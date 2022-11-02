Россиянам вряд ли удастся противостоять украинскому организованному партизанскому движению, - ISW

Эффективные украинские партизанские атаки вынуждают российское руководство отвлекать ресурсы от операций на фронте для обеспечения безопасности тыловых районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Кроме того, партизаны ухудшают способность России защищаться от постоянных украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.

Плохая российская оперативная безопасность сделала возможным украинские партизанские нападения, а растущий дефицит живой силы в России, вероятно, ухудшает способность российских войск эффективно защищать российские тыловые районы от партизанских нападений и одновременно защищаться от украинских контрнаступлений.

Также Кремль до сих пор не смог эффективно противостоять украинскому организованному партизанскому движению и вряд ли сможет это сделать, приходят к выводу аналитики.

Относительно нехватки человеческих ресурсов отмечается, что это ухудшает способность российских войск эффективно защищать свои тыловые районы от партизанских нападений.

Так, на 1 ноября российские войска оккупировали примерно 85 300 квадратных километров материковой части территории Украины, за исключением Крыма. Нехватка российской живой силы препятствует усилиям по обеспечению этой территории.

При этом по данным украинской разведки, российские военные сосредоточили 40 000 военнослужащих – большую часть обычных вооруженных сил России – в оккупированной Россией Херсонской области, где Россия занимает примерно 23 000 квадратных километров.

Предоставление российскими военными приоритета Херсонской области, вероятно, привело к деградации российских сил безопасности в Запорожской (заметная ячейка партизанской активности), Донецкой и Луганской областях. Партизанские нападения продолжаются в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях даже после аннексии Россией этих регионов 30 сентября, что свидетельствует о дальнейшей неспособности российских сил обеспечить безопасность оккупированной территории.

Также атаки украинских партизан отвлекают российские ресурсы от линии фронта в помощь в защите тыловых районов, что ухудшает российскую способность защищаться от украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.

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