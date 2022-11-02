Українці в Лондоні подали позов проти пригожинського "Вагнера" (оновлено)
1 листопада в Британії українці, які постраждали від російської незаконної війни, оголосили про цивільний процес у Високому суді Лондона проти російської приватної військової компанії "ЧВК Вагнер" та її засновника Євгена Пригожина.
Про це йдеться в прес-релізі компанії McCue Jury & Partners LLP, які виступили як адвокати потерпілих, повідомляє Цензор.НЕТ.
В цей же день вони надали свідчення під час розслідування Комітету закордонних справ парламенту Великої Британії "Група Вагнера та інші: довірені приватні військові компанії". Під час засідання також зі свідченнями проти діяльності Вагнер виступив колишній російський олігарх Михайло Ходорковський.
Як сказано в прес-релізі компанії, "ця акція дозволить звичайним, сміливим українським громадянам подати судові позови про компенсацію проти головних гравців у "воєнній машині Путіна" з метою зірвати її зусилля та отримати відшкодування за звірства, які здійснюються в Україні".
LBA звинувачує Пригожина, військову компанію Вагнер, Путіна та відомих осіб, пов’язаних з його військовою машиною, у навмисному завданні шкоди та страждань позивачам, а також у змові незаконними засобами з метою ведення незаконної війни за допомогою тероризму.
У позовній заяві стверджується, що підсудні навмисно брали участь у кампанії тероризму, яка включала напади на цивільних осіб, а також на життєво важливу українську інфраструктуру та об’єкти, позасудові вбивства, спроби політичного призначення, використання зґвалтування як зброї війни та закладення вибухівки навколо ядерні об'єкти. Їхньою метою було поширювати терор і хаос в Україні; тим самим сприяючи незаконному вторгненню, створюючи навантаження на інфраструктуру та створюючи некерований надзвичайний стан. Ця стратегія мала на меті прискорити вторгнення кількома способами: громадяни, які тікають від тероризму, зведуть до мінімуму опір і, водночас, зменшать побічний збиток для цивільного населення, тим самим зменшивши ризик залучення НАТО.
McCue Jury & Partners LLP зазначають, що позов подають кілька сміливих українців. Але позов також символічно представляє інтереси всіх громадян України, які зазнали втрат внаслідок війни, включно з понад сотнею тисяч українців, які евакуювалися до Великобританії. Очікується, що найближчими тижнями кількість відповідних заявників значно зросте.
В компанії також запустили краудфандингову сторінку (https://www.crowdjustice.com/wagner/), щоб розширити можливість залучати інших потерпілих, ідентифікувати інших обвинувачених, причетних до військової машини Путіна.
Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://www.crowdjustice.com/wagner.
Будь ласка, зачекайте...
Їбаште їх повсюди, котики!
Іншими словами - якщо вони обидва здохнуть, або їх приберуть, то позов втратить свою мету?
А подумати, що Х.ло не самом по собі, а найвища посадова особа в державі-терористі, а отже це така політика держави, адвокати не додумались?
Адже погодьтесь - слова "Диктатор", "Воєнна машина", "Клептократія" нічого спільного з юридичними термінами не мають, на відміну від слів "Президент", "Держдума", "Держава", "Міністерство оборони", "ФСІН" тощо...
"...Про це йдеться в прес-релізі компанії McCue Jury & Partners LLP, які виступили як адвокати потерпілих..."
Вважаю, що ті, хто розпочав цю кампанію працюють на ***** і парашостан.
А що з таким позовом від держави?
Бо якось воно так виходить, що у цій війні грібуть громадяне України, а пливуть на цьому, нічого не роблячи, ЗЕлені *****.