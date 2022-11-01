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Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов. ФОТОрепортаж

Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне разрушили там более 40% домов и инфраструктуры.

"Громада уже восстановила окна в спортивном комплексе, сейчас чинит побитый российскими снарядами детский сад. Коммунальщики вместе с жителями ремонтируют разрушенные дома, балконы и закрывают поврежденные окна", - отмечает Резниченко.

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Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов 01
Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов 02
Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов 03
Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов 04
Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов 05
Зеленодольская громада восстанавливается после вражеских ударов 06

обстрел (27225) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3962)


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Нащо базікати про це? Зробіть тихо.
Тепер знову прилетить. Просто щоб "хохльі знали свое место - в пєчєрах".
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01.11.2022 11:27 Ответить
 
 