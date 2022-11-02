Россиянам вряд ли удастся противостоять украинскому организованному партизанскому движению, - ISW
Эффективные украинские партизанские атаки вынуждают российское руководство отвлекать ресурсы от операций на фронте для обеспечения безопасности тыловых районов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Кроме того, партизаны ухудшают способность России защищаться от постоянных украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.
Плохая российская оперативная безопасность сделала возможным украинские партизанские нападения, а растущий дефицит живой силы в России, вероятно, ухудшает способность российских войск эффективно защищать российские тыловые районы от партизанских нападений и одновременно защищаться от украинских контрнаступлений.
Также Кремль до сих пор не смог эффективно противостоять украинскому организованному партизанскому движению и вряд ли сможет это сделать, приходят к выводу аналитики.
Относительно нехватки человеческих ресурсов отмечается, что это ухудшает способность российских войск эффективно защищать свои тыловые районы от партизанских нападений.
Так, на 1 ноября российские войска оккупировали примерно 85 300 квадратных километров материковой части территории Украины, за исключением Крыма. Нехватка российской живой силы препятствует усилиям по обеспечению этой территории.
При этом по данным украинской разведки, российские военные сосредоточили 40 000 военнослужащих – большую часть обычных вооруженных сил России – в оккупированной Россией Херсонской области, где Россия занимает примерно 23 000 квадратных километров.
Предоставление российскими военными приоритета Херсонской области, вероятно, привело к деградации российских сил безопасности в Запорожской (заметная ячейка партизанской активности), Донецкой и Луганской областях. Партизанские нападения продолжаются в оккупированных Россией Херсонской и Запорожской областях даже после аннексии Россией этих регионов 30 сентября, что свидетельствует о дальнейшей неспособности российских сил обеспечить безопасность оккупированной территории.
Также атаки украинских партизан отвлекают российские ресурсы от линии фронта в помощь в защите тыловых районов, что ухудшает российскую способность защищаться от украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении собственных наступательных операций.
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партизанська тема мертва, це як атакувати списом танк.
а от диверсанти цілком успішні, всі вже це бачили і не раз.
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питання запілля складне. бо попри наявність патріотів та сили їхнього незламного духу влада зеленського як і влада порошенка мала їх в сраці бо бояться те, що не контролюють.
пригадайте які потужні протести були в херсоні на початку окупації і де тепер вони.
УПА програло не тому що було неправе а тому що закінчилися сили.
держава якби захотіла то створила б потужну мережу запілля і орки б верещали від страху коли командири їм пропонували десь у селі заночувати.
але нашій владі, як я вже сказав запілля не потрібне, бо воно її лякає більше ніж окупант.
Ні, ні, ще раз ні!
******* назва - рух опору.
Це організована, ретельно спланована та здійснювана дія ССО ЗСУ.
Підготовка була проведена інструкторами країн НАТО, які розбираються у цих питаннях ЗАДОВГО до початку повномасштабного вторгнення РФії. Так що озвучування на кшталт "90 річна бабця", "дід з вилами" - це ніщо інше, як ПАРТИЗАНЩИНА. у негативному розумінні. Дрібні акції сумнівного результату, але з максимально шкідливими наслідками для виконавця...
закон під рух опору був лише осінню, під початок року лише почали набирати штати для тро, руки у влади до руху опору так і не дійшли.
тому по факту це брехня - ніякого руху опору немає.
є наші диверсанти, доволі успішні.
але це не рух опору.
тим більше дивлячись як перетрахали ідею тро то уявляю як могли перетрахати ідею руху опору.
ну, що маємо те маємо.
ТрО, рух опору, партизани... Що ще?
Рух опору - це діяльність ССО. Крапка.
Не розумствуйте. Це - не ваше.
Що в москалів звичайні збройні сили,це 40 тисяч чоловік? Що це за якась маячня.
Вважають так : якщо війну виграємо, може комусь і дозволимо повернутися (тоді вже буде все одно), а може просто росіянами заселимо з Сибіру.