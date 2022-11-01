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Видео работы партизан, взорвавших два российских вертолета Ка-52. ВИДЕО

В сети появилось вроде бы видео работы партизан, взорвавших два российских вертолета Ка-52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставка систем ПВО в Украину является нашим приоритетом, - Пентагон.

армия РФ (19331) россия (95638) уничтожение (6986) партизаны (179) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+44
Ключевое слово "были".
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01.11.2022 21:18
+35
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01.11.2022 21:25
+23
З Богом, хлопці
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01.11.2022 21:16
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Я вважаю що то були не вертольоти, а гелікоптери.
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01.11.2022 21:14 Ответить
А може гвинтокрили?
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01.11.2022 21:15 Ответить
А може крилогвинти...
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01.11.2022 21:17 Ответить
Ключевое слово "были".
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01.11.2022 21:18 Ответить
Згідно з «Авіаційними правилами України» (АПУ) гвинтокрил - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 літальний апарат , важчий за повітря, який переміщується за допомогою силової установки і підтримується в повітрі за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB#cite_note-:0-5 [5] .
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01.11.2022 21:19 Ответить
Дякую. Тепер про гелікоптер, будь ласка. З того ж АПУ.
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01.11.2022 21:41 Ответить
А чим "автожир відрізняється від вертольота - якщо розглядать їх з точки зору даного формулювання?
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01.11.2022 23:19 Ответить
Наскільки я розумію автожиру обов'язкова наявність крил )) А от мультикоптери під це визначення підпадають ))
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02.11.2022 10:05 Ответить
Автожир відрізняється від вертольота не наявністю крил (вони в нього якщо і є то "рудиментарні"), а тим, що у нього роль "несучих поверхонь" виконує несучий гвинт, що вільно обертається набігаючим потоком повітря, а тягу і рух у нього виконує гвинт штовхаючого чи тягнучого типу - як у літака Він злітає як літак - з короткого розбігу, а от сідать може на авторотації - по-вертольотному
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02.11.2022 10:13 Ответить
Гелікоптери то у нас - а у кацапів най будуть "вєртальоти". Чи вірніше, були"вєртальоти"
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01.11.2022 21:30 Ответить
Любий пілотований кацапський апарат - кацапольот. Безпілотний - безкацапольот.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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01.11.2022 22:08 Ответить
Камікадзе.
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01.11.2022 22:38 Ответить
Є вже старе визначення для моцкальстьких - пєпєлац ))
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02.11.2022 10:07 Ответить
Гелікоптери це з англійської! Вертоліт з російської ну а гвинтокрили українською! Хоча усі три слова збагачують українську мову на відміну від вертольотов розіян!
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02.11.2022 09:07 Ответить
З Богом, хлопці
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01.11.2022 21:16 Ответить
Зря они это видео выложили, да и зачем.. Сказали бы что они сами взорвались - и всё, главное - достигнут результат. А сейчас их там будут искать по часам, кроссовкам, штанам..
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01.11.2022 21:40 Ответить
Хоча це може бути змонтоване на студії Довженка
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01.11.2022 21:48 Ответить
А как тогда там вертолеты взорвались, сами по себе? )
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01.11.2022 21:56 Ответить
А хіба не можна зняти відео про те, що вибухнули навіть бомбовози?
Це ж ніяк не заперечує факту вибуху гелікоптерів.
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01.11.2022 22:01 Ответить
Та "мутняк" це якийсь! Світла пора доби Якщо робочий час - куди дивляться ІАСовці ескадрильї і ДСП? Стороння людина на стоянці коло бойового борту! Якщо вихідний день - там вартовий повинен стоять В пору моєї молодості уже-б при подібному аеродром "на вухах стояв-би"!
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01.11.2022 23:27 Ответить
Який аеродром, ти з Перл Харбору тут чи що? Це ж русня
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02.11.2022 00:23 Ответить
А ти "охєрєнно" тямиш в аеродромній службі?
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02.11.2022 03:49 Ответить
Виявилось, це не важко.
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01.11.2022 21:18 Ответить
З чого ви це взяли?
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02.11.2022 00:21 Ответить
З шафи.
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02.11.2022 21:33 Ответить
Українським партизанам-респектище.Давайте ще...
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01.11.2022 21:18 Ответить
Х-ня какая-то если честно...такую шляпу могут снять выпускники ФСБ колледжа на коленке......кто это где это и чем вообще эта возня челика с доном может что-то доказывать?
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01.11.2022 21:19 Ответить
НУ,минус два террористических пепелаца доказывать не надо. И это главное.
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01.11.2022 21:21 Ответить
А десь написано, що це відео щось доводить?
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01.11.2022 21:23 Ответить
Вас навіть вчорашній шторм в тг не розбудив. Все вже давно відомо та з усіх сторін проаналізовано.

