Ночью и утром россияне нанесли удары из РСЗО по Никопольщине
Ночью и утром 2 ноября оккупанты в очередной раз терроризировали Никопольщину.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью и утром россияне снова терроризировали Никопольщину.
Ударили из РСЗО по Никополю и Красногригорьевской громаде.
Предварительно люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах ночь прошла без "прилетов" и в эту минуту спокойно.
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