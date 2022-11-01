Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов. ФОТОрепортаж

Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне разрушили там более 40% домов и инфраструктуры.

"Громада уже восстановила окна в спортивном комплексе, сейчас чинит побитый российскими снарядами детский сад. Коммунальщики вместе с жителями ремонтируют разрушенные дома, балконы и закрывают поврежденные окна", - отмечает Резниченко.

Также читайте: Ночью над Днепропетровщиной уничтожены три вражеских дрона-камикадзе