Пригнічене українство псковщини не змогло більше терпіти гніт Кремля та подалось в партизани, і слідами сталкінг туристів проникло на базу вс рф та підірвало вертушки (пару років назад блогери туристи туди проникали та все знімали на відео) .
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01.11.2022 21:44 Ответить
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01.11.2022 21:25 Ответить
Дві людини ходять в середині периметру зі збройною охороною, серед білого дня, і ніхто нічого? Невже в рашистів все так пагано?

Стидаюсь спитати: а шеврон "Азова" чи хоча б "візитку Яроша" вже знайли?
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01.11.2022 21:25 Ответить
"где начинается авиация, там заканчивается дисциплина"
так казали про СА
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01.11.2022 23:15 Ответить
Казали це "дуроломи-сапоги" які в авіації нічого не тямили!
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01.11.2022 23:28 Ответить
Він жеж і сказав "так казали про СА".
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02.11.2022 00:13 Ответить
А авіація - це не СА? Писали завжди: "Советская Армия и Военно-морской флот" Тобто авіацію включали в склад СА А про "відсутність дисципліни в авіації" казали у "сухопутчиків", де не було такої чіткої вертикалі військової структури і де відсутність одного спеціаліста не могла зламать її в один момент Тому до будь-якої людини в авіації відносилися з відносною повагою В піхоті чи у танкістів усе просто: вбили командира відділення чи танка - так їх ще купа в полку! І полк може продовжить бій Тому людей там "гвинтиками" вважають А спробуй убий водія ТРЖК ("кислородчика") чи ЗСЖ?!!! А вони - по одному на весь аеродром! ВСЕ! Полк СТАВ! Ні кисню заправить, ні масло залить! "Борти" - на землі Полк - небоєготовий!
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02.11.2022 06:31 Ответить
жив біля військового аеродрому, була трагедія в військ частині, татарин розстріляв караул і поранив солдатів, коли стріляв по казармі
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02.11.2022 20:25 Ответить
І саме це говорить про "відсутність дисципліни в авіації"? Та подібне було де-завгодно! Знайомий слідчий військової прокуратури розказував, що його товариш розслідував подібне у ВВ-шників Старослужащі молодого згвалтували прямо у вагон-заку - на очах у зеків, яких везли в тюрму Хлопчина взяв потім автомат і розстріляв усю варту! Зеки слідчому казали, що такого "беспрєдєла" який вони з хлопцем вчиняли, вони і на зоні не бачили
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02.11.2022 20:45 Ответить
Потрібно бити тварюку в його логові. Дякуємо хлопці.
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01.11.2022 21:30 Ответить
Nevazno kto podorval,glavnoje neostonovitisia na dostignutom i idti dalse.
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01.11.2022 21:35 Ответить
Чесно кажучи, виглядає як фейк.
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01.11.2022 21:39 Ответить
Звичайно. Послухати чи бомба тікає, потім стряхнути...
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01.11.2022 22:03 Ответить
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02.11.2022 01:26 Ответить
Кацам соромно зізнатись, ось вони фейки і тулять усюди, ну який дебіл стане знімати на камеру свій злочин (в данному випадку це акт доброї волі звичайно ж)? А як знято! Камера не дребезжить ні ворухнеться, горизонт не завален, та ще й з трьох ракурсів!
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01.11.2022 21:47 Ответить
Соромно зізнатись у чому?) У тому, що відео справжнє?) І де ти тут злочин побачив, чмоня?))
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02.11.2022 00:19 Ответить
Якщо ума палата, а читати не навчили то й пиши до лікаря або до школи, бо ось такі як ти надивлятся відосіків, а потім вважають що й голобородька справжній та голосують за всяку зелень підзаборну
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02.11.2022 19:21 Ответить
кацапський фейк найвірогідніше. таке не знімають...щей так нікуди не поспішаючи
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01.11.2022 21:54 Ответить
А сенсу немає фейки про цю подію знімати.
