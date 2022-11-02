Ночью и утром россияне нанесли удары из РСЗО по Никопольщине

Ночью и утром 2 ноября оккупанты в очередной раз терроризировали Никопольщину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью и утром россияне снова терроризировали Никопольщину.



Ударили из РСЗО по Никополю и Красногригорьевской громаде.



Предварительно люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в других районах ночь прошла без "прилетов" и в эту минуту спокойно.

Смотрите: Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов. ФОТОрепортаж