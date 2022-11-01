Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов. ФОТОрепортаж
Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне разрушили там более 40% домов и инфраструктуры.
"Громада уже восстановила окна в спортивном комплексе, сейчас чинит побитый российскими снарядами детский сад. Коммунальщики вместе с жителями ремонтируют разрушенные дома, балконы и закрывают поврежденные окна", - отмечает Резниченко.
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Тепер знову прилетить. Просто щоб "хохльі знали свое место - в пєчєрах".