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02.11.2022 00:18 Ответить
чому вдень ? а не вночі. якась шляпа.
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01.11.2022 21:55 Ответить
Укропська ДРГ. Незабаром оголосять що знайшли візитку Яроша.
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01.11.2022 21:59 Ответить
Партизанам респект і щира подяка за дуже професійну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼😕
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01.11.2022 22:07 Ответить
А нашо знімати свою роботу?Це вже занадто.Не розумію.
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01.11.2022 22:25 Ответить
Взагалі-то професійні військові завжди знимають свою роботу для того, щоб після бою аналізувати свою професійну поведінку і помічати помилки.
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01.11.2022 22:38 Ответить
Не буду сперечатись,я вже давно не військовообов'язковий,але б такого не робив.
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01.11.2022 22:48 Ответить
Da vi nichevo niponiali , eta bili partizani Veishnorii , kacapi zhe pravadili uchenie paru let nazat v tom regione . Nu vot , paru partizanov do etava vremeni v Pskovskih lesah balotah brodit ....
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01.11.2022 23:01 Ответить
Веретье, Псковская обл., предположительно, на снимке видны 2 кучки обломков и одна повреждённая вертушка
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01.11.2022 23:28 Ответить
Це він сам прийшов без одягу, нікого немає на аеродромі, розмісти телефон на землі і почав повільно працювати? такі дешеві фейки тіки тупі російни роблять
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01.11.2022 23:37 Ответить
А який сенс це фейкувати?
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02.11.2022 00:17 Ответить
Піднять рівень дисципліни - щоб кацапи слідкували краще за порядком на аеродромі! Налякать - "Укропы - везде! Бандера - у тебя за спиной!!!"
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02.11.2022 06:34 Ответить
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02.11.2022 00:57 Ответить
на первых секундах видео на землю кладет белую коробочку, с первого взгляда как бы не узнаваемую. На 1:04 видно, что он вкрутил в торец коробочки цилиндрик, затем на 0:56 зачем-то поднес это к левому уху, потом на 0:54 - к правому. И вот бинго! на 0:51 он делает характерное встряхивание, и сразу всё становится ясно: белая коробочка - это взрыватель замедленного действия ВЗД-6, соответственно цилиндрик, который он достал из другой коробочки с такими же цилиндриками - это детонатор Д-5М. А поднес к уху, что бы послушать, запустился ли часовой механизм после выставления времени срабатывания. Если механизм не запустился, что бывает часто, взрыватель встряхивают, что бы запустить маятник часового механизма.

Напротив ударника вкручивается детонатор Д-5М, после этого запускается часовой механизм, который можно выставить на любую задержку до шести часов.
Д-5М:
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02.11.2022 03:57 Ответить
Все правильно! В Баграмі якраз так і було : полк мотопіхоти з БМП та БТР і мінні поля навкруги аеродрому
От тільки де кацапи знайдуть таку купу полків для охорони?
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02.11.2022 06:38 Ответить
сподіваюсь побачити мінування кремля
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02.11.2022 03:10 Ответить
Давайте почнемо з того, що на підконтрольній Україні території просто фізично немає цілих Ка 52 для того аби зняти постановку. По-друге, лісисті пейзажі навколо гвинтокрилів дуже схожі на те саме місце. По-третє, відео знімав не другий оператор, а просто камера лежала на землі поки боєць виконував свою роботу. По-четверте, знаючи кацапське *************, не важко здогадатися що охорони у того майданчика просто немає, або вона формальна, або вона була нейтралізована. Так що ваші коменти про фейковість відео - м'яко кажучи - лайно. Просто українці вкотре виєпали кацапське вялічіє, а любителі другої армії світу не можуть в це повірити.
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02.11.2022 09:04 Ответить
 
 