Видео работы партизан, взорвавших два российских вертолета Ка-52. ВИДЕО

В сети появилось вроде бы видео работы партизан, взорвавших два российских вертолета Ка-52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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