "воєнній машині Путіна" з метою зірвати її зусилля та отримати відшкодування за звірства, які здійснюються в Україні".

LBA звинувачує Пригожина, військову компанію Вагнер, Путіна та відомих осіб, пов’язаних з його військовою машиною, у навмисному завданні шкоди та страждань позивачам, а також у змові незаконними засобами з метою ведення незаконної війни за допомогою тероризму.

У позовній заяві стверджується, що підсудні навмисно брали участь у кампанії тероризму, яка включала напади на цивільних осіб, а також на життєво важливу українську інфраструктуру та об’єкти, позасудові вбивства, спроби політичного призначення, використання зґвалтування як зброї війни та закладення вибухівки навколо ядерні об'єкти. Їхньою метою було поширювати терор і хаос в Україні; тим самим сприяючи незаконному вторгненню, створюючи навантаження на інфраструктуру та створюючи некерований надзвичайний стан. Ця стратегія мала на меті прискорити вторгнення кількома способами: громадяни, які тікають від тероризму, зведуть до мінімуму опір і, водночас, зменшать побічний збиток для цивільного населення, тим самим зменшивши ризик залучення НАТО.

McCue Jury & Partners LLP зазначають, що позов подають кілька сміливих українців. Але позов також символічно представляє інтереси всіх громадян України, які зазнали втрат внаслідок війни, включно з понад сотнею тисяч українців, які евакуювалися до Великобританії. Очікується, що найближчими тижнями кількість відповідних заявників значно зросте.

В компанії також запустили краудфандингову сторінку (https://www.crowdjustice.com/wagner/), щоб розширити можливість залучати інших потерпілих, ідентифікувати інших обвинувачених, причетних до військової машини Путіна.

Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://www.crowdjustice.com/wagner.









