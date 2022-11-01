Відео роботи партизанів, які підірвали два російські вертольоти Ка-52. ВIДЕО
У мережі з’явилося нібито відео роботи партизанів, які підірвали два російські вертольоти Ка-52.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+44 Конь Педальный #518697
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+35 Олександр Дніпро
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+23 Чайка Київ
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Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
Це ж ніяк не заперечує факту вибуху гелікоптерів.
Пригнічене українство псковщини не змогло більше терпіти гніт Кремля та подалось в партизани, і слідами сталкінг туристів проникло на базу вс рф та підірвало вертушки (пару років назад блогери туристи туди проникали та все знімали на відео) .
Стидаюсь спитати: а шеврон "Азова" чи хоча б "візитку Яроша" вже знайли?
так казали про СА
Напротив ударника вкручивается детонатор Д-5М, после этого запускается часовой механизм, который можно выставить на любую задержку до шести часов.
Д-5М:
От тільки де кацапи знайдуть таку купу полків для охорони?