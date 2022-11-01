Відео роботи партизанів, які підірвали два російські вертольоти Ка-52. ВIДЕО

У мережі з’явилося нібито відео роботи партизанів, які підірвали два російські вертольоти Ка-52.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